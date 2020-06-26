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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Чистую сою — за границу, ГМО — в Россию
ГК «ЭФКО»
|
Май 2020
Правительством России была обозначена задача по наращиванию объемов производства масложирового сырья — с 21 млн т до 35,5 млн т. Это долгосрочная перспектива отрасли до 2024 году. Однако постановление правительства от 16 апреля 2020 года сделало затруднительным положение российских переработчиков масличных и аграриев, потому что отечественное сырье — соя без ГМО и продукты ее переработки автоматически становятся неконкурентоспособными перед ГМ-продукцией из Латинской Америки и Европы
Фото: Pixabay

Себестоимость ГМ-сои, несмотря на логистику из дальнего зарубежья, меньше себестоимости отечественной чистой сои. При выращивании не генномодифицированных сортов аграрии в течение сезона вносят два-три гербицида. С трансгенной соей проблема решается проще: чтобы уничтожить сорняки достаточно один-два раза обработать всходы препаратом сплошного действия. Такие препараты производятся на основе глифосата, который значительно упрощает технологию выращивания ГМ-сои, повышая при этом вероятность его попадания в продукты питания и корма для животных. Маркировка «без ГМО» на продуктах питания и так до конца не гарантирует их отсутствие, потому что нет прослеживаемости всей цепочки производства мяса, молока и др. Официальное разрешение на ввоз ГМ-продуктов еще больше усугубит ситуацию и отрицательно скажется на здоровье животных и людей. А маркировка «без ГМО» на любом мясе, яйцах и молоке станет просто бессмысленной.

В СМИ опубликован ряд научных статей, связывающих интенсивное использование глифосата с развитием у человека заболеваний нервной системы, поражением почек, развитием онкологии и диабета, нарушением жирового обмена и прочее. В Бразилии, США и Европе прошли суды, касающиеся исков в адрес производителей этого гербицида, с доказательной базой о причиненном вреде здоровью людей. Официальная статистика показывает, что в ведущих странах-производителях сои — Аргентине и Бразилии, в период с 1966 по 2014 год использование глифосата практически линейно возрастало, достигнув в последние годы 3-4 кг/га. Это почти в два раза превышает рекомендуемые нормы использования гербицидов на основе глифосата, составляющие 1,72 кг/га. 

«В последние несколько лет мы и наши коллеги усиленно работали над тем, чтобы развивать соеводство в Центральном регионе нашей страны. И получили заметные результаты в этом направлении: валовый сбор сои в областях ЦФО достиг в прошлом году 2,1 млн тонн. Вся соя на наших полях чистая, без ГМО. Это большая совместная работа с селекционерами и аграриями. С разрешением ввоза генно-модифицированной сои и продуктов ее переработки вся наша работа обнулится, потому что сельхозтоваропроизводители, которым мы инвестировали и продавали семена не смогут конкурировать с ГМ-соей по цене. Они просто не реализуют осенью свой урожай внутри страны. А мы будем вынуждены покупать для переработки соевые бобы, подверженные генной модификации. Соответственно, всем животноводам и птицеводам также придется перейти на генно-модифицированные ингредиенты для кормов», — комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» Михаил Хохлов.

В последние годы посевные площади под сою в России увеличились практически в два раза: в 2013 году — 1537 тыс. га, в 2019-м — 3039 тыс. га. Валовой сбор сои в стране тоже растет: в 2017 году — 3622 тыс. т, в 2019 — 4360 тыс. т. Сегодня сою в России выращивают в 40 областях, краях и республиках; в семи федеральных округах. Основными регионами по выращиванию сои в России являются Амурская, Белгородская и Курская области, Приморский и Краснодарский край. 

Парадокс ситуации заключается в том, что отечественную чистую сою аграрии будут вынуждены продавать за границу, а внутри страны будет потребляться соя, подверженная генной модификации. 

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