Партнерский материал. До конца сезона по квоте осталось вывезти 700 тысяч тонн зерна

Российское правительство ввело квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы (не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС) в размере 7 млн т с 1 апреля до 30 июня. Уже 26 апреля весь объем был выбран в полном объеме, акцентирует внимание начальник Управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. «Экспортеры подавали таможенные декларации с указанием максимально возможных отгрузок, старались максимально быстро «забить» под себя объемы, ведь мировые цены на зерно в последнее время росли и внешние поставки российским зернотрейдерам (которые запаслись продукцией к реализации заранее) стали более выгодны, чем это было в начале сезона, — поясняет она. — Но не все смогли реализовать свои планы, в течение мая и сейчас компании, которые не освоили забронированные объемы, квоту освобождают, и она распределяется между другими участниками».



Однако закупки зерна на внутреннем рынке сейчас практически не ведутся, утверждают эксперты рынка. Закупки ведут лишь одна-две компании, которые, по сути, докупают недостающие объемы для последних в текущем сезоне контрактов. Закупочные цены российской продовольственной пшеницы (протеин 12,5%) старого урожая в глубоководных портах составляют 15,5 тыс. руб./т (без НДС). Экспортные цены на минувшей неделе выросли на $0,5 за тонну до $198-199/т. Цены на август находятся на уровне $196-197 за тонну.



В ситуации сокращения закупок зерновых экспортерами пострадавшей стороной останутся сельхозпроизводители, добавляет Наталья Бахова. «Те аграрии, которые слишком долго придерживали зерно в ожидании более высоких цен, в итоге проиграли и остались с нереализованной продукцией, — говорит она. — Теперь придется продавать его, вероятно, уже по более низкой стоимости».

