Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
68.561 (-0,82%)
eur
76.616 (-0,20%)
moex
2779.62 (1,07%)
brent
39.39 (2,79%)
пшеница
512.6 (-0,50%)
сахар
11 (0,82%)
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. До конца сезона по квоте осталось вывезти 700 тысяч тонн зерна
Московский кредитный банк
|
Июнь 2020
По оценке Российского зернового союза, внутри квоты на экспорт зерна в июне осталось вывезти около 700 тыс. т зерна. Ее действие рассчитано до 30 июня. В мае к экспорту из квоты оставалось всего 2,58 млн т зерна, в том числе 1,98 млн т пшеницы, 300 тыс. т ячменя, 300 тыс. т кукурузы
Фото: Pixabay

Российское правительство ввело квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы (не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС) в размере 7 млн т с 1 апреля до 30 июня. Уже 26 апреля весь объем был выбран в полном объеме, акцентирует внимание начальник Управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. «Экспортеры подавали таможенные декларации с указанием максимально возможных отгрузок, старались максимально быстро «забить» под себя объемы, ведь мировые цены на зерно в последнее время росли и внешние поставки российским зернотрейдерам (которые запаслись продукцией к реализации заранее) стали более выгодны, чем это было в начале сезона, — поясняет она. — Но не все смогли реализовать свои планы, в течение мая и сейчас компании, которые не освоили забронированные объемы, квоту освобождают, и она распределяется между другими участниками».

Однако закупки зерна на внутреннем рынке сейчас практически не ведутся, утверждают эксперты рынка. Закупки ведут лишь одна-две компании, которые, по сути, докупают недостающие объемы для последних в текущем сезоне контрактов. Закупочные цены российской продовольственной пшеницы (протеин 12,5%) старого урожая в глубоководных портах составляют 15,5 тыс. руб./т (без НДС). Экспортные цены на минувшей неделе выросли на $0,5 за тонну до $198-199/т. Цены на август находятся на уровне $196-197 за тонну.

В ситуации сокращения закупок зерновых экспортерами пострадавшей стороной останутся сельхозпроизводители, добавляет Наталья Бахова. «Те аграрии, которые слишком долго придерживали зерно в ожидании более высоких цен, в итоге проиграли и остались с нереализованной продукцией, — говорит она. — Теперь придется продавать его, вероятно, уже по более низкой стоимости».

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Озимый рапс набирает популярность
Партнерский материал. Corteva Agriscience объявляет цели устойчивого развития до 2030 года
Партнерский материал. Оптовые покупки свинины в режиме онлайн: доступ открыт и для зарубежных партнеров
Новость партнера. Готовь Tempo летом!
XXI Международный зерновой раунд состоится в сентябре

Читайте такжеПрогнозы урожая зерна продолжают снижатьсяЦБ: Рост сельхозпроизводства продолжит сдерживать продовольственную инфляцию
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №5, май 2020
«Агроинвестор»
АПК под влиянием. Стресс-факторы 2020 года могут отрицательно сказаться не только на аграриях, но и на бизнесе поставщиков средств производства
«Агроинвестор»
Экспортеры зерна начали отказываться от выбранной квоты
«Агроинвестор»
Агроэкспорт в экономическом артхаусе весны-2020. Как обвал цен на нефть и коронавирус повлияют на внешние продажи сельхозпродукции
«Агроинвестор»
Цифровизация АПК. Модный «хайп» или реальный бизнес-инструмент для отрасли
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией