Партнерский материал. Мониторинг влажности почвы и прогнозирование урожая при помощи почвенных датчиков

Аграрная отрасль уже сейчас приспосабливается к изменениям климата. Дефицит влаги, повышенный температурный режим в летнее время, неравномерное распределение осадков в течение сезона, недостаточное количество осадков для озимых на этапе всходов или в весенний период — эти проблемы знакомы практически каждому производителю. Будь то орошаемое или неорошаемое земледелие, озимые или пропашные культуры, аграрии сталкиваются с такими вопросами, как:



- когда и как сеять (дата посева, глубина посева);



- сколько и каких удобрений вносить, достаточен ли объем имеющейся влаги для усвоения этих удобрений, обоснованно ли внесение таких объемов с точки зрения рентабельности;



- какой будет потенциал урожайности на основе доступной растениям влаги;



- необходимость корректировать нормы полива на поливных участках в зависимости от фаз развития культур, сформировать график полива.



Рассмотрим, например, озимые. С осени производителям необходимо определить подходящие условия для посева, оптимальную температуру и наличие влаги на глубине посева. Здесь частая проблема на момент посева — недостаточное количество влаги.



В момент возобновления вегетации весной при планировании подкормки важно учитывать ситуацию на каждом конкретном поле и состояние культуры. Зная прогноз погоды и влажность в почве, можно понять, как быстро растение усвоит вносимые удобрения, а также в дальнейшем определить стратегию своих подкормок на озимых. В складывающихся условиях на основании этих данных производитель может увидеть, что традиционная система минерального питания теряет свою эффективность, и применительно к данному полю в данной ситуации нужен другой подход (будь то способ заделки, либо вообще смена продукта).



Далее, рассчитывая на определенную урожайность, агроном вносит под этот урожай необходимое количество удобрений. В момент весенней подкормки очень важно понять, реально ли получить такой урожай, или нехватка влаги уменьшит урожайность. Если видно, что в метровом слое недостаточно влаги и плановая урожайность недостижима, то возможно наилучшим решением будет корректировка затрат на удобрения и снижение нормы.



Кроме того, если возделываются пропашные и используется орошение, то при помощи почвенных датчиков очень полезно понимать состояние почвы (влагообеспеченность), обоснованно планировать график полива и анализировать его эффективность (эффективное водопотребление на единицу полученной продукции). Так можно значительно сэкономить на поливе и не допустить переувлажнения почвы.



Изменить погоду никто не в силах. Но современные технологии могут смягчить негативное влияние погодных условий на урожай и сохранить его потенциал. К таким решениям относится уcтановка почвенных датчиков влажности и полевых метеостанций. Такая комбинация максимально адаптирует производство к условиям хозяйства и дает самые точные и надежные данные. Кто-то может возразить, что есть данные из открытых источников. Разумеется, такие данные есть, но они недостаточно достоверны, чтобы положиться на них при решении серьезных производственных вопросов. Если говорить о погоде из открытых источников, по данным Farmers Edge при удалении от метеостанции на 20 км точность прогноза погоды снижается почти на 48%.





Рис. 1 Установка метеостанции



Современное сельское хозяйство требует интегрированных решений. Ни один производитель не хочет терять время на настройку и подключение оборудования, а затем думать, как выгрузить данные и что с ними делать. Предложение Farmers Edge — это не отдельные компоненты, а готовое цифровое решение, состоящее из аппаратной части — инструментов сбора данных прямо с поля (почвенные датчики влажности, полевые метеостанции) и программной — платформа FarmCommandтм, куда стекаются все данные, где они автоматически обрабатываются и анализируются.







Почвенный датчик влажности длиной 1 м, оборудован шестью сенсорами температуры и влажности на горизонтах 10, 20, 40, 60, 80 и 100 см. При установке почвенного датчика сотрудники Farmers Edge отбирают почву для исследования ее гранулометрического состава.





Рис. 2 Почвенный датчик влажности Farmers Edge, установленный в поле



Какие данные пользователь видит в платформе FarmCommand?



Данные за последние семь дней



объем полива;



количество осадков;



испарение;



водный баланс (при этом можно посмотреть архивные данные о влажности за любой интересующий день с момента установки датчика);



Текущая информация о температуре и влажности



по всем шести горизонтам почвы;



наименьшую полевую влагоемкость;



Прогноз урожайности по трем вариантам развития событий:



Сухой год;



Стандартный;



Влажный;







Таким образом всегда можно сравнить разницу между плановой урожайностью и прогнозом. Точность прогноза очень высока за счет комбинации точных данных о влажности почвы и локальных метеоданных.





Рис. 3 Данные о влажности почвы в платформе FarmCommand



Большое количество информации — это хорошо, но данные должны работать в пользу производителя. Почвенные датчики передают информацию каждые 15 минут, поэтому она всегда актуальна. Все собранные данные о влажности попадают в платформу FarmCommand и преобразуются в понятные графики. Смотря на эти графики, можно сразу определить состояние каждого поля, влагообеспеченность на каждом почвенном горизонте, понять, когда требуется провести полив, и увидеть прогноз урожайности.



Как система это понимает?



Почвенные датчики определяют наименьшую полевую влагоемкость от полной влагоемкости. Вспомним, что означают эти понятия.



Полная влагоемкость - это максимальное количество воды, которое может вместить почва, за исключением пор, занятых воздухом.



Наименьшая влагоемкость - максимальное количество воды, которое остается в почве после стекания избыточной свободной воды. Она зависит от гранулометрического состава почвы, содержания гумуса, структурности.



Наименьшая влагоемкость показывает запас доступной для растений влаги в почве. Для большинства сельскохозяйственных растений оптимальный уровень влажности почвы равен 60-80% наименьшей полевой влагоемкости. Как правило, поливать пора при преодолении отметки ниже 60%.



Графики в платформе FarmCommand фиксируют данные с почвенных датчиков и метеостанций, показывают увеличение влагоемкости после выпадения осадков или полива и снижение запасов влаги по мере роста растений.



Также информация о содержании влаги в почве используется для уточнения моделирования стадий развития основных сельхозкультур, которое есть в платформе FarmCommand.



Платформа FarmCommand от Farmers Edge связывает данные с почвенных датчиков, данные о погоде и данные о выполнении операций на поле в единую систему. Эти данные легко просматривать, с ними удобно работать и просматривать отчеты о состоянии влагообеспеченности поля, чтобы здесь же, в платформе FarmCommand назначать своим сотрудникам задания орошения, посева или уборки.



Какую пользу производитель получает от такой информации?



- понимание оптимальных условий температур и влажности для посева;



- планирование выполнения прочих агротехнических операций (обработки, опрыскивания, уборка) в оптимальных условиях;



- точная информация о влагообеспеченности почвы, планирование сроков и объемов полива, сокращение затрат на полив;



- прогнозирование стадий роста культуры с учетом природно-климатических условий конкретного хозяйства;



- прогнозирование рисков появление вредителей и заболеваний на основе точных метеоданных;



- доступ к архиву данных мониторинга почвы;



- возможность точного расчета потенциала урожайности по доступной влаге;



- при необходимости — корректировка норм минерального питания, сокращение необоснованных затрат на удобрения;



- отслеживание факторов блокировки питательных веществ;



- определение момента наступления дефицита влаги;



- формирование графика полива.



Информация — это ценный актив, который поможет производителю эффективно распоряжаться другими ценными активами, такими как время, трудовые ресурсы, удобрения, посевной материал и другое. Надежная информация о наличии влаги в почве, о локальных погодных условиях, данные спутниковых снимков полей дают возможность оптимизировать затраты на производство и выбрать наиболее подходящую агротехнологию для условий конкретного хозяйства.







Больше информации о мониторинге влажности почвы и других цифровых сервисах Farmers Edge — на сайте .

