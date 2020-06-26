Мониторинг развития деляночных опытов с помощью спутникового мониторинга с высоким разрешением

Farmers Edge

Многие производители закладывают производственные опыты, чтобы определить для себя оптимальные параметры производства. Независимо от того, какие параметры вы тестируете у себя в хозяйстве, важно мониторить промежуточные результаты, чтобы проследить развитие культуры

Часто бывает так, что в силу занятости агроном не всегда может уделить достаточное внимание опытным делянкам, а когда урожай уже собран, не всегда понятно, за счет чего получен такой результат. Здесь поможет спутниковый мониторинг делянок в течение сезона. Ни одно изменение вегетации не скроется от вашего внимания. Вы увидите его не тогда, когда болезнь или вредитель поразил половину поля, и это уже сложно исправить, а сразу, как только изменения появятся на поле. Вы увидите, как стартовала культура, как чувствовала себя в течение сезона, сможете сравнить между собой развитие делянок с различными агротехническими параметрами при помощи карт и графиков NDVI.



А когда урожай убран и сезон окончен, можно спокойно подвести итоги: открыть программу, посмотреть карты полей за разные даты. Если какой-то опыт не увенчался успехом, легче понять, в связи с чем произошло отклонение в развитии посевов, в будущем исключить эти ошибки, либо нивелировать их влияние. А если установлена метеостанция, можно отследить влияние погоды на полученный результат.



Часто бывает, что опыт на делянке оказался удачным, а при переносе его на большие производственные площади этот успех не повторяется. Если фактор единственного отличия в опыте был соблюден, понять причину легко. Но анализ спутниковых снимков помогает понять, что осталось «за кадром». Например, влияние фактора отложенного действия, такого как удобрения, которые вносили несколько лет назад, но по разным причинам эффект наступил именно сейчас. В этом случае будет необходимо поднять историю поля, не копаясь в записях, а в программе, и понять, что происходило на данном поле за несколько лет, что вносили, какой был предшественник, обработка почвы и т. д.



Спутниковый мониторинг от Farmers Edge — это ежедневные спутниковые снимки с высоким разрешением 3 м на пиксель и возможность загрузки архивных снимков за предыдущие сезоны. Такое разрешение позволяет мониторить даже маленькие делянки площадью от 0,5 га и больше, ширина делянки должна быть не менее 20 м.



Обратимся к примерам из практики Farmers Edge. Перед вами три делянки озимой пшеницы площадью 0,29 га, 0,31 га и 0,13 га, состояние на 7 апреля 2019 года. Опыт с различными технологиями посева. Делянки совсем маленькие, но и по ним можно сделать выводы по NDVI благодаря высокому разрешению снимков.



Так выглядят делянки на снимках с разрешением 30 м и 3 м. На снимке с разрешением 30 м невозможно увидеть какие-либо отличия в развитии. Посмотрев на карту самой верхней делянки, можно подумать, что развитие культуры здесь очень неоднородно, и чуть ли треть делянки (пиксель желтого цвета) заметно проседает в развитии. Снимок с разрешением 3 м дает более достоверную картину, делянка достаточно однородна, и лишь с краю есть тонкая желтая полоса.



Проблема условно бесплатных снимков с разрешением 30 м не только в том, что на них невозможно увидеть какие-либо отличия, но в и том, что они искажают показатели NDVI и распределение индекса по площади поля. Рассмотрим аналитику по NDVI самой верхней делянки на ту же самую дату.



Если сравнить минимальный NDVI с максимальным или средним значением, состояние посевов как будто неоднородно, но это далеко не так. Более точный 3-хметровый снимок говорит, что минимум и максимум NDVI отличаются не так уже сильно, отклонение минимально и посев однороден. Кроме того, справа на диаграмме видно, что на 30-тиметровом снимке некорректно отображено распределение различных значений NDVI по гектарам.



У Farmers Edge есть дополнительные инструменты мониторинга на основе спутникового мониторинга — карты скаутинга и карты полевой неоднородности. Они помогают в диагностике посевов даже тогда, когда развитие фотосинтетически активной биомассы еще недостаточно, чтобы увидеть какие-то изменения на картах NDVI.



Карты скаутинга (слева) и NDVI (справа), по состоянию на 3 февраля 2019, озимая пшеница



Благодаря бОльшему количеству анализируемых спектров по сравнению с картами NDVI, карты неоднородности имеют большую чувствительность и помогают выделить неоднородность поля, в то время как на картах NDVI сплошная зеленая масса.



Карты полевой неоднородности (слева) и карта NDVI, 5 апреля 2019, озимая пшеница



Итак, ежедневные спутниковые снимки с высоким разрешением — это надежный инструмент для контроля развития опытных делянок, чтобы результаты были достоверными, а усилия — не напрасными. Благодаря такому спутниковому мониторингу опыты легко держать под контролем в течение сезона, чтобы по итогам сделать правильные выводы и внедрить успешные результаты в производство.



Подробнее о спутниковом мониторинге Farmers Edge - на сайте https://www.farmersedge.ca/ru/satellite-imagery/

