Позаботиться о пчелах

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Как предотвратить массовую гибель опылителей

В 2019 году российские пчеловоды столкнулись с массовой гибелью пчелиных семей, к числу причин относят бесконтрольное применение пестицидов, которыми фермеры защищали поля от вредителей. Возможные потери из-за этой проблемы Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции тогда оценивала в 1 трлн руб. Эксперты высказывали опасения, что страна может лишиться до 60% пчел. В 2020 году ситуация начинает повторяться: о таких инцидентах с начала лета уже сообщили Курская, Новосибирская области и Крым.



В борьбе с вредителями

Снижение популяции пчел в последние десятилетия наблюдается по всему миру. Так, например, согласно предварительным результатам ежегодного опроса Университета Мэриленда, пчеловоды США потеряли 43,7% своих медоносных пчел с апреля 2019 года по апрель 2020 года, пишет National Geographic. Как правило, большое количество пчел погибает зимой из-за низких температур и недостатка пищи, но в прошлом году зимние потери были довольно низкими — 22,2%, что на 6,4% ниже, чем в среднем. Напротив, летние потери были самыми высокими, которые исследователи наблюдали за 14 лет исследований. Пчеловоды потеряли 32% насекомых летом, что на 10,4% выше среднего.



Значительная часть этого летнего спада могла быть обусловлена прошлогодней суровой зимой, которая принесла самые большие потери, когда-либо зафиксированные экспертами. Кроме того, исследователи зафиксировали повышенное количество варроа (Varroa) — паразитических клещей, использующих в качестве хозяев медоносных пчел и их расплод. Трудности могли создать и погодные условия. Июль 2019 года был самым жарким в истории наблюдений в мире и в США в частности. Во-первых, это влияло на условия для спаривания пчелиных маток, а во-вторых, способствовало нехватке продовольствия для медоносных пчел, поскольку цветы, от которых зависят эти насекомые, распускались по разным графикам, поясняют эксперты Университета Мэриленда. Еще один отчет показал, что из-за климатических изменений вероятность выживания популяций шмелей в любом конкретном месте мира снизилась в среднем более чем на 30% в течение всего одного поколения людей.



По словам доктора с.-х. наук, врио директора Федерального научного центра пчеловодства Анны Брандорф, роль медоносных пчел в сельском хозяйстве огромна. В первую очередь они важны для тех аграриев, которые возделывают энтомофильные (опыляемые насекомыми) растения — клевер, люцерну, лядвенец, козлятник, горчицу, подсолнечник, рапс и другие. Эти культуры занимают в рационе сельскохозяйственных животных от 20 до 50%. Кроме того, опыление влияет не только на количество семян растений, но и на их качество, а от этих факторов впоследствии зависит биомасса растений. «И даже если брать на 70% самоопыляемый посевной рапс, то при участии любого опылителя, будь то одиночная пчела или шмель, семена этой агрокультуры получаются более высокого качества», — обращает внимание она. Около трети продуктов, которые люди потребляют каждый день, зависит от опыления, в основном пчелами, отмечается в исследовании Университета Мэриленда.



Факторов, определяющих процесс гибели пчел, по мнению менеджера по продуктам и культурам Bayer Константина Онацкого, несколько. Это и глобальное изменение климата, и сокращение естественной среды обитания, и распространение заболеваний, паразитов пчел, и ошибки в управлении пасеками. А также, конечно, нарушение правил безопасного применения инсектицидов, добавляет он.



Конечно, аграриям приходится бороться с вредителями сельскохозяйственных культур, говорит Анна Брандорф. Усугубило ситуацию в 2019 году и ранее лето, которое вызвало массовое появление вредителей. Сельхозпроизводителям пришлось не запланированно увеличивать кратность обработок, причем применять потребовалось любые препараты, и второго, и первого класса опасности.



Проблемы с вредителями будут только нарастать, уверена Анна Брандорф. Когда-то на тот же рапс не нападала капустная моль. Но со временем данный вредитель стал поражать и его, и ту же горчицу, создав дополнительные трудности при их выращивании. Очевидно, что совсем без химической защиты не обойтись, вопрос только в том, готовы ли аграрии и пчеловоды идти на контакт, пытаться понять проблемы друг друга и научиться взаимодействовать.



Важный фактор для сохранения опылителей при применении СЗР — соблюдение сельхозпроизводителями рекомендаций производителей и регламентов применения, а также выбор малоопасных для пчел препаратов и исключение использования контрафактной продукции, перечисляет Онацкий. «Сельское хозяйство всего мира движется по пути минимизации воздействия химических СЗР на окружающую среду. Основной способ достичь этого — системный подход к применению пестицидов, который включает соблюдение фермерами правил использования препаратов и информирование пчеловодов о предстоящих обработках», — считает он.



В настоящее время отечественные аграрии активно перенимают мировой опыт, в основе которого лежит представление о поле как сложной экосистеме. Для ее сохранения важно применять проверенные и зарегистрированные препараты, соблюдая установленные нормы расхода и санитарные нормы применения, ведь каждый продукт получает регистрацию только после выявления всех рисков его применения и определения класса опасности для полезной энтомофауны, отмечает Онацкий.



Bayer за ответственное применение СЗР

Для Bayer повышение устойчивости сельского хозяйства и сохранение биологического разнообразия планеты — один из приоритетов инновационного развития. Хотя инсектициды занимают небольшую долю в российском портфеле компании, компания не только разрабатывает препараты со все более высоким профилем безопасности, но и вкладывает значительные ресурсы в обеспечение безвредности использования каждого нового препарата: процесс исследований и разработок всегда сопряжен с многочисленными тестированиями и испытаниями с точки зрения воздействия на окружающую среду.



«Сельхозпроизводителю, приобретающему наш продукт, мы стремимся дать полную информацию о действующем веществе, классе опасности и технологии использования, — рассказывает Константин Онацкий — Кроме того, мы выступаем за устойчивые добрососедские отношения с местными пчеловодами, включающие не только их заблаговременное оповещение об обработках, но и, например, создание микрозаповедников, буферных зон и искусственных гнезд для пчел на территории хозяйства. В этом и состоит суть экосистемного подхода к сельскому хозяйству, транслируемого Bayer: каждый из нас может внести вклад в сохранение видов, играющих огромную роль в природных процессах». Многие сельхозпроизводители помогают пчеловодам с переездом пчелиных семей, если появляется опасность для них, знает и Анна Брандорф. Но есть и те, кто до сих пор проводит бесконтрольные обработки полей пестицидами, не думая о том, чем грозит для нас исчезновение пчел.



Все препараты Bayer малоопасны для окружающей среды при их правильном применении. В продуктовой линейке компании есть инсектициды всех трех классов опасности, и все они прошли регистрацию в России и множественные испытания. В настоящее время идет работа по разработке и выводу на рынок новых действующих веществ из различных химических классов, хотя это длительный процесс — в среднем 10-11 лет для каждого препарата. Важное требование к новинкам — селективность действия: инсектицид должен поражать только насекомых-вредителей.



«Нашим клиентам мы предлагаем не просто инсектициды, а комплексные решения по защите сельхозкультур. Не продукт, а технология — это важный принцип взаимодействия Bayer с аграриями, — обращает внимание Онацкий. — Соблюдение всех элементов этих технологий позволит не только избежать причинения вреда окружающей среде, но и максимально реализовать потенциал урожайности выращиваемых культур. Поэтому мы активно делимся с сельхозпроизводителями передовыми знаниями: информацию о продуктах Bayer и технологиях их применения можно получить на наших мероприятиях, на официальном сайте, в аккаунтах Crop Science в социальных сетях, у специалистов компании и, конечно, на упаковках продуктов».



Bayer всегда уделял много внимания популяризации ответственного использования СЗР. 2020-й год компания объявила Годом защиты в АПК. Тема сохранения насекомых-опылителей входит и в повестку летних «БайАрен», к участию в которых привлекаются эксперты в области пчеловодства, аккумулирующие на аграрной площадке экспертные мнения обеих сторон.

