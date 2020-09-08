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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

«Ростсельмаш» успешно испытал беспилотный комбайн на базе технологии машинного зрения

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

В станице Бессергеневской Ростовской области прошли очередные испытания беспилотного комбайна, который создали в компании «Ростсельмаш»

На этот раз комбайн тестировался на операции «уборка валка», в полностью беспилотном режиме с заданием границ поля. В качестве основной в этом случае используется система машинного зрения: комбайн в прямом смысле видит валок и следует его контуру, избегая столкновений с возможными препятствиями. Система высокоточной навигации работает как вспомогательная и задействуется в операциях, где машинного зрения недостаточно (например, разворот в конце гона).

Большинство производителей, создавая системы автовождения, отдают предпочтение какому-то одному набору сенсоров будь то машинное зрение, высокоточная навигация, лидары или что-то еще. Это делает их узкоспециализированными и позволяет задействовать только на отдельных агрооперациях, где выбранные сенсоры показывают свои лучшие стороны. К примеру, для уборки культуры с валка или контроля столкновений с препятствиями, уместнее использовать технологии машинного зрения, при этом для традиционного способа уборки колосовых технология высокоточной навигации (RTK) является оптимальной, демонстрируя лучшую точность. Также, RTK четко выполняет повороты и развороты. 

Таким образом, гибридная система управления беспилотника «Ростсельмаш» адаптирована под любые условия и способы уборки. Благодаря сочетанию технологий точной спутниковой навигации и компьютерного зрения комбайн знает границы поля, держит траекторию с точностью до 2,5 см, видит валок и детектирует препятствия. К слову сказать, беспилотник «Ростсельмаш» четко останавливается перед любым препятствием на траектории движения, при этом происходит фиксация препятствия и система отправляет фото объекта удаленному оператору. 

Испытания по уборке валка в агропредприятии «Бессергеневское» проходят уже два месяца. Все это время и испытатели, и разработчики убеждаются в преимуществах гибридной системы автовождения «Ростсельмаш», которая будет доступна к предзаказу уже в ближайшее время.

«Ростсельмаш» 

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