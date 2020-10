Шины Alliance 372 VF: непревзойденное решение

Alliance Tire Group

Исследование в IRSTEA расхода топлива, тяги, пятна контакта и скольжения / Превосходные результаты тестов / Выпуск обновленной версии / Низкая стоимость владения



Впечатляющие характеристики обновленной шины Alliance Agriflex+ 372 были подтверждены ранее в этом году независимым исследованием, проведенным французским научным институтом IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture). Тесты эффективности расхода топлива, тягового усилия, проскальзывания на мягком грунте и площади пятна контакты показали, что тракторная шина Alliance 372 VF превосходит конкурирующие шины IF премиум-класса и фактически равноценна шинам VF премиум-класса конкурентов. Принимая во внимание то, что стоимость шин Alliance гораздо ниже, превосходные характеристики и привлекательная цена делают Alliance 372 VF непревзойденным комплексным решением.



Alliance 372 VF — радиальная шина со стальным кордом для тракторов, комбайнов, харвестеров и некоторых автоцистерн. Шина имеет гарантию сроком на 10 лет, класс скорости D и предлагается в 29 типоразмерах — самый широкий ассортимент тракторных размеров VF в отрасли!



Испытания обновленной версии шины

Конструкция и дизайн шины Alliance 372 VF были обновлены в начале 2019 года. В обновленной версии шины использовались улучшенный состав для защиты от стерни, а также специальные составы протектора для защиты от износа, порезов и сколов. Эти новшества обеспечивают высокую структурную устойчивость и надежную теплостойкость во время цикличных полевых работ (CFO) даже при давлении в шине 0,8 бар. Обновленная шина имеет закругленные плечевые грунтозацепы, увеличенную площадь контакта и больший угол наклона грунтозацепов для лучшей защиты почвы и самоочищения.



«Испытания обновленной модели шины в полевых условиях в IRSTEA проводились по поручению нашего отдела исследований и развития для тестирования, — говорит Геррит Винкерс, специалист по областям применения в Alliance Tire Group. — В ходе трансформации всей линейки шин Alliance из IF в VF наши инженеры решили усовершенствовать некоторые характеристики для еще большей защиты почвы, улучшения рабочих характеристик и предотвращения структурной деформации этих сверх гибких шин».



Четыре параметра — впечатляющие результаты

В IRSTEA было проведено четыре полевых испытания в определенных условиях: эффективность расхода топлива, тяговое усилие, проскальзывание на мягком грунте и ширина пятна контакта. Шины Alliance 372 VF и IF были протестированы в сравнении со сходными шинами от двух конкурентов премиум-класса в конструкции IF и VF таких же размеров: 600/70R30 для передней и 710/70R42 для задней оси. Давление в шине поддерживалось постоянным на уровне 1,6 бар для передних шин, а нагрузка изменялась от 4375 daN (IF) до 5150 daN (VF). Для задних шин нагрузка была постоянной на уровне 4875 daN, а давление в шине варьировалось от 1 (IF) до 0,8 (VF) бар. В результатах теста рабочие характеристики шины Alliance IF используются в качестве эталонной основы, или 100%.



Расход топлива: с результатом 107% для обеих размеров Alliance 372 VF показала такие же результаты, как и конкурирующие шины VF премиум класса, по уровню эффективности и превзошла все шины IF.



Тяговое усилие: заняв второе место после одного из премиальных VF конкурентов, Alliance 372 VF показала более мощную тягу, чем премиальные шины IF конкурентов.



Проскальзывание на мягком грунте: отличный результат теста вывел Alliance 372 VF в лидеры по показателям наименьшего проскальзывания. В относительных цифрах показатель Alliance 372 VF составил 118% от эталонной цифры (100% для шины Alliance IF) по сравнению со 112% для премиальной шины VF конкурента, 63% и 58% соответственно для двух конкурирующих шины IF премиум-класса.



Площадь пятна контакта: Alliance 372 VF уверенно занимает второе место с 110% по сравнению с 112% премиальных шин VF конкурента. Относительные значения конкурирующих шин IF премиум-класса составили всего 106 и 96 соответственно.





Результаты испытания шины Alliance 372 VF, размер 710/70R42



Общий итог испытаний: Alliance 372 VF соответствует характеристикам шин VF конкурентов премиум-класса и превосходит характеристики IF шин от конкурентов премиум класса. Учитывая то, что Alliance 372 VF гораздо дешевле премиальных шин IF и VF конкурентов, общие результаты тестирования показывают превосходное соотношение цены и качества продукции Alliance.



«Передовые технологии, выгоды для клиентов и отличное соотношение цены и качества всегда являлись нашими приоритетами. Являясь нашей флагманской тракторной шиной с технологией VF, Alliance 372 VF представляет собой отличный пример того, как общая стоимость владения выражается в соотношении цены и качества в слогане Alliance Tire Group: “Большая выгода. Лучший выбор”», — говорит Анджело Норонья, президент Alliance Tire Group в странах EMEA.