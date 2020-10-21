Инновации и комплексная агрономическая поддержка могут стать основными драйверами российского рынка кормов

Corteva Agriscience,

Как отмечают в компании Corteva Agriscience, ссылаясь на данные Росстата, в России в последние 4-5 лет отмечается рост продуктивности кормовой кукурузы на фоне сохранившихся объемов посевных площадей. По мнению экспертов компании, тенденция роста урожайности связана с повышением технологичности производства и усилением комплексной агрономической поддержки хозяйств со стороны поставщиков АПК. О том, как развивается рынок кормов и сопутствующей продукции и услуг, поделились специалисты Corteva Agriscience: Денис Север, специалист по развитию рынка в России, Маргарита Казгалеева, аналитик по маркетингу и Анна Полоусова, специалист по анализу баз данных

Низкая себестоимость производства, высокая концентрация питательных веществ и хорошая поедаемость животными делают силос, полученный из кукурузы, одним из основных компонентов, входящих в рацион КРС.



Научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience не только занимается селекцией гибридов кормовой кукурузы, но и производством силосных инокулянтов. По итогам прошлого года компания увеличила объемы реализации этой продукции на 50% за счет роста рынка силосных инокулянтов в России. Так, если в 2018 году с использованием инокулянтов Pioneer российскими фермерами было заготовлено порядка 1 млн т кормов, то в 2019 году этот объем превысил 1,5 млн т. Входя в топ-6 иностранных компаний-поставщиков этой продукции, бренд Pioneer компании Corteva Agriscience увеличил свою долю присутствия на российском рынке инокулянтов до 3,2% от всех площадей силосной кукурузы в стране.



Рост спроса на силосные инокулянты как часть инновационной цепочки кормопроизводства, по мнению представителей компании, идет в ногу с растущей продуктивностью кормовой кукурузы и увеличением объемов заготовки кормов.



Так, в период с 2017 по 2020 год средняя урожайность силосной кукурузы в российских хозяйствах категорий СХП и КФХ возросла с 18 т/га до 20 т/га. При этом объем посевных площадей остался почти на таком же уровне и даже немного снизился: если в 2017 году кукурузой на силос было засеяно 1 268 000 га, то в 2020 году — 1 228 000 га. В компании это напрямую связывают с более пристальным вниманием со стороны производителей и поставщиков ко всему технологическому циклу возделывания: выбору высокопродуктивных гибридов, минеральному питанию и защите культуры, соблюдению сроков агротехнических мероприятий, минимизации потерь во время уборки.



Положительная динамика отмечается и на рынке кормов. По данным органов управления АПК, в регионах на начало осени в хозяйствах всех категорий заготовлено 21,2 млн т кормовых единиц грубых и сочных кормов (без учета переходящих остатков), что на 5% больше показателя за аналогичный период 2019 года. При этом грубые корма составляют до 90% — 19 млн т единиц, в том числе: 9,8 млн т сена, 8 млн т сенажа, 1,2 млн т соломы. Сочные корма (зеленая массы на силос) составляет на сегодняшний день 10% — заложено 2,2 млн т.



Увеличение темпов заготовки кормов отмечается несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов страны — атмосферную и почвенную засуху, суховеи, заморозки и град. Так, на территории 12 субъектов был введен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня. В наибольшей степени погодный фактор повлиял на заготовку кормов в Республике Калмыкия и Астраханской области.



Общая положительная динамика кормопроизводства достигается в сезоне этого года, с одной стороны, за счет опережения темпов заготовки в более благополучных регионах, как Центральный, Южный, Северо-Западный, Приволжский, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, с другой - за счет развития технологий в этой отрасли. Все больше внимания сельхозтоваропроизводители уделяют качеству производимых кормов, в то время как иностранные компании, поставляющие продукты для силосования (инокулянты и консерванты), демонстрируют готовность обеспечивать агрономическую поддержку на разных этапах заготовки силоса — от посева и ухода за кормовыми культурами, до уборки и консервации, хранения, а также анализа готовых кормов.



Двенадцать лет назад рынок современных силосных инокулянтов в России только зарождался. Компания Corteva Agriscience одна из первых вывела на отечественный рынок инокулянты, которые объединили консервант и закваску. Преимуществом подобных продуктов стало то, что они помогают управлять процессом ферментации, несмотря на возможные технологические недочеты на этапе заготовки, такие как: низкая скорость заполнения и недостаточная герметичность хранилищ, плохое качество уплотнения при трамбовке и пр. По данным компании, в 80% случаев природное заселение зеленой массы молочнокислыми бактериями недостаточно для достижения быстрого снижения рН (меньше, чем в течение трех дней). Поэтому добавка молочнокислых бактерий, содержащихся в инокулянтах, является существенной предпосылкой для изготовления высококачественного силоса. Таким образом, инокулянты предназначены для быстрого завершения процесса ферментации в заготавливаемых кормах и стабилизации уровня рН, что ведет к улучшенной перевариваемости кормов, их эффективной энергоотдаче и, как следствие, к повышению выхода мяса и молока. Помимо этого, они способствуют увеличению сохранности готового корма.



Немаловажную роль в развитии рынка силоса и грубых кормов играют использование различных сервисов, позволяющих улучшить качество кормовой базы. Результатом является увеличение продуктивности животноводства в надоях молока и процентах живой массы. Примером таких сервисов является мобильная лаборатория Aurora компании Corteva Agriscience, которая позволяет за три минуты провести анализ как «свежего», так и ферментированного силоса, сенажа, НМС и смеси с кормового стола.



Кроме того, в компании уделяют особое внимание консультационной составляющей: анализу перспектив имплементации силосных инокулянтов в технологический процесс производства кормовой базы сельскохозяйственных предприятий, обучению особенностям заготовки кукурузы на корм в разной уборочной спелости и выбору необходимых штаммов молочнокислых бактерий в зависимости от заготавливаемых культур и типов кормов.



«Сегодня животноводство в России переживает подъем. Учитывая, что в эффективности мясного и молочного животноводства, которая оценивается в приросте надоев и выходе мяса, основное значение имеет кормовая база, ключевой задачей фермеров сейчас является повышение качества и экономической составляющей заготовки кормов, — комментирует Денис Север, специалист по развитию рынка Corteva Agriscience в России. — В Corteva Agriscience уверены, что только комплексный подход к повышению технологичности всех звеньев цепочки кормопроизводства может привести к желаемому результату — качественному корму, себестоимость которого будет окупаться увеличенной прибылью животноводческих ферм».

