Салаты «Белая Дача» - весовые дозаторы Ishida обеспечивают высочайшую производительность и гигиеничность производственных линий компании

«Белая Дача»

Ведущий российский поставщик готовых салатов, компания «Белая Дача» сделала свой выбор в пользу мультиголовочных весовых дозаторов Ishida за их высокую точность, скорость и превосходную гигиеничность при обработке самых разнообразных видов салатов

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Постоянные инвестиции компании «Белая Дача» в новое весовое оборудование обусловлены постоянно растущим спросом на её продукцию, ассортимент которой достаточно широк.







Представители компании «Белая Дача» утверждают, что герметичная конструкция мультиголовочных весовых дозаторов обеспечивает соответствие самым строгим гигиеническим стандартам, которые являются обязательными для поставщиков салатов и играют ключевую роль в поддержании надежной репутации компании.







Весовые дозаторы марки Ishida являются неотъемлемой частью пяти специально разработанных производственных линий, предназначенных для обработки около 33 различных типов продукции, в том числе морковных палочек, нарезанных яблок и листьев капусты, салатов «Айсберг», а также самых различных салатных смесей.







Целевой вес пакетов-подушек с МГС варьируется от 75 г до 250 г для предприятий розничной торговли и до 3 кг для предприятий общественного питания.







Весовые дозаторы Ishida соответствуем самым строгим требованиям к скорости и точности работы, даже для самых сложных в обработке продуктов, таких, как руккола, листья которой очень липкие и имеют тенденцию переплетаться.







Благодаря сильной и постоянной вибрации дисперсионного стола в верхней части дозатора, обеспечивается непрерывный и равномерный поток продукции, что позволяет избежать переполнения весовых бункеров. Это способствует высочайшему уровню точности взвешивания. Например, для упаковки рукколы весом 75 г стандартное отклонение от целевого веса составляет не более 1 г.







Весовые дозаторы Ishida заменили собой линейные дозаторы и ручные весы. Это позволило не только значительно увеличить скорость и точность производства, но и значительно сократить затраты труда.







Если раньше на каждом весовом дозаторе работал один, иногда два оператора, то сейчас на всех пяти производственных линиях компании «Белая Дача» работает всего один оператор, а остальные сотрудники могут выполнять другие работы на предприятии.







Также немаловажно, что данные весовые дозаторы обладают необходимой эксплуатационной гибкостью для удовлетворения меняющихся требований заказчиков, что может требовать до семи смен наименований продукции за одну смену.







Интерфейс простого в использовании устройства дистанционного управления переведен на русский язык, что ускоряет настройку и делает ее интуитивно понятной. При смене обрабатываемого продукта весовые дозаторы можно очистить всего за несколько минут с помощью сжатого воздуха.







В конце каждой смены весовые дозаторы тщательно моются. Все бункеры и радиальные питатели легко демонтируются с весового дозатора и затем помещаются в устройство промывки.







Тем временем корпус весового дозатора обрабатывается специальной пеной и дезинфицирующим средством, чтобы удалить даже самые мелкие, невидимые невооруженному глазу частички продукции и убить все бактерии.







Кроме того, гигиеничная и простая в очистке конструкция необходима для обеспечения соответствия качества продукции самым строгим стандартам и поддержания имиджа поставщика премиум-класса, какой являться компания «Белая дача».







Соответствие самым строгим стандартам гигиеничности и надежность весовых дозаторов, их способность обрабатывать даже самые сложные продукты, а также превосходные характеристики скорости и точности крайне необходимы для непрерывного развития нашей компании».







Компания «Белая Дача» - одна из самых известных российский компаний, специализирующаяся на реализации девелоперских проектов в сфере недвижимости. В 1991 году с целью диверсификации бизнеса было открыто производство салатов и овощей. В настоящее время фабрика ежедневно производит 33 тонны продукции, которая поставляется ведущим предприятиям розничной торговли и отельно-ресторанного бизнеса.

