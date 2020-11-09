Роль кормовых микродобавок в ресурсосберегающем производстве яиц

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Учитывая, что к 2050 году численность населения в мире будет выше 10 млрд человек, мы ожидаем значительный рост спроса на протеин. Причем в эти потребности входит как растительный протеин, так и протеин животного происхождения. Потребность в протеине оказывает значительное давление на окружающую среду и ресурсы планеты

Куриные яйца являются одним из наиболее полноценных пищевых продуктов, доступных в нужном объеме и во всех регионах. Производство яиц — это один из наиболее эффективных способов получения животного протеина, и, как правило, оно характеризуется самыми низкими выбросами парниковых газов (ПГ) на единицу белка (по сравнению с мясом и молоком). Ввиду роста благосостояния населения во многих регионах мира, яйца являются на сегодняшний день доступным источником белка в рационе большей части населения, независимо от этнической принадлежности.



Мировое потребление яиц существенно увеличивается из года в год, и для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос, птицеводство должно показывать устойчивый рост, сокращение воздействия на окружающую среду и сбережение ресурсов планеты.



Д-р Фернандо Сиснерос, директор подразделения «Несушки, каротиноиды» компании «ДСМ Нутришнл Продактс», рассказывает о различных концепциях в области кормления, которые DSM применяет для усиления ресурсосбережения в глобальной индустрии производства яиц.



Пищевая ценность яиц

Яйца являются частью здорового, сбалансированного питания и особенно важны для уязвимых групп населения, таких, как дети, пожилые люди и беременные женщины, поскольку являются хорошим источником витаминов А, Е, D, ниацина и фолиевой кислоты. При этом одно яйцо содержит 6 г белка и всего лишь 70 калорий.



В связи с этим, а также с тем, что яйца можно хранить без охлаждения в течение нескольких дней или недель, они являются важным продуктом питания при решении проблемы борьбы с недоеданием. Употребление яиц на завтрак признано эффективным методом снижения потребления калорий при борьбе с ожирением благодаря эффекту насыщения из-за высокого содержания протеина. Очень высокую эффективность яйца показали и у тех групп населения, для которых характерен значительный недостаток протеина, приводящий к задержке роста.



В развивающихся странах по всему миру проводится несколько программ, направленных на максимальное использование яиц в борьбе с недоеданием и с недостатком питательных веществ, например, недостатком витамина D. В последующих публикациях будет непосредственно рассмотрена роль яиц в привнесении определенных питательных веществ.



При этом одной из основных задач является обеспечение того, чтобы все яйца, произведённые на фабрике, попадали на стол покупателю. Потеря пищевых продуктов и образование отходов рассматриваются в качестве основной проблемы, которую необходимо решить для повышения ресурсосбережения в пищевой промышленности. По оценкам, в США бой яиц составляет 3-12%. В других странах это число может быть еще выше из-за неоптимальной упаковки, неэффективной транспортировки и/или плохой логистики. Повышение прочности скорлупы может помочь уменьшить эти потери, а повысить прочность можно, улучшив витаминно-минеральное питание яичной птицы.



Куры производят одно яйцо в день, и часть этого биологического процесса требует мобилизации запасов минералов организма для формирования скорлупы яйца — от этого процесса зависят толщина, прочность и долговечность скорлупы яйца. Здесь ключевую роль играет минеральное питание, наряду с витамином D. Без достаточного количества витамина D процесс минерального обмена и последующего формирования яичной скорлупы нарушается. Оптимальное потребление витаминов (OVN) с особым акцентом на витамин D и его активную форму 25-гидроксикальциферол (Hy-D) является ключом к улучшению прочности скорлупы яйца и сокращению боя яиц.



Скармливание Hy-D молодняку и взрослой птице на протяжении всей ее жизни приводит к повышению толщины яичной скорлупы на 4% и сокращению боя на 15%. Это важный вклад в сокращение потерь пищевых продуктов, что является одной из основных проблем, которые необходимо решить для внедрения ресурсосбережения в пищевой индустрии. Учитывая питательную ценность яиц, необходимую такому большому количеству людей, данная инновация в области D-витаминного питания является важной технологией, которая должна широко применяться при производстве высококачественного товарного и инкубационного яйца, и приверженцем которой является компания DSM.



Ресурсосберегающее и ответственное производство яиц

Ввиду повышения уровня благосостояния, особенно в Азии, спрос на животный протеин растет значительно быстрее, чем население. За последние 50 лет население планеты увеличилось в два раза, а спрос на животный протеин в виде яиц вырос почти в пять раз.



Яйца являются очень доступным источником белка и важным компонентом здорового питания. За тот же период влияние производства на окружающую среду в пересчете на одно яйцо в промышленно развитых странах, таких, как Канада и США, снизилось на 70%. Это сокращение связывают в основном с совершенствованием генетики, инфраструктуры фабрик, санитарных условий и, что наиболее важно, с достижениями в области технологий кормового производства (особенно в плане эффективности кормления).

Однако указанное значительное снижение воздействия на окружающую среду в пересчете на одно яйцо оказалось сведено на нет ростом яичной отрасли.



В результате, масштаб воздействия производства на окружающую среду в абсолютных цифрах сегодня реально больше, чем 50 лет назад, и основной причиной этого является более широкое использование комбикормов. Дальнейшее снижение выбросов парниковых газов, фосфора и азота возможно только при условии кормления здоровых животных оптимизированными рационами, состоящими из основных питательных веществ (аминокислот, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот), а также использования новейших технологий микродобавок, таких как кормовые ферменты и функциональные кормовые ингредиенты, известные как эубиотики*. Использование кормовых ферментов и эубиотиков улучшает усвояемость корма и последующее всасывание питательных веществ, что приводит к снижению потребности в корме или позволяет более широко использовать альтернативное кормовое сырье и побочные продукты питания. Это приводит к значительному повышению эффективности производства яиц и сокращает воздействие на окружающую среду в пересчете на одно яйцо.



Если бы оптимизированная технология кормовых ферментов использовалась по всей мировой индустрии производства яиц — применительно к 149 млн т кормов для несушек, то сокращение использования кормов вследствие их улучшенной усвояемости (а значит, уменьшения потребности птицы в корме) привело бы к снижению выбросов парниковых газов на 12,4 млн т эквивалента CO2. Эта огромная цифра соответствует 7%-ному сокращению выбросов птицеводством, то есть как если бы на дорогах стало на 5,2 млн автомобилей меньше. Данный пример наглядно демонстрирует важность кормов для ресурсосбережения в отрасли в целом, а также значительный вклад технологии кормовых ферментов в повышение ресурсосбережения при производстве. Именно использование микродобавок является ключом к сокращению воздействия яичного птицеводства на окружающую среду в условиях постоянного высокого спроса со стороны потребителей.



* от греческого «eu», что означает «хороший» или «здоровый», и «bios», что означает «жизнь», используется в кормовой промышленности для описания здорового баланса микробиоты в желудочно-кишечном тракте.



Здоровье и благополучие животных

Если благополучие определяется хорошим самочувствием той или иной группы животных, то первым шагом является обеспечение их хорошего здоровья. Здоровое животное будет есть, пить и производить продукцию в соответствии со своей природой и, скорее всего, будет наилучшим образом использовать получаемый им корм для производства здоровых и богатых питательными веществами яиц.



Здоровье кур зависит от правильного размещения, освещения, качества воздуха, сухости подстилки, здоровья кишечника, чистой воды и, что наиболее важно, от доступа к питательному и сбалансированному рациону, состоящему из зерновых, растительных источников протеина, витаминов, масел и минералов.



Внимание к оптимизации потребления витамина D. В результате куры получают возможность жить дольше, меньше страдая заболеваниями скелета и продолжая при этом откладывать яйца.



Оптимизация уровня витаминов (через OVN) является ключом не только к здоровью скелета, но также к поддержанию здоровой иммунной системы у птицы и, кроме того, помогает сохранять благополучие птицы на протяжении всей жизни.



Выводы

Воздействие производства яиц на окружающую среду за последние десятилетия увеличилось. Это связано с тем, что рост потребительского спроса на яйца опередил значительные достижения в области генетики, содержания и кормления. Корм является наиболее важным отдельным фактором воздействия на окружающую среду в яичном производстве.



В течение многих лет компания DSM разрабатывает решения и инновации в области кормления, основанные на сочетании витаминов, эубиотиков и ферментов, направленные на улучшение здоровья птицы и обеспечение эффективного использования корма.



Дальнейший успех отрасли выращивания несушек в сильной степени связан с ресурсосбережением. Сосредоточив внимание на кормлении и инновациях, DSM обеспечивает дальнейшее развитие отрасли выращивания несушек для удовлетворения растущего спроса на яйца и, тем самым, дает возможность отрасли повысить эффективность производства при одновременном снижении его воздействия на окружающую среду и сохранении ресурсов планеты.





