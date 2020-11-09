Первому игроку приготовиться: в Черноземье встал вопрос маркировки

ЦРПТ

Запуск обязательной маркировки молочной продукции ожидается в мае 2021 года

Это предложено дорожной картой, которая разработана Минпромторгом, Минсельхозом и оператором системы маркировки ЦРПТ при участии Национального союза производителей молока и представителей отрасли. Сроки должно утвердить правительство России, но уже понятно, что готовиться к нововведению придется заранее.



Среди черноземных компаний объявила об участии в эксперименте воронежская «ЭкоНива», об этом сообщил руководитель холдинга Штефан Дюрр в начале сентября.



В остальных регионах России также стартовала работа с маркировочными проектами. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе губернатора Ленинградской области, ГК «Галактика» еще в декабре 2017 года запустила проект в Петербурге и Ленинградской области «Проверь» с QR-кодом, позволяющим получить полную информацию о молочной продукции. В основе системы лежит технология блокчейн: в момент отгрузки на ферме каждой партии молока присваивается уникальный код, по которому отслеживается эта партия в системе «Проверь». Собственная система группы «Проверь» увязана с системой ветсертификации «Меркурий». Ожидается такая же интеграция с системой маркировки «Честный знак».



Как сообщила РБК Черноземье финансовый директор Original Group Юлия Соловьева, на линию для небольшого предприятия, производящего до 120 тыс. упаковок в месяц, предусмотрены сметы на 600 тыс. руб. — 1,1 млн руб. Для крупной компании, загрузка на линии которой превышает 1 млн упаковок в месяц, маркировка будет стоить порядка 1,5 — 2,2 млн руб. Для локальных фермеров стоимость решения составит порядка 100 тыс. руб., пилотные проекты окупаются полностью.



«Власть находится в постоянном диалоге с бизнесом, чтобы внедрить маркировку максимально безболезненно. В свое время система «Меркурий» также воспринималась неоднозначно, бизнес был настроен скептично, однако с ее приходом заметно эффективнее устраняются незаконные обороты сырья. Но надо отметить, что «Меркурий» - это отраслевая система, которая направлена в основном на сегмент b2b, а не на конечного потребителя, которому важно узнать больше о качестве товара. Все еще выявляется немалое количество фальсификата — проблема осталась, с ухудшением экономической ситуации будет увеличиваться и количество недобросовестных производителей», — рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.



Эксперт добавил, что взаимодействие госорганов, оператора и бизнеса определит успех этого проекта. Действительно, среди игроков молочного рынка нарушители встречаются достаточно часто. Департаментом предпринимательства и торговли области только по Воронежской области на сегодня обнаружено 156 предприятий «фантомов», которые отсутствуют в ЕГРЮЛ, но ведут выпуск и распространение своей продукции. Это воронежские «Мастер Сыр» и «Виман», белгородская «Маври», тамбовская «Три короны», курские «Масло-град», «Молочный путь», «Обоянский Молзавод» и липецкий ИП «Кириченко».

