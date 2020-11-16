Пептидогликаны в птицеводстве: научные основы

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Влияние здорового пищеварения на эффективность в птицеводстве обсуждается на протяжении долгого времени. В связи с запретом на использование антибиотических стимуляторов роста в Европе, а также с актуальной для всего мира темой сокращения использования антибиотиков в сельскохозяйственной отрасли появилась необходимость искать новые решения

Повысилась частота таких заболеваний, как некротический энтерит и дисбактериоз. В результате производители зачастую сталкиваются с сокращением прироста массы, обусловленным пониженными переваримостью и всасыванием питательных веществ.



Влажный помет также является симптомом, связанным с последствиями условий содержания, например, с возникновением язв на подушечках лап. Новое исследование посвящено так называемому «мусору» в кишечнике, в частности, липополисахаридам и пептидогликанам, которые образуются при жизнедеятельности комменсальных бактерий, и их влиянию на работу желудочно-кишечного тракта. Настоящая статья посвящена пептидогликанам.



Что такое пептидогликаны?

Клеточные стенки бактерий состоят из нескольких слоев; помимо мембран в их состав могут входить липополисахариды, протеины и пептидогликаны (PGN).





Грам-положительные бактерии покрыты толстым слоем пептидогликана (PGN), расположенным снаружи мембраны и показанным на рисунке красным. У грам-отрицательных бактерий PGN значительно меньше, и он находится внутри мембраны (DSM)



Грамположительные бактерии имеют толстый внешний слой PGN, а грамотрицательные — тонкий слой между внутренней и внешней мембраной и липополисахаридами (Рис. 1).





Структура полимера пептидогликана (DSM)



PGN состоит из крупной структуры полимера аминокислот/сахара (Рис. 2), которая обеспечивают структурную устойчивость к осмотическому давлению и защищает бактерию от внешних ударов.



В результате жизнедеятельности бактерий в кишечнике происходит выделение фрагментов клеточных стенок, в связи с чем в кишечнике остается большое количество PGN. Хотя в основной своей массе кишечная микробиота никаких заболеваний не вызывает, фрагменты клеточных стенок могут приводить к «замусориванию» кишечника.



Мусор в кишечнике

Фрагменты клеточных стенок, включая PGN, могут влиять на переваримость и всасывание питательных веществ — ввиду тех воспалительных реакций в кишечнике, которые может запускать PGN. Естественная смерть бактериальных клеток является богатым источником присутствия PGN в кишечнике. С увеличением микробной нагрузки в желудочно-кишечном тракте увеличивается и количество мусора — бактериальных клеток, соответственно растет и PGN.



Ученые заняты получением новых сведений о взаимосвязи между иммунной системой слизистых оболочек организма-хозяина и микробиомом. Важным представляется исследование содержания PGN в просвете кишок и его влияния на воспалительные процессы, переваримость и всасывание.



PGN в кишечнике

Выделение пептидогликанов в кишечник происходит непрерывно. Неизбежным является поражение эпителия (например, под действием кокцидий, микотоксинов, бактериальных токсинов), что позволяет PGN достигать рецепторов на базолатеральной поверхности эпителиальных клеток и активировать их (например, TLR2), запуская воспалительный путь. В кишечнике распознающие PGN белки связываются с PGN и могут расщеплять молекулу на более мелкие фрагменты.



Кишечный лизоцим может разрушать PGN. Это уменьшает потенциальный воспалительный сигнал, вызываемый PGN. Распад PGN также может приводить к образованию мурамилдипептида (МДП), который в свою очередь распознается внутриклеточными рецепторами (например, NOD2) и обладает противовоспалительным действием.



Дальнейший структурный и биохимический анализ пептидогликана обеспечит лучшее понимание взаимосвязи между гибелью бактериальных клеток и иммунным распознаванием организма-хозяина.



Роль ферментов

Ферменты, вырабатываемые в ответ на заражение, являются ключевым элементом врожденного иммунитета. Они помогают регулировать иммунную систему организма-хозяина в случае присутствия патогенов, а часть из них обладает антибактериальным действием. Некоторые эндогенные ферменты убивают бактерии посредством гидролиза PGN. При таком процессе распада возможно выделение продуктов бактерий, включая PGN.



Это в свою очередь может приводить к активации рецепторов на клетках хозяина — с запуском воспалительных реакций при распознавании PGN рецепторами TLR2.



Однако ферменты также играют ключевую роль в уменьшении воспаления на участках слизистых в условиях дальнейшего распада PGN. Механизм этого тонкого баланса до конца не ясен.



Действие PGN на иммунитет

Обнаружение пептидогликанов играет критически важную роль в запуске как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа на инфекцию; его связывают с воспалительными процессами.



Так как распознавание пептидогликанов может управлять воспалительными реакциями во время желудочно-кишечных инфекций, то ключевым моментом представляются ферментные механизмы, контролирующие баланс между про- и противовоспалительной сигнализацией.



Если появится возможность изменить структуру PGN, чтобы потенциально про-воспалительные PGN расщеплялись до противовоспалительных МДП, для птицеводства это будет означать устранение нежелательных воспалительных процессов и, соответственно, оптимизацию эффективности и условий содержания.



Перевод статьи. Оригинал был опубликован в International Poultry Production • Том 27, Номер 4

