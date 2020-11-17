«Саратовские биотехнологии» удовлетворят потребность России в лизин-хлориде

«Саратовские биотехнологии»

Завод по его производству компания запустит в 2022 году

В 1980-х годах в СССР работало пять заводов по производству незаменимой аминокислоты — лизина. Но в 1990-е все предприятия по его выпуску закрылись, а потребности страны стал закрывать импорт. Возрождение производства началось всего пять лет назад, когда в стране был построен первый современный завод по производству лизина-сульфата. Между тем, сельхозпроизводители зачастую по-прежнему продолжают закупать лизин за рубежом, так как предпочитают работать с лизин-хлоридом, содержание в котором непосредственно аминокислоты намного больше, чем в лизин-сульфате. После запуска предприятия «Саратовских биотехнологий» потребности российских аграриев в лизин-хлориде будет закрывать продукция отечественного производства.



Строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства аминокислот «Саратовские биотехнологии» началось на территории Саратовской области в городе Балашов в декабре 2019-го года. «На данный момент завершены фундаментные работы, возводится каркас инженерного корпуса и зернового склада, — сообщает учредитель компании Вадим Гатауллин. — Здания завода займут около 50 га, включая элеваторный цех, пункты переработки зерна, котельную, склады и очистные сооружения». Запустить производство, рассчитанное на переработку 250 тыс. т пшеницы в год, планируется в 2022 году. Предприятие будет выпускать 65 тыс. т лизин-хлорида, а также 90 тыс. т белковых кормовых добавок, 20 тыс. т биоэтанола, 20 тыс. пшеничного глютена и 20 тыс. т углекислого газа СО2. Объем инвестиций оценивается в 20 млрд руб.







Саратов = зерно + мясо

Выбор Саратовской области для размещения там нового предприятия обусловлен близостью к посевным площадям сельхозпроизводителей, рассказывает гендиректор «Саратовских биотехнологий» Николай Сорочкин. «Ежегодно в радиусе 500 км от места расположения нашего завода выращивается не менее 2 млн т зерна, а само Приволжье входит в число лидеров в стране по валовому сбору пшеницы, который в среднем составляет 5 млн т, а ее стоимость в данном округе в среднем ниже, чем на юге или в центре страны, — поясняет он. — Также в области развито мясное животноводство, что обеспечит предприятию часть сбыта». Это и регион с хорошей транспортной доступностью, здесь проходят крупные транзитные потоки сырья. Балашов к тому же — в прошлом промышленный город, имеет квалифицированные кадры. Реализация проекта позволит создать более 432 рабочих мест, а средняя заработная плата при выходе на 100%-ную мощность составит свыше 65 тыс. руб.



При строительстве завода используются передовые технологии, оборудование и станки мировых лидеров отрасли. С точки зрения экологии, комплекс будет являться практически безотходным производством, так как почти все отходы будут направляться в цех по производству биоэтанола в объеме 20 тыс. т ежегодно. Углекислый газ на всех технологических процессах производства будет собираться, очищаться и подвергаться сжижению (для дальнейшего применения, например, при производстве газированных напитков, пива).







Импортозамещение и экспорт

Проект «Саратовских биотехнологий» относится к инновационной области промышленных биотехнологий и реализуется в рамках «Комплексной программы развития биотехнологий в России». Помимо прямого назначения завода — обеспечение страны незаменимой аминокислотой — проект выполняет и другие стратегические задачи. Так, создание в Саратовской области инновационного производства, привлечет в Россию продвинутые технологические ноу-хау, которые «подтянут» всю отрасль, считает Вадим Гатауллин. Появление такого технологичного производства позволит повысить эффективность переработки зерна, откроет еще один канал сбыта продукции для аграриев и позволит нарастить добавленную стоимость продукции, получаемой из местного сырья. Кроме того, предприятие внесет вклад в увеличение экспорта товаров российского производства, так как производимую аминокислоту планируется реализовывать не только на внутреннем рынке, но и отправлять на внешние. Также использование отечественного продукта в производстве кормов для нужд животноводства, приведет к снижению себестоимости в данном сегменте и повысит эффективности этой отрасли.



Лизин-хлорид

Одна из форм лизина, незаменимой аминокислоты, занимающей ключевое место на рынке аминокислот для животных. Его использование в качестве кормовой добавки позволяет увеличить показатели по надою молока на 12-20%, обеспечить привес животных и птиц на 9-25%, повысить яйценоскость кур на 8-10%. Лизин способствует укреплению костей животных и птиц, стимулирует выработку красных кровяных телец — эритроцитов, обеспечивающих внутренние органы достаточным уровнем кислорода. Лизин-хлорид превосходит сульфатную форму лизина по показателям чистоты продукта и расходам на транспортировку, благодаря низкому содержанию примесей и большей концентрации основного вещества в продукте. Так, в 98,5-процентном лизин-хлориде содержится 78% чистого лизина. Именно поэтому лизин-хлорид характеризуется высоким потенциалом спроса внутри России и за рубежом.

