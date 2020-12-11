Lumisena® против ЛМР: счет 1:0 в пользу урожая

Corteva Agriscience

Проблема ложной мучнистой росы на подсолнечнике не нова. Однако благодаря слаженной работе научных деятелей и практиков за долгие годы аграриями накоплен значительный положительный опыт контроля этого патогена. И все бы хорошо, но… В прошлом сезоне в Европе были отмечены случаи, когда заболевание смогло «пробить» имеющуюся защиту

С ростом посевных площадей под подсолнечником, интенсификацией его возделывания и увеличением ассортимента семенной продукции ускорился естественный процесс формирования новых рас ложной мучнистой росы. Если в 1970-х годах в Европе и США было зафиксировано всего несколько рас патогена, то сегодня их идентифицировано более 50. Именно столь стремительная эволюция этой инфекции и осложняет борьбу с ней. Фитопатологи в Европе признали ЛМР проблемой номер один при возделывании подсолнечника в этом регионе.



Заражение ложной мучнистой росой происходит через корни, листья и цветки растений подсолнечника, и ее возбудителем является гриб Plasmopara halstedii. Если подсолнечник заражается через корневую систему на ранних этапах вегетации, то риски для урожая особенно велики. Большинство инфицированных проростков погибает, а те, что выживают, производят чахлые растения с развернутыми кверху корзинками с небольшим количеством семян или их полным отсутствием.



Среди системообразующих мер ограничения распространения ЛМР — борьба с растительными остатками и падалицей предшественника, использование протравленных фунгицидом семян и гибридов, имеющих устойчивость к заболеванию, соблюдение севооборота, тщательный мониторинг посевов и своевременная обработка фунгицидами по вегетации.







Однако в последние годы появился ряд новых рас ЛМР, которые приобрели устойчивость к используемым в настоящее время стандартным препаратам для обработки семян. Кроме того, в последнее время во многих странах Европы отмечались случаи, когда пострадали посевы гибридов, толерантные к последним расам патогена. Таким образом, новые расы ЛМР преодолели используемые в производстве химические и генетические решения для ее контроля. В Европе для решения этой острой проблемы в минувшем сезоне начали применять новейший фунгицидный препарат для обработки семян подсолнечника от компании Corteva Agriscience - Lumisena®, который показал себя высокоэффективным в контроле всех известных сегодня рас ЛМР. А осенью 2020 года препарат получил регистрацию и в России, что позволит российским сельхозпроизводителям, которые выращивают подсолнечник Pioneer®, получить доступ к инновации уже в следующем году



В основе нового фунгицидного протравителя действующее вещество оксатиапипролин, которое воздействует на возбудителя ложной мучнистой росы, Plasmopara halstedii, еще до момента, когда подсолнечнику будет нанесен вред. Предотвращая высвобождение зооспор и их размножение, оно оказывает воздействие на все фазы жизненного цикла патогенного гриба и обладает мощным профилактическим действием даже в очень маленьких концентрациях (1,75 л/т семян). Фунгицидный протравитель Lumisena® имеет контактное и системное действие, а также благоприятный экологический профиль при соблюдении регламента его использования, что соответствует целям устойчивого развития Corteva Agriscience 2030, которые компания объявляла ранее этим летом.



На практике посевной материал, обработанный Lumisena®, показал значительно более низкую заболеваемость ложной мучнистой росой, чем тот, что проходил обработку другими существующими на рынке фунгицидными протравителями. В ходе 29 проведенных в ряде Европейских стран исследований с участием ведущих университетских экспертов установлено, что всходы подсолнечника, появившиеся из обработанных Lumisena® семян, поражались ложной мучнистой росой на 84% реже по сравнению с растениями, появившимися из необработанных этим препаратом семян.







Важно отметить, что оксатиапипролин входит в группу 49 по таблице FRAC и не показывает перекрестной резистентности с другими фунгицидами, которые традиционно используются в контроле патогена данной группы. Поэтому в компании Corteva Agriscience рекомендуют использовать Lumisena® в комбинации с фунгицидами, имеющими различный механизм действия, что позволит снизить риск появления резистентности.



Несмотря на то, что в России ложная мучнистая роса на подсолнечнике в настоящее время не получила столь же масштабного распространения, как в странах Европы, а также в США, потери урожая из-за пробелов в системе защиты могут достигать 35%. А с учетом стремительного процесса появления новых рас ЛМР эта проблема приобретает все более серьезный характер для отечественных аграриев. Чтобы минимизировать возрастающие риски, эксперты команды агрономической поддержки Corteva Agriscience рекомендуют осуществлять контроль ЛМР при помощи сочетания селекционных достижений и инновационных средств обработки посевного материала, что является не только надежной защитой урожая, но и значительно снижает экологическую нагрузку.

