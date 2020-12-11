Решение уже есть

М. Стулов

Фундаментальные и практические результаты работы в области селекции сахарной свеклы обсудили на очередном заседании Российской академии наук 7 декабря 2020 года. С докладом выступил доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов

В 2017 году Федеральной научно-технической программой были установлены определенные индикаторы — к 2025 году добиться создания не менее восьми гибридов сахарной свеклы новой селекции, объема производства семян — не менее 240 тыс. п. е. и их доли на рынке — не менее 20%. На создание высококонкурентных гибридов и организацию системы их семеноводства планируется направить бюджетные и внебюджетные средства общей суммой 2 млрд 760 млн руб. Пока бюджет еще не начал принимать участие в финансировании подпрограммы «Сахарная свекла», но самые важные шаги в направлении фундаментальной и практической работы уже сделаны. Компания «Щелково Агрохим» еще до принятия Федеральной научно-технической программы занялась этой проблемой. Основанный совместно с ГК «Русагро» первый в России селекционно-генетический центр по созданию гибридов сахарной свеклы «СоюзСемСвекла» на сегодняшний день уже имеет в активе 13 зарегистрированных новых гибридов, еще 30 переданы на госсортоиспытания. К 2025 году их количество планируется довести до 60 наименований. Действуют технические мощности по подготовке семян сахарной свеклы, готовые производить более 400 тыс. п. е., заложено 60 га семенников в хозяйствах Крыма. В 2021 году отечественные семена гибридов новой селекции, произведенные в рамках ФНТП, уже будут предложены на рынке, сейчас они проходят дражирование и подготовку на семенном заводе «Бетагран Рамонь».



Иностранные компании сегодня продвигают на российском рынке запрещенные во всей Европе гибриды с отредактированными геномами (= ГМО). Такие гибриды обладают устойчивостью к монопольному гербициду, блокирующему фермент ацетолактатсинтаза. И использующие их сельхозпроизводители рискуют оказаться в зависимости не только от семян, но и от необходимой агрохимии.



В отличие от них новые российские гибриды созданы путем традиционной селекции с использованием молекулярной биологии и клеточных технологий. Они имеют улучшенные морфологические и фенотипические свойства, высокую адаптивность к жестким условиям (гниению, засухе, болезням), хорошую урожайность и обеспечивают сбор сахара не менее 10 т с гектара (сейчас по стране собирают около 7-8 т/га). Гибриды предыдущей селекции, по оценкам специалистов, отстают от них по урожайности на 30-100 ц/га. В Воронежской области на орошении новые гибриды «СоюзСемСвекла» - Буря, Вулкан и Волна — обеспечили выход сахара 14,3 т/га, на богаре — 7-8 т/га.



Значительно продвинулась вперед за это время и селекционная наука. В распоряжении ученых сегодня — различные родительские линии, коллекция из 200 образцов ДНК и 250 селекционных линий сахарной свеклы. Впервые в Российской Федерации было проведено 15 полногеномных секвенирований, получено 509 689 SNP в кодирующих областях ДНК сахарной свеклы, создан проект ДНК-чипа для определения 50 000 SNP — однонуклеотидных отличий, отвечающих за различные генетические признаки. Их предстоит идентифицировать и соотнести с дальнейшими результатами классической селекции. Апробация чипа запланирована на 2021-2024 годы, к 2025 году ученые рассчитывают получить полноценный генетический код сахарной свеклы. Министерство науки и образования РФ уже проявило интерес к этим разработкам.

