Инвесторы молочной отрасли обсудили итоги года и прогнозы дальнейшего развития сектора на «Молочных сессиях 9.2»

«Союзмолоко»

Итоги развития молочной отрасли в 2020 году и перспективы на следующий год обсудили мировые и российские аналитики на заседании «Молочных сессий 9.2», которое прошло в онлайн-формате 8 декабря при поддержке компании «Кизельманн». Организаторами встречи выступили информационно-аналитическое агентство Milknews и Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»)

По оценкам генерального директора «Союзмолоко» Артема Белова, уходящий год сложился для молочной отрасли положительно, несмотря на пандемию коронавируса. «По итогам первого полугодия доходы населения сократились на 3,7%, однако спрос на молочную продукцию не снизился», — отметил он. По словам Артема Белова, на это повлияло несколько факторов. «Во-первых, это выделение государством порядка 400 млрд рублей социальной поддержки населению из-за коронавируса. Во-вторых, закрытые границы, из-за чего часть самого платежеспособного населения не уехало в летние месяцы. Кроме того, заметно изменилась и структура спроса: вырос интерес к молокоемким продуктам, таким как масло, сыры и сметана. Эти продукты используются для приготовления блюд в домашних условиях, тренд на домашнее потребление получил широкое развитие в пандемию», — отметил гендиректор «Союзмолоко».



По словам управляющего партнера The Boston Consulting Group Максима Бахтина, вынужденное изменение потребительского поведения привело к большему доверию покупателей локальным брендам. «Больше половины российских потребителей поменяли свои привычки: то, как они работали и проводили свободное время. Это, в том числе, привело к увеличению доверия покупателей к локальным брендам», — отметил он.



Вместе с тем, аналитики заметили, что на отрасль оказывает негативное влияние ценовая ситуация на рынке. «Темпы роста цен были ниже инфляционных значений. Очень сложно было вести диалог об изменении цен с торговыми сетями. Цены на молочную продукцию выросли (3,8%), но рост был существенно ниже средних потребительских цен (5,1%). С одной стороны, это оказало положительное влияние на спрос. Однако, с другой стороны, такая ситуация несет в себе существенные риски для отрасли на фоне роста себестоимости производства и, как следствие, снижение доходности», — подчеркнул генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.



Развитие рынка в дальнейшем во многом зависит от того, как правительство будет отвечать на текущую ситуацию, считают эксперты. Участники дискуссии ожидают падения ВВП на уровне 4-6%, рост безработицы — от 5 до 7%. Кроме того, часть населения потеряет занятость частично. Это будет оказывать негативное влияние на спрос. «Вряд ли стоит ждать восстановления доходов населения в 2021 году. Факторы, которые оказывали положительное влияние на рынок в 2020 году, не будут способствовать развитию спроса в следующем. Можно ожидать снижения или, как минимум, стагнации спроса на уровне 2020-го. На этом фоне можно прогнозировать увеличение потребления более дешевых продуктов с заменителем молочного жира», — заметил Артем Белов.



Участники встречи сделали прогнозы на будущий год. Так, генеральный директор аналитического агентства GIRA Кристоф Лафужер ожидает прироста потребления и производства молока в Китае. «Объем производства товарного молока в Китае вырастет на 25% в следующие пять лет. Мы видим значительное увеличение инвестиционной активности на уровне производства молока со стороны крупных игроков. Кроме этого, прогнозируется рост спроса и производства технических ингредиентов из молока. При этом большая часть ингредиентов будет идти на китайский рынок из-за рубежа», — считает эксперт.



На российском молочном рынке аналитики ожидают увеличения экспортной активности и роста производства товарного молока. «Мы прогнозируем прирост экспорта — до 24% в натуральном выражении с учетом той динамики, которая есть сейчас. Кроме этого, будет значительный прирост производства товарного молока — до 3%, а также снижение импорта молочной категории — до 7%», — сказал Артем Белов.



Важной темой для обсуждения стали изменения в законодательстве и государственная поддержка в 2021 году. «Ситуация с господдержкой в молочной отрасли остается стабильной по сравнению с другими секторами. По итогам года мы видим рост объемов поддержки по отдельным направлениям, в частности по льготным кредитам, а также возмещению части прямых понесенных затрат. В следующем году направления и объемы господдержки останутся теми же. Будут расширены перечни направления целевых льготных кредитов, пролонгирована льготная ставка НДС на импорт племенного скота, расширено использование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов», — рассказал генеральный директор «Союзмолоко».



В онлайн-конференции приняли участие более 70 руководителей предприятий молочного сектора, в том числе участники рейтинга ТОП-30 производителей и переработчиков Milknews. Следующее заседание «Молочных сессий» пройдет 15 апреля 2021 года в очном формате. Официальный спонсор клубных встреч главных инвесторов отрасли — компания «Кизельманн».

