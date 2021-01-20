Как реализовать потенциал гибридов ярового рапса

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Ошибки в агротехнологии приводят к снижению урожайности



Рапс — довольно новая для России агрокультура. Еще 11-12 лет назад его площади едва превышали 0,5 млн га, а урожайность яровых посевов в среднем по стране составляла около 10 ц/га. Однако постоянная селекционная работа, которую проводят производители семян, не только позволила более чем в 1,5 раза увеличить среднероссийский показатель сбора с гектара, но и дала возможность эффективным хозяйствам намолачивать до 35-40 ц/га. Так, все гибриды ярового рапса компании KWS имеют высокий потенциал урожайности. Максимальный выход семян с гектара дают ранний Джой КВС и Гефест КВС, среднеспелый Джокер КВС и среднепоздний Джером и Джерри — более 42 ц/га.



Чтобы реализовать заложенный селекционерами потенциал гибридов, важно соблюдать все правила агротехнологии возделывания рапса. По словам эксперта службы агросервиса подразделения «Зерновые культуры и масличный рапс» компании «КВС Рус» Виталия Ивкина, 80% ошибок, которые допускают аграрии при выращивании культуры, в первую очередь сказываются на урожайности. В то же время ошибок можно избежать еще на стадии планирования производства. «От выбора технологии, правильности ее выполнения зависит то, как будут выглядеть поля», — говорит специалист.



Выбор предшественника



На что же стоит обратить внимание в первую очередь? Важным элементом эффективной технологии возделывания ярового рапса является правильное размещение его в севообороте. Лучшие предшественники — зернобобовые, озимые зерновые (с низким содержанием соломы, чтобы не было проблем при подготовке почвы), одно-, многолетние травы, кукуруза на силос, картофель. «Не стоит сеять рапс после культур семейства крестоцветных в связи с накоплением общих болезней и вредителей, а также после подсолнечника, особенно в системах „Экспресс» и Clearfield, или после сахарной свеклы», — рекомендует Ивкин. При этом сам по себе рапс является хорошим предшественником, он улучшает структуру почвы, давая хорошее рыхление, угнетает сорную растительность и корневые гнили.



Период возврата рапса на поле — не ранее чем через четыре года. Посев после подсолнечника возможен с оглядкой на последействие гербицидов. Важнейшим критерием при выборе предшественника, кроме соблюдения фитосанитарных принципов, является возможность качественно подготовить почву. Зачастую подготовка почвы под рапс осложнена наличием грубых пожнивных остатков предшествующих культур, например кукурузы, или значительным количеством соломы после уборки озимых. «Равномерное распределение пожниво-корневых остатков — ключ к оптимальной глубине заделки семян и залог дружных всходов, — обращает внимание специалист «КВС Рус». — Поэтому важно грамотно проводить уборку предшественника. Если же на поле наблюдается большое количество растительных остатков, помогут несколько приемов — их растягивание, распределение, а также лущение».



Минеральное питание



Яровой рапс очень требователен к содержанию в почве азота, калия, серы и бора. Поэтому своевременное внесение минеральных удобрений является главным фактором формирования урожая рапса. При недостатке азота растения приобретают светло-зеленую, а затем желтую окраску; листья окрашиваются в желтый или оранжево-красный цвет с красными жилками, засыхают и опадают. Калий повышает засухоустойчивость, холодостойкость ярового рапса, уменьшает полегание, улучшает усвоение культурой азота и фосфора, снижает поврежденность вредителями и поражение возбудителями болезней, усиливает нектарообразование. При недостатке калия наблюдаются преждевременное пожелтение и побурение листьев, обесцвечивание жилок, морщинистость листьев и закручивание их краев книзу. Затем листья постепенно, от краев к середине, полностью отмирают. Цветки увядают и опадают, при сильном дефиците калия растения погибают. Признаки недостатка серы внешне напоминают дефицит азота, но азотное голодание проявляется на старых листьях, а серное — на молодых. Стебли становятся более короткими и тонкими, одревесневшими, хрупкими. Нехватка бора задерживает рост растений, приводит к нарушению развития проводящей системы, процессов цветения и оплодотворения, уменьшению числа цветков, опадению завязи.



Основное внесение минеральных удобрений лучше проводить осенью, советует Виталий Ивкин. Перед основной обработкой почвы следует внести полную дозу калийных удобрений и до 70-80% от полной дозы фосфорных. Во время предпосевной культивации стоит добавлять полную дозу серы и до 80% азота. А при посеве в рядок — вносить оставшиеся 20-30% фосфорных удобрений (стартовые дозы). Основную дозу азота и серы также необходимо дать до стадии цветения. В фазы стеблевания и бутонизации возможна подкормка жидкими формами азотных удобрений КАС либо карбамид, совместно с инсектицидными или фунгицидными обработками.



Подготовка почвы



Обработка почвы при возделывании ярового рапса должна обеспечить устранение уплотнений в пахотном слое для хорошего проникновения корней, равномерное распределение в пахотном слое пожнивных остатков и измельченной соломы, провоцирование сорняков и падалицы предшественника к прорастанию и последующее их уничтожение в процессе обработки почвы, накопление и сохранение почвенной влаги, предотвращение водной и ветровой эрозии, выравнивание поверхности поля для качественного посева.



В настоящее время при подготовке почвы в осенний период используют как традиционную отвальную (предполагает обработку почвы плугом), так и различные варианты минимальной обработки почвы вплоть до ее полного отсутствия (прямой посев). Требования к выполнению качественной вспашки под рапс учитывают соблюдение оптимальной глубины обработки (от 20-22 до 25-27 см), а также выровненность поверхности поля. Потребность в более глубокой основной обработке почвы под рапс возникает в условиях тяжелых и заплывающих почв, при наличии почвоуплотнения и или плужной/дисковой подошвы. Предпосевная обработка почвы весной должна обеспечивать наряду с выравниванием поверхности поля рыхление и крошение поверхностного слоя не более чем на глубину посева (2-2,5 см на почвах тяжелого мехсостава и до 2,5-3,5 см на почвах легкого мехсостава) для того, чтобы семена ложились в подготовленное посевное ложе. «Оптимально подготовленная под посев почва обеспечивает к прорастающим семенам хороший доступ воздуха и тепла, а также подток влаги из более глубоких слоев, что позволяет получить дружные и выровненные всходы рапса, — поясняет Ивкин. — Нежелательно сеять рапс при содержании глыбистой фракции размером свыше 5 см более 30%, иначе не получится заделать семена на равномерную глубину, и с полем будут проблемы».



Посев ярового рапса следует проводить при прогревании почвы на глубине 5 см до 5-7 °С. Для получения равномерных, дружных всходов рапсовое семя требует влажного, мелкокомковатого, хорошо осевшего и уплотненного семенного ложа, обращает внимание специалист. Семенная бороздка должна быть свободна от растительных остатков, поэтому к подготовке почвы нужно подходить с большой ответственностью. Рекомендуемая норма высева гибридов ярового рапса в оптимальных условиях — 70-75 штук/м², сортов — на 50% больше (90-110 штук/м²). Прорастать семена начинают при температуре 2-3 °C на глубине заделки семян. А дружные всходы появляются при прогревании почвы до 8-10 °C. Всходы чувствительно реагируют на заморозки ≥ -5°, если точка роста не повреждена, растения «отходят» и развиваются дальше. Целью хозяйства должно быть получение 50 здоровых, жизнеспособных растений на квадратный метр.



Химические обработки



Одна из ключевых предпосылок высокой урожайности рапса — чистые от сорняков посевы. Средние потери урожая, вызванные засорением, особенно на изреженных посевах, достигают 50% и более, отмечает Виталий Ивкин. Для успешной борьбы с сорняками применяется интегрированная система защиты посевов, включающая предупредительные, агротехнические и химические методы. Предупредительные меры включают очистку семенного материала, уничтожение сорняков с помощью научно обоснованных севооборотов, системы основной и предпосевной обработки почвы.



Значительный ущерб урожаю, достигающий иногда 30-70%, могут наносить вредители рапса. Основные из них — крестоцветные блошки (фаза всходов), рапсовый цветоед, капустная моль, рапсовый пилильщик и тля, для борьбы с которыми необходимо применять соответствующие инсектициды.



Что касается болезней, то у ярового рапса встречаются те же болезни, что и у озимого, но их распространенность и экономическое значение, как правило, меньше. Наиболее распространены следующие болезни: черная ножка, пероноспороз, альтернариоз, склеротиниоз и серая гниль, для борьбы с которыми необходимо обязательное протравливание семян и обработка посевов фунгицидами.



Соблюдение всей агротехнологии возделывания ярового рапса является обязательным для получения стабильно высокого, качественного урожая.







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