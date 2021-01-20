DairyTech

26-29 января 2021 года в павильоне № 1 МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 19-я Международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech

26-29 января 2021 года в павильоне № 1 МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 19-я Международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech.



Рост уровня производства молока и готовой молочной продукции (в частности, сыра, сливочного масла и сухого молока), наблюдавшийся в России в последние годы, продолжается, несмотря на кризис. Вместе с тем, в контексте ограничений на перемещения, вызванных эпидемией коронавируса, у игроков отрасли возрастает потребность в единой площадке для поиска поставщиков оборудования, которое позволило бы увеличить эффективность производства и разнообразить спектр выпускаемой продукции для повышения конкурентоспособности предприятий.



В 2021 году такой площадкой станет выставка DairyTech. В новом сезоне DairyTech — это первая и единственная оффлайн-выставка молочной отрасли, на которой будет представлен полный спектр оборудования для переработки молока и производства молочной продукции в России. На выставке руководители и специалисты молочных предприятий, инженеры и технологи, владельцы бизнеса, дистрибьютеры, а также представители государственных учреждений из Москвы, регионов России и из-за рубежа получат уникальную возможность восстановить многолетние деловые контакты, провести переговоры с регуляторами отрасли, найти новых партнеров и поставщиков, а самое главное — выбрать необходимое оборудование для оснащения производства и достижения поставленных планов в канун сезона.



В дни выставки более 70 участников из России и иностранных государств представят свою продукцию в разделах: «Оборудование и технологии для первичной переработки молока», «Оборудование и технологии для производства молочной продукции», «Упаковочное, фасовочное и розливное оборудование». Ключевые игроки рынка продемонстрируют новинки оборудования на стендах. В их числе: GEA, Kieselmann, «Профитэкс», «Таурас-Феникс», ULMA Packaging, «Клевер Машинз», AVE TECHNOLOGIES, Fibosa CFI, Serac SAS, Ventar, Sfoggiatech и другие.



Впервые в выставке DairyTech примут участие 20 новых компаний-производителей и поставщиков из Белоруссии, Украины, Польши и России. Они привезут оборудование для производства сыров, линии для розлива и упаковки молочной продукции, а также комплектующие и материалы для молочной промышленности. Среди них: «Концерн Калашников», «Верле Умвельт», Tewes-Bis Sp. z o. o., «Завод молочных машин и пищевого оборудования», «Калиновский машиностроительный завод», «Научно-Технический Центр Академии Творчества «Форинтек», «РМ Нанотех» (торговая марка «МЕМБРАНИУМ»), «Цвет» и другие.



На выставке DairyTech 2021 свою экспозицию впервые представит Краснодарский Край, лидирующий регион РФ по объемам переработки молока. Ведущие предприятия Краснодарского Края, на протяжении многих лет специализирующиеся на производстве оборудования для пищевой промышленности и предлагающие комплексные высокотехнологичные решения, продемонстрируют свои разработки в рамках коллективной экспозиции. На стенде региона предприятие «Металлпром» представит емкостное оборудование, «Кропоткинский завод МиССП» — оборудование для выдува ПЭТ-тары, а «Техноиндустрия» — линии розлива жидкостей и выдува ПЭТ-тары.



Какое оборудование будет представлено на DairyTech 2021

Многолетний участник выставки, компания «Таурас-Феникс» представит ЛГС-1000 — новую линию по производству и упаковке творожных глазированных сырков производительностью 1000 изделий в час, способную адаптироваться под конкретное производство. Компания FASA предложит вниманию гостей выставки новое и усовершенствованное оборудование. В числе новинок: гомогенизатор масла BH, предназначенный для восстановления свойств масла после замораживания перед переупаковкой; автоматы для дозирования и упаковки масла в кашированную фольгу, пергаментную бумагу или эколин, с диапазоном дозирования 100-250 г. и 250-500 г; укладчик брикетов DSU —полуавтоматический станок с производительностью до 120 упаковок в минуту. «ОС-Технолоджи» продемонстрирует на стенде контрольные динамические весы, системы сериализации и агрегации Track & Trace, X-Ray-детекторы, металлодетекторы, программное обеспечение. «Завод молочных машин и пищевого оборудования» представит три новых модуля: варочный модуль для приготовления кондитерских начинок, варочный модуль с диспергатором и модуль подачи джема к дозирующей станции.



Компания ULMA Packaging, ведущий мировой производитель упаковочных систем и оборудования с 50-летней успешной историей, в 2021 году продемонстрирует на выставке горизонтальную флоупак-машину ULMA FM 305 для упаковки пищевых продуктов в модифицированной газовой среде (МГС). Машина работает со скоростью до 80 упаковок в минуту, она полностью сервоприводная, оснащена системой постоянного контроля качества МГС. Решение разработано для упаковки сыра, мяса, готовых блюд, снеков и, в частности, является идеальным решением для порционной упаковки сыра.



Решения компании «Эм-Си Баухеми» по устранению просадок оснований под оборудованием промышленных предприятий будут представлены на выставке впервые. Компанией реализован ряд сложных проектов по устранению последствий просадок оснований и укреплению грунтов, проведены научно-исследовательские работы и обоснование эффективности предлагаемого метода совместно с ведущими институтами России. Об этом и о возможности применения данной технологии на примере задач для своих объектов посетители выставки смогут узнать подробнее на стенде компании.



Компания «Поток Интер» продемонстрирует новую линейку оборудования для обеззараживания воздуха «Поток», разработанную, в том числе, для защиты сотрудников в офисах и заводах от COVID-19 в моменты ухудшения эпидемиологической обстановки. ООО «ТД Новые технологии» представит на выставке DairyTech 2021 спектр оборудования для асептического розлива, в том числе японское оборудование SHIKOKU KAKOKI, а также презентует новую производственную площадку, которая откроется в 2021 году на территории Южного федерального округа.



Молочная отрасль, будучи важным фактором обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, получает серьезную государственную поддержку.



В 2021 выставку DairyTech поддержали: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Москвы, Национальный союз производителей молока, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.



Сергей Борисович Воскресенский, и. о. Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, откроет выставку DairyTech 2021 и выступит с приветственным словом. Помимо этого, в рамках Пленарной сессии 26 января Сергей Борисович осветит региональный опыт поддержки молочных предприятий, развитие инвестиционной привлекательности региона, а также промежуточные итоги проекта «Сырный кластер».



Деловая программа

Традиционно, выставка DairyTech 2021 будет сопровождаться насыщенной деловой программой, в рамках которой состоится 9 мероприятий. В мероприятиях примут онлайн- и оффлайн-участие опытные и авторитетные эксперты отрасли, в числе которых: Артем Белов («Союзмолоко»), Андрей Дальнов («Россельхозбанк»), Елена Кипенева (Valio), Дмитрий Краснов («Агроэкспорт»), Александр Ширинкин («Тульский МК»), Вера Мозговая (V-Brand), Тарас Кожанов («Сернурский сырзавод»), Юрий Власенко (ПиР-ПАК), Ирина Макеева (ВНИМИ), Елена Юрова (ВНИМИ), Юлия Елисеева («Данон Россия»), Юлия Извекова (Lactalis, Франко-российская ТПП), представители ритейла (X5 Retail Group, торговых сетей «Магнит», «ВкусВилл», «АШАН Ритейл Россия»), аналитики (Ipsos, Nielsen Россия, Euromonitor International, GfK Rus) — всего более 50 спикеров.







Будут представлены актуальные кейсы по следующим ключевым темам:



Цифровая маркировка молочной продукции;



Ключевые тренды молочной отрасли, новые ниши и возможности, которые предоставляет текущая ситуация на рынке;



Брендинг и ребрендинг как инструмент увеличения продаж;



Ритейл и управление молочной категорией в период коронакризиса.



В рамках деловой программы DairyTech 2021 состоится традиционный ежегодный семинар по техническому регулированию, на котором будут рассмотрены ключевые изменения в правовых актах и минимизация рисков для молочных компаний в период Covid-19. Пройдут Сырные сессии, в фокусе которых окажется потребитель, ассортимент, каналы сбыта и технологии и производство. Откроет работу 6-я Дискуссионная площадка по эффективным решениям для молочных производств. К участию приглашаются инженеры, технические директоры, энергетики молочных предприятий.



Кроме того, особые мероприятия на своих стендах будут проводить и экспоненты выставки. В частности, компания ООО «АТЛ» 26-28 января проведет мастер-классы по работе с тест-системой 4 TCSB Sensor и многофункциональной системой Extenso для посетителей своего стенда.



Полное расписание мероприятий деловой программы смотрите на сайте выставки.



Безопасность и охрана здоровья

Безопасность участников и посетителей DairyTech 2021 — приоритет для организаторов выставки. Выставка пройдет с соблюдением всех правил и рекомендаций Роспотребнадзора и UFI.



Процедуры прибытия, доступа и регистрации экспонентов, подрядчиков и посетителей, будут осуществляться бесконтактно. Моющие средства для рук будут доступны в штатных туалетных комнатах, а средства дополнительной ручной гигиены будут предоставлены в местах проведения деловых мероприятий, на входах в зал и во всех зонах интенсивного трафика. Уборка выставочной территории будет осуществляться ежедневно, а дезинфекция помещений — несколько раз в день. Лицам, находящимся на территории выставки без СИЗ и не соблюдающим правила гигиены, будет отказано в доступе на территорию выставки. Все посетители будут подвергаться скринингу температуры тела на входах в павильоны. Люди с повышенной температурой тела и симптомами заболевания будут изолированы для оказания экстренной медицинской помощи.



Подробнее с мерами безопасности можно ознакомиться на сайте DairyTech.







Об организаторе выставки

Организатор выставки — Hyve, глобальная компания-организатор мероприятий нового поколения.



Компания была основана в 1991 году В Лондоне и с тех пор завоевала безупречную репутацию как в России, так и на международном рынке выставочных услуг.



Ждем вас на выставке DairyTech 2021 c 26 по 29 января в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 4. Метро Мякинино. Подробнее о месте проведения и часах работы выставки можно узнать здесь.



Зарегистрировать бесплатно можно на сайте выставки

