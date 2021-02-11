Черная магия в поле: чего ожидать от «стимуляторов роста»

«Август»

В 1990-х годах основной целевой аудиторией потребителей чудо-средств, от которых якобы пройдут все болезни сельхозкультур, а урожайность утроится, были дачники и огородники. Но российский агропромышленный комплекс переживает новую фазу роста, в отрасль приходят люди, прежде профессионально не сталкивавшиеся с сельским хозяйством. Перед продавцами «эликсира жизни» открывается новое поле деятельности, однако замещение такими препаратами требуемых схем защиты и питания растений может грозить урожаю потерями уже в промышленных масштабах

Как в начале времен, так и в ХХI веке людям хочется верить в существование лекарства от всех болезней — вещества с магическим свойством возвращать баланс расстроенной системе, запускать механизмы самоисцеления и отражать любые внешние угрозы. Это касается не только медицины, но и сельского хозяйства: в растениеводстве нишу мумие и биодобавок прочно заняли так называемые стимуляторы роста.



Регулировать рост растений действительно можно, и в основном это связано с изменением их гормонального баланса, отмечают эксперты компании «Август». Существуют продукты-фиторегуляторы, которые влияют на габитус (телосложение) растения: перераспределяют фотосинтезируемые вещества между корневой и надземной частью, снижают высоту, механически укрепляют ткани, увеличивают толщину стебля, чтобы препятствовать полеганию посевов. Это препараты на базе таких действующих веществ, как хлормекват-хлорид, тринексепак-этил, паклобутразол, тебуконазол, метконазол и т. д. Указанные вещества являются ретардантами: они не провоцируют, а сдерживают рост, воздействуя на растения с помощью регулирования уровня и соотношения их собственных фитогормонов.



Если нужно стимулировать развитие растения, то используются сами фитогормоны, которые усиливают деление клеток, их удлинение и дифференциацию тканей, влияя на прорастание семян, рост стебля в длину, переход к цветению, развитие органов цветка и т. д. К фитогормонам относятся такие вещества, как гиббереллины, ауксины, цитокинины, часть из которых успешно синтезируется. Кроме фитогормонов существуют и так называемые ауксиноподобные гербициды (похожие по механизму действия на естественные ауксины), как то: 2,4-Д, дикамба, клопиралид, МЦПА и пр. В микродозах они работают как стимуляторы, а в дозах применения в качестве гербицида буквально «заращивают» растение до смерти. Также имеются вещества, ускоряющие созревание (например, томатов, собранных незрелыми), — этилен, или, наоборот, ингибирующие прорастание лука и картофеля, — малеиновый гидразид, используемый для обработки урожая перед уборкой для закладки на хранение.



Все эти вещества давно известны, а их эффективность подтверждена многочисленными методологически надежными опытами и многолетней практикой применения. Как отмечают в компании «Август», такие препараты востребованы у аграриев. Например, ауксиноподобные гербициды были выведены на рынок около 70 лет назад, но до сих пор широко используются, так как к этому классу соединений относительно редко возникают устойчивые биотипы сорняков.



«Когда непрофессиональные участники рынка говорят о стимуляторах роста, то зачастую имеют в виду не вышеуказанные продукты, а волшебные таблетки от различных «продавцов счастья» - одна таблетка на ведро воды, ведро на три сотки, — рассказывает директор по маркетингу и продажам компании «Август» Михаил Данилов. — Аналогично медицинским БАДам «от всех болезней», они якобы «повышают всхожесть и энергию прорастания семян», «усиливают ростовые и формообразовательные процессы», «повышают устойчивость растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды», «улучшают урожайность и качество продукции», «снижают стресс от применения химических средств защиты растений». Нередко этот чудодейственный «регулятор» красиво упакован в фабричных условиях и продвигается на рынок с помощью не менее красивого квазинаучного описания — «является единственным на рынке препаратом, полученным методом квазивихревого кавитационного мономолекулярного нанодробления». Что это означает, я сам не знаю, но как эффектно звучит! А если он еще и стоит недорого по сравнению с качественными семенами, удобрениями, средствами защиты растений, техникой, как устоять перед столь привлекательной обманкой?».



Оценивая тот или иной препарат, эксперты компании «Август» советуют обращать внимание не на его безвредность или способ получения, а на эффективность. Главные свойства и признаки стимулятора, которые должны вызывать подозрение, таковы:



- крайне широкий спектр действия с размытыми характеристиками, которые невозможно проверить опытным путем: «поможет растению справиться со всеми болезнями и неблагоприятными факторами», «окажет общеукрепляющее действие», «мобилизует защитные силы растения», «повысит усвоение…», «выступит активатором…»;



- способность повысить урожайность в разы (без указаний, какая урожайность принята за базовую);



- множество ограничений по условиям применения: влажности, температуры, состояния почвы, наличия питательных веществ в ней (поскольку в случае необходимости можно будет сослаться на то, что результат отсутствует, т. к. покупатель на попал в узкое окно эффективности);



- отсутствие описания механизма действия или даже явного указания на действующие вещества;



- наличие в составе «стимулятора» реально работающего действующего вещества с описанным механизмом, но в количествах гораздо ниже эффективно работающих дозировок;



- длительный срок хранения в очень широких температурных пределах у биопрепаратов на основе спор грибов или живых штаммов бактерий;



- акцент на природном происхождении препарата, которое якобы должно подтверждать его безопасность (хотя многие «природные» вещества не менее опасны, чем синтетические: например, такие продукты жизнедеятельность грибов, как афлотоксины, представляют собой яд и сильнейший канцероген);



- отсутствие указания сроков применения препарата исходя из фазы развития культуры;



- указание, что «передозировка неопасна»;



- отсутствие у продавца научного отчета полевого опыта (причем таковым не могут считаться презентации или фотографии культур; отчет должен принадлежать компетентной в сельском хозяйстве организации и свидетельствовать о проведенных в соответствии с методикой полевого опыта исследованиях с обязательным указанием НСР (наименьшей существенной разницы) при сравнении полученных численных значений показателей — например, урожайности);



- наличие ссылок на авторитеты (как научные и общественные организации, так и на конкретных специалистов — кандидатов, докторов наук и даже академиков, особенно если это не академики РАН, а члены различных «самопровозглашенных» академий);



- предложение предоставить препарат бесплатно и заплатить только в том случае, если на обработанном участке урожайность оказалась выше, чем на контрольном.



«Как правило, от подобных регуляторов роста нет не только доказанной эффективности, но и прямого вреда, так как чаще всего они представляют из себя или плацебо, или аналог гомеопатического продукта с многократно заниженным содержанием реальных действующих веществ, — отмечает Михаил Данилов. — Однако косвенный ущерб может быть весьма значительным. Одно дело, когда продавец такого препарата говорит: возьмите такое-то средство защиты растений и добавьте мой продукт. Но вот если он рекомендует использовать свой продукт с половинной нормой обычно применяемого химического фунгицида или вообще без него, то это может привести к тому, что урожай будет значительно ниже запланированного, а то и вовсе погибнет, когда «волшебная таблетка» ожидаемо не сработает».

