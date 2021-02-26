Опубликована программа онлайн-конференции ICC Russia «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году»

Представляем программу конференции

16 марта 2021 года Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) проводит онлайн-конференцию «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году» . Мероприятие проходит в рамках Недели международной торговли Global Trade Prospective 2021 (15-19 марта 2021). Генеральный спонсор конференции — АО «Россельхозбанк». Генеральный информационный партнер - «Агроинвестор».



Сессия I. Поддержка российского экспорта АПК



Экспорт продукции АПК: итоги 2020 года и тенденции 2021.

Спикер: Андрей Дальнов, Руководитель центра отраслевой экспертизы, АО «Россельхозбанк»



Особенности государственной поддержки сельскохозяйственных производителей.

Спикер: Роман Чекушов*, Директор Департамента развития экспорта продукции АПК, Министерство сельского хозяйства РФ



Особенности выхода российских компаний на зарубежные рынки.

Спикер: Представитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России*



Государственная система «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности и ее использование в рамках процедур валютного контроля.

Спикеры: Алексей Михайлик, Вице-президент, РЭЦ, Светлана Белозерова, Директор по методологии проекта «Одно окно», РЭЦ



Рекомендации по работе с маркетплейсами и продвижению российских товаров в Китае.

Спикер: Анастасия Тарасевич, Генеральный директор Epinduo в России



Финансовые решения для российских экспортеров продукции АПК.

Спикеры: Дмитрий Мушков, Первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках, АО «Россельхозбанк», Татьяна Клюева, Заместитель начальника управления клиентского обслуживания и обеспечения операций, Департамент операций на финансовых рынках, АО «Россельхозбанк»



Специальная сессия.



Рынок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания ОАЭ: экспорт, импорт, возможности для российских компаний.



Спикер: Представитель ICC UAE



Сессия II. Как увеличить экспорт продукции АПК без ущерба внутреннему рынку?



Панельная дискуссия.



Модератор дискуссии: Татьяна Кулистикова, главный редактор сайта «Агроинвестор».



Спикеры: представители крупнейших агропромышленных компаний, финансовых организаций, отраслевых ассоциаций и союзов.



Регистрация



Если у вас возникли трудности с регистрацией, свяжитесь с нами: o.gerchakova@iccwbo.ru, +7 495 720-50-80.



Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.



*Ожидается подтверждение.



С уважением,

Команда ICC Russia

