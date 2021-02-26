Опубликована программа онлайн-конференции ICC Russia «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году»

Представляем программу конференции
16 марта 2021 года Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) проводит онлайн-конференцию «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году». Мероприятие проходит в рамках Недели международной торговли Global Trade Prospective 2021 (15-19 марта 2021). Генеральный спонсор конференции — АО «Россельхозбанк». Генеральный информационный партнер - «Агроинвестор».
Сессия I. Поддержка российского экспорта АПК
Экспорт продукции АПК: итоги 2020 года и тенденции 2021.
Спикер: Андрей Дальнов, Руководитель центра отраслевой экспертизы, АО «Россельхозбанк»
Особенности государственной поддержки сельскохозяйственных производителей.
Спикер: Роман Чекушов*, Директор Департамента развития экспорта продукции АПК, Министерство сельского хозяйства РФ
Особенности выхода российских компаний на зарубежные рынки.
Спикер: Представитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России*
Государственная система «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности и ее использование в рамках процедур валютного контроля.
Спикеры: Алексей Михайлик, Вице-президент, РЭЦ, Светлана Белозерова, Директор по методологии проекта «Одно окно», РЭЦ
Рекомендации по работе с маркетплейсами и продвижению российских товаров в Китае.
Спикер: Анастасия Тарасевич, Генеральный директор Epinduo в России
Финансовые решения для российских экспортеров продукции АПК.
Спикеры: Дмитрий Мушков, Первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках, АО «Россельхозбанк», Татьяна Клюева, Заместитель начальника управления клиентского обслуживания и обеспечения операций, Департамент операций на финансовых рынках, АО «Россельхозбанк»
Специальная сессия.
Рынок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания ОАЭ: экспорт, импорт, возможности для российских компаний.
Спикер: Представитель ICC UAE
Сессия II. Как увеличить экспорт продукции АПК без ущерба внутреннему рынку?
Панельная дискуссия.
Модератор дискуссии: Татьяна Кулистикова, главный редактор сайта «Агроинвестор».
Спикеры: представители крупнейших агропромышленных компаний, финансовых организаций, отраслевых ассоциаций и союзов.
Если у вас возникли трудности с регистрацией, свяжитесь с нами: o.gerchakova@iccwbo.ru, +7 495 720-50-80.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.
*Ожидается подтверждение.
С уважением,
Команда ICC Russia