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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Опубликована программа онлайн-конференции ICC Russia «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году»

Партнёрский материал

Представляем программу конференции

16 марта 2021 года Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) проводит онлайн-конференцию «Российский агробизнес: экспортные возможности в 2021 году». Мероприятие проходит в рамках Недели международной торговли Global Trade Prospective 2021 (15-19 марта 2021). Генеральный спонсор конференции — АО «Россельхозбанк». Генеральный информационный партнер -  «Агроинвестор».

Сессия I. Поддержка российского экспорта АПК

Экспорт продукции АПК: итоги 2020 года и тенденции 2021. 
Спикер: Андрей Дальнов, Руководитель центра отраслевой экспертизы, АО «Россельхозбанк»

Особенности государственной поддержки сельскохозяйственных производителей.
Спикер: Роман Чекушов*, Директор Департамента развития экспорта продукции АПК, Министерство сельского хозяйства РФ

Особенности выхода российских компаний на зарубежные рынки.
Спикер: Представитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России*

Государственная система «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности и ее использование в рамках процедур валютного контроля.
Спикеры: Алексей Михайлик, Вице-президент, РЭЦ, Светлана Белозерова, Директор по методологии проекта «Одно окно», РЭЦ

Рекомендации по работе с маркетплейсами и продвижению российских товаров в Китае.
Спикер: Анастасия Тарасевич, Генеральный директор Epinduo в России

Финансовые решения для российских экспортеров продукции АПК.
Спикеры: Дмитрий Мушков, Первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках, АО «Россельхозбанк», Татьяна Клюева, Заместитель начальника управления клиентского обслуживания и обеспечения операций, Департамент операций на финансовых рынках, АО «Россельхозбанк»

Специальная сессия.

Рынок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания ОАЭ: экспорт, импорт, возможности для российских компаний.

Спикер: Представитель ICC UAE 

Сессия II. Как увеличить экспорт продукции АПК без ущерба внутреннему рынку? 

Панельная дискуссия.

Модератор дискуссии: Татьяна Кулистикова, главный редактор сайта «Агроинвестор».

Спикеры: представители крупнейших агропромышленных компаний, финансовых организаций, отраслевых ассоциаций и союзов. 

Регистрация

Если у вас возникли трудности с регистрацией, свяжитесь с нами: o.gerchakova@iccwbo.ru, +7 495 720-50-80.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

*Ожидается подтверждение.

С уважением,
Команда ICC Russia

ICC Russia 

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