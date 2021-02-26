Съезд «Союзмолоко.Сибирь»: нужно больше молочной переработки

«Союзмолоко»

25 февраля в Новосибирске прошел II съезд «Союзмолоко.Сибирь», регионального отделения отраслевого объединения производителей и переработчиков молока «Союзмолоко»

Больше всего сибирских молочников беспокоят большие затраты на введение обязательной маркировки молочной продукции, низкие цены на молоко при значительном росте его себестоимости, дефицит перерабатывающих мощностей в Новосибирской области и запрет вывоза сырого молока и скота (в том числе племенного) за пределы региона в связи с введённой Россельхознадзором по требованию МЭБ летом прошлого года регионализацией по ящуру.



Съезд прошел с участием первых лиц. Открыли съезд первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов (подключение через ВКС) и губернатор НСО Андрей Травников (подключение через ВКС). Важно отметить, что руководители и ведущие специалисты департаментов МСХ РФ — животноводства и племенного дела, пищевой и перерабатывающей промышленности, ветеринарии, экономики и растениеводства — оставались на связи в течение всей работы съезда, им можно было задать вопросы напрямую.



Модераторами съезда выступили генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов и председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», член правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.



Открыл съезд губернатор Новосибирской области. Андрей Травников, в частности, отметил, что молочная отрасль — одна из важнейших составляющих экономики региона, и что Новосибирская область уже много лет — вторая по молочному поголовью в России. «В 21 году мы ставим перед сельхозпроизводителями задачу увеличить производство молока не менее чем до 700 тыс. т, обеспечить прирост продуктивного поголовья до 155 тысяч голов. Поэтому такая профессиональная площадка как съезд сибирских производителей и переработчиков молока для нас очень важна», — резюмировал Травников



Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов ответил на ряд важнейших вопросов сибирских производителей и переработчиков молока и подчеркнул, что рассмотрение каждого поднятого на форуме вопроса будет «закреплено за соответствующими департаментами и конкретными лицами».



Говоря о новом в господдержке отрасли, Хатуов рассказал, что будет развиваться инструментарий, связанный с льготными кредитами, и сроки льготных кредитов будут увеличены с 7 до 12 лет, и что Минсельхоз расширил перечень инструментария и доступа к льготным кредитам, в том числе и для переработчиков молока. Капексы на ближайшие два года, по словам Хатуова, «остаются в обойме».



Участники съезда обсудили ряд важных вопросов, в частности, касающихся введения обязательной маркировки молочной продукции, ситуацию на молочном рынке и ограничения по перемещению сырого молока в связи с регионализацией по ящуру.



Артем Белов, говоря о ситуации на рынке, подчеркнул, что, хотя минувший год был для молочной отрасли лучше, чем можно было ожидать, существующие тенденции могут серьезно затормозить ее развитие. Самая серьезная из них — снижение доходности сырого молока. По словам Белова, в прошлом году была заложена диспропорция между ростом себестоимости производства и переработки и розничными ценами на молоко и молочные продукты. Это может привести к существенному снижению инвестиционной активности в отрасли.



Игорь Елисеенко отметил, что на фоне роста производительности молочных хозяйств и производства молока в целом, ситуация с перерабатывающими мощностями в Новосибирской области катастрофическая: по данным МСХ НСО, мы производим сегодня 1700 тонн молока, но перерабатывается на сегодня из них всего 43%. Дополнительную проблему дает регионализация по ящуру: за пределы области можно вывозить только пастеризованное молоко. И, конечно, вызывает тревогу, что такие крупные компании как Pepsico и Danone сокращают производство молочной продукции в пользу немолочной — более доходной. Потому развитие собственной переработки — безусловный приоритет. И, конечно, запуск завода по производству сыров «ЭкоНивы» существенно снизит напряженность на рынке сырого молока.



Среди достижений «Союзмолоко» - успешная борьба с фальсификатом на молочных полках: за последний год продуктов таких стало мало, и, возможно, скоро они исчезнут совсем.



По итогам съезда «Союзмолоко.Сибирь» приняло резолюцию, в которой, в частности, одними из важнейших правлений деятельности на 2021 год названы:



содействие к увеличению мощностей переработки молока: поддержка регионального развития собственной переработки, модернизации действующих производств и строительство новых молокоперерабатывающих предприятий



расширение направлений государственной поддержки, в том числе на региональную государственную поддержку (CAPEX) в виде возмещения части своих затрат на строительство, реконструкцию и приобретение высокотехнологичного (роботизированного) молочного оборудования



содействие решению проблемы регионализации по ящуру: вывоз молока за пределы региона со статусом «благополучная до признания МЭБ без вакцинации по ящуру



продвижение молочной категории и борьба с фальсификатом: проверки каналов гос. закупок молочной продукции



в рамках «экологического» регулирования — минимизация расходов молочной отрасли в связи с разработкой регулирования, направленного на сокращение выбросов парниковых газов, а также снятие регуляторных барьеров, препятствующих использованию навоза и помета в качестве органических удобрений



содействие сокращению импортных поставок из Республики Беларусь сухого молока, молочной продукции по мере развития внутреннего производства биржевых категорий



содействие принятию положительного решения по введению возможности возмещения части капитальных затрат на введение обязательной маркировки молочной продукции



содействие формированию рыночно и экономически обоснованных цен на молочную продукцию



«Союзмолоко» - одно из влиятельнейших отраслевых объединений — еще раз подтвердило свою сплоченность, способность к постановке актуальных задач, упорство, последовательность и высокий профессионализм в их решении.



Третий съезд «Союзмолоко.Сибирь» состоится через год.

