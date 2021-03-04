Особенности успешного производства крем-сыров

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Крем-сыр как продукт имеет большую и продолжающую расти популярность среди конечных потребителей. Он может выступать в роли глазури для пирожного, закуски на ходу, приправы для приготовления пищи или даже топпинга для зеленого чая. Он может быть охлажденным или комнатной температуры, иметь высокое или низкое содержание жира, быть приготовленным из свежего молока или из рекомбинированных порошкообразных ингредиентов. Чтобы запустить успешное производство любого ассортимента крем-сыров вам необходимы знания рыночных тенденций, техническая информация и профессиональные знания о производимой продукции. Специалисты Tetra Pak, опираясь на свой опыт и обширные аналитические данные готовы поделиться знаниями

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В производстве сливочного сыра считается, что классический техпроцесс с использованием свежих ингредиентов дает продукт с наивысшим сочетанием качества вкуса и текстуры. Тем не менее, поставщики ингредиентов непрерывно работают над созданием аналогичного по качеству продукта, но с рецептурой на основе порошкообразных ингредиентов.



Эрик Бёрьессон, специалист Tetra Pak, объясняет: «При производстве сливочного сыра по классическому рецепту образуется большое количество воды, которая впоследствии удаляется из продукта на этапе концентрирования. Используя вместо этого рецепт с рекомбинированными ингредиентами, можно достичь требуемой концентрации продукта уже на этапе смешивания и, таким образом упростить техпроцесс».



Идея использования сухого молока вместо свежего кажется многим производителям экологически рациональной по многим причинам. В результате такой замены образуется меньше отходов производства и сокращается объем работ по очистке технологического оборудования. Кроме того, требуется меньше воды и моющих средств.



Бёрьессон отмечает, что при использовании рецептур на основе порошков в смесь можно добавлять и другие ингредиенты — например пахту, оставшуюся после производства масла.



«Идея извлечения прибавочной стоимости из побочного продукта привлекает производителей. При этом им представляется отличная возможность продемонстрировать экологическую рациональность производства своей продукции», — говорит он.







Использование порошкового молока также открывает для производителей возможность изготовления пастообразных продуктов с длительным сроком хранения при комнатной температуре. Кроме того, становится возможной доработка рецептуры для производства разновидностей продукта, подходящих для вегетарианцев и веганов, число которых постоянно растет. «Например, молочный жир в сыре можно заменить жировой растительной смесью и таким образом получится продукт на растительной основе, — приводит пример Бёрьессон. «А если добавить в сыр горох или соевый белок, то он будет веганским».



Эти и многие другие советы по оптимизации производства пастоообразных сыров вы можете прочитать по ссылке .

