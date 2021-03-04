Более 400 экспериментов за год провел Центр исследований и инноваций «АгроТерры»

«АгроТерра»

Центр исследований и инноваций «АгроТерры» подвел итоги работы в 2020 году. Специалисты Центра провели более 400 экспериментов на полях в семи областях Центральной России. По результатам опытов эксперты «АгроТерры» скорректировали технологические инструкции для сотрудников производства

«Исследования Центра помогают создавать новые и улучшать имеющиеся элементы технологий производства возделываемых в компании культур, — рассказывает Олег Столяров, директор Центра исследований и инноваций «АгроТерры». — Особенно большая экспертиза у нас накоплена по сое и яровой пшенице, которые занимают существенную долю в нашей структуре посевных площадей. После экспериментов Центра компания выбирает лучшие сорта и гибриды, системы удобрений, схемы защиты растений и другие оптимальные агротехнологические параметры».



В 2020 году исследований в сравнении с прошлым годом стало больше на 5%. Увеличилось и количество экспериментальных делянок — их стало 1300 (в 2019 году было 1200). Исследователи Центра изучили 145 сортов и гибридов, среди которых все возделываемые «АгроТеррой» культуры. Наиболее продуктивные компания начала выращивать на производственных полях. Так, среди сортов сои успешно прошли испытания два раннеспелых («Лидер 1», «Фавор»), три среднеспелых («Альтона», «Амадеа», «Арлета») и два позднеспелых («Султана», «РЖТ Шуна»), отмечает Олег Столяров. «Мы включили эти сорта в перечень используемых компанией сортов в регионах, где они показали наибольшую эффективность — максимальную прибавку к урожайности в группе и высокое содержание протеина», — говорит он.



В 2021 году Центр продолжит изучать новинки селекции сои и яровой пшеницы, искать наиболее продуктивные гибриды высокоолеинового подсолнечника и рапса. «Мы планируем исследовать интенсивные гибриды кукурузы, позволяющие получать урожайность 9-10 т/га и более. В части систем защиты растений продолжим подбирать доступные и при этом сохраняющие высокую эффективность средства, а также препараты с новыми действующими веществами. Они должны стать заменой препаратам, к которым у некоторых вредителей и болезней начинает возникать устойчивость», — резюмирует Олег Столяров.



Выбор лучших сортов и оптимизация технологии производства сои позволили «АгроТерре» в прошлом году получить урожай с повышенным содержанием протеина — более 35%. При внедрении новых гибридов сахарной свеклы, прошедших тестирование в 2019-м, компания получила урожай корнеплодов с содержанием сахаристости выше 20%.

