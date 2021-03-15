Затяжная весна может ослабить посевы: эксперты компании «Август» назвали главные угрозы для будущего урожая

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Снежная зима спасла значительную часть озимых, которые пострадали от засушливой погоды осенью. Изобилие влаги весной будет характерно для большинства регионов России. Эксперты компании «Август», крупнейшего российского производителя средств защиты растений, отмечают, что в 2021 году есть предпосылки для затяжной весны, когда медленное таяние снежного покрова и холодная почва могут ослабить всходы. Посевы в условиях дефицита питательных веществ оказываются беззащитны перед многими фитопатогенами. По отдельным культурам из-за их болезней и погодных факторов можно потерять до 20% урожая, если своевременно не принять меры по подкормке и защите растений

В начале марта Росгидрометцентр улучшил прогноз по озимым: если в начале зимы доля плохих и невзошедших посевов оценивалась как пятая часть от всех площадей под озимыми культурами, то сейчас она меньше десятой: зимние осадки существенно исправили ситуацию.



«Глобальные колебания погодных явлений, свидетелями которых мы являемся, по-настоящему удивительны и затрагивают весь мир, — констатирует начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов. — Нынешней зимой мы могли наблюдать снегопады по всей территории страны, от юга до Сибири, не говоря уже о заморозках на другом конце планеты — например, в Техасе. Следует отметить, что прошлая осень была достаточно стрессовой для аграриев юга и части центральных областей России. Из-за засухи перед ними стоял вопрос: ждать влаги и сеять позже или сеять раньше, но заглублять сев. Во втором случае растения больше обеспечены влагой, но у них меньше возможностей для кущения и они, как правило, могут сформировать только один продуктивный стебель. Сейчас, после снегопадов, мы видим, что глубокий сев в тех регионах, где перезимовке озимых обычно ничего не грозит, не имел смысла, поздние посевы получили возможность развиваться и, таким образом, уже можно вести речь о потенциально нормальном урожае. Однако во время осенней посевной предсказать такое развитие событий было крайне сложно».



Как отмечают эксперты «Августа», дело не только в осадках. Свою роль обычно играют ветер и морозы — снег с полей в таких условиях может сдувать в лощины и овраги. Однако этой зимой погода была на стороне аграриев. Например, в Ставрополье, где под снегом оказалась сначала центральная часть региона, а следом и наиболее засушливая восточная, в относительно безветренную погоду температура воздуха повысилась, сформировался наст, и сильные ветры перестали представлять угрозу для полей. Снег, оставшийся на них, при таянии сможет напитать почву. Низкие температуры в ЦФО (например, падение столбика термометра до -37 °С в Тульской области) также не повредили озимой пшенице: высота снежного покрова к этому времени здесь достигла метра и защитила посевы. То же самое касается Центрального Черноземья, Северо-Западного федерального округа, Сибири и большинства областей России. Республика Татарстан, Алтайский край и другие регионы с резко континентальным климатом пережили типичную зиму — без серьезных аномалий и с нормальным количеством осадков. Эти условия уже создают предпосылки для получения базовых урожаев зерновых (до 30 ц/га). А вот повышение продуктивности будет зависеть от летних дождей, так как влага здесь традиционно в дефиците. Как показал 2020 год, преимущество получат сельхозтоваропроизводители, озаботившиеся мероприятиями, связанными с сохранением влаги, такими как переход на минимальную обработку почвы, применение покровных культур, сохранение пожнивных остатков.



Тем не менее, из-за осенней засухи в ситуации неопределенности оказались аграрии, посеявшие озимый рапс: если озимая пшеница в таких условиях может подождать или уйти под снег в фазе «шильца», перезимовать и раскуститься, то рапс при таких обстоятельствах зачастую гибнет. Доля «выпадающих» площадей под посевами озимого рапса в ЮФО может составить около 50%, а вопрос о пересеве придется решать не только земледельцам южных регионов, но и некоторым хозяйствам Северо-Западного и Центрального федеральных округов. В целом, прогнозируют эксперты компании «Август», посевные площади рапса в России будут по-прежнему прирастать, но не так стремительно, как в минувшие пять лет: в ряде областей аграрии предпочтут посеять вместо него подсолнечник или масличный лен, показавший высокую рентабельность после урожая 2020 года.



Нынешняя весна во многих регионах может оказаться затяжной. Если почва будет прогреваться медленно, сроки сева сместятся или он будет попадать на холодные периоды, что тоже способно оказать влияние на потенциальный урожай. В прошлом году с такой проблемой столкнулись картофелеводы, и эта ситуация может повториться. При посадке в холодную почву бактериальные и грибные инфекции, которыми заражена значительная часть семенного материала, будут стремительно развиваться, и в этих условиях особое значение будет иметь обработка фунгицидами самих клубней и посадочных борозд.



На фоне больших объемов выпавшего снега земледельцы также могут столкнуться с такой проблемой, как выпревание озимых. Снежный покров уходит не за один день, при ночных заморозках возможно образование корочки льда, и если в это время всходы уже интенсивно развиваются, питаются и дышат, то процесс расхода питательных веществ самого растения идет очень быстро, тогда как при низких температурах их потребление через корневую систему крайне ограничено. На ослабленных озимых с выходом из-под снежного покрова развиваются снежная плесень, тифулезная плесень, склеротиниоз. Высокая влажность создает условия для появления на озимых и яровых зерновых культурах мучнистой росы и различных видов прикорневых гнилей. В Краснодарском крае многие хозяйства уже начали подкормку озимых, чтобы предотвратить их ослабление.



Посевам ячменя в условиях затяжной весны грозят такие болезни, как бурая пятнистость и сетчатая пятнистость, причем чтобы предотвратить развитие инфекции, первую фунгицидную обработку всходов следует проводить на максимально ранней стадии — раньше, чем, например, в случае с пшеницей.



«В 2020 году некоторые российские регионы впервые получили действительно крупные урожаи, в том числе за счет увеличения посевных площадей, — говорит Дмитрий Белов. — Осенью мы снова наблюдали тенденцию прироста площадей под озимыми. Урожайность в расчете на гектар тоже растет, и с учетом потенциала многих сортов, а также погодных факторов, когда благоприятные условия для земледелия вместе с потеплением смещаются к северу, возникает необходимость в увеличении кратности обработок средствами против болезней растений — фунгицидами. Ведь инфекции в новых условиях тоже начинают прогрессировать».



По отдельным культурам из-за их болезней и погодных факторов можно потерять до 20% урожая, если своевременно не принять меры по подкормке и защите растений. Что касается вредителей, то снежный покров, сохранивший посевы, обеспечил и мягкие условия перезимовки для имаго и куколок насекомых. Одновременно с этим эксперты отмечают, что численность такого вредителя, как капустная моль, в 2020-м уменьшилась, в целом динамика ее популяции идет на спад, и в этом году она не должна доставить серьезных проблем ни сельхозтоваропроизводителям, ни пчеловодам, вынужденным ограничивать вылет насекомых при обработках полей.



«Хочется надеяться, что в нынешнем году нас минуют апрельские заморозки в ЮФО, так как это грозит повреждением хорошо развитых посевов озимой пшеницы, а также почек в яблоневых садах, что негативно влияет на качество и количество яблок и, соответственно, их цену в последующем», — дополняет Дмитрий Белов.



Среди факторов, которые могут опосредованно отражаться на урожае, эксперты называют введение квот и пошлин на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя, а также масличных культур. Ряд аграриев и специалистов уже заявили о возможном сокращении площадей под хлебными злаками. Однако на пшеницу в российских агрофирмах приходится от 50% и более всех посевных площадей, и в 2021 году поле для маневра у крупных земледельцев будет сужено из-за сформированных парков специализированной сельхозтехники и оборудования, особенностей севооборота и других факторов. Но в дальнейшем рыночные ограничения могут оказать более серьезное влияние на структуру посевов.



На ценах на продукцию овощеводства в сельскохозяйственном сезоне 2020/2021 года могут также сказаться сложности с перемещением на российские поля иностранной рабочей силы — из-за продолжающейся пандемии коронавируса. «Если к этому будут предпосылки, я бы предложил направлять в поля студентов агарных вузов, включая все факультеты, — что называется, понюхать пороху, — говорит Дмитрий Белов. — Такая полевая практика, в свою очередь, может стать толчком к развитию инноваций: будущие специалисты, увидев, как нелегок труд полевода, будут думать, как его упростить и улучшить».

