Юбилейные «Молочные сессии-10» пройдут 15 апреля в Москве

«Союзмолоко»

Первая после масштабного локдауна встреча крупнейших инвесторов молочной отрасли — «Молочные сессии» - пройдет 15 апреля в Петровском путевом дворце в Москве. К участию в дискуссии о дальнейшем развитии сектора приглашены руководители и владельцы компаний — лидеров индустрии, а также самых быстрорастущих предприятий отрасли

«Ушедший год был несколько лучше в целом для молочной индустрии, чем мы могли ожидать, — говорит генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. — Но, несмотря на сокращение доходов населения, самые негативные ожидания не оправдались». Однако, по его словам, в прошлом году был заложен целый ряд рисков, которые в полной мере будут реализованы в этом году.



Вопросы о росте себестоимости, снижении доходности, о цене на сырое молоко обсудят эксперты отрасли на предстоящей встрече. С докладом о ситуации в мире выступит аналитик Euromonitor International Екатерина Третьякова, компания Nielsen представит экспертные оценки спроса внутри страны.



Свое участие подтвердили руководители таких компаний — лидеров индустрии, как «Алексеевский молочноконсервный комбинат» (Ренна), «Умалат», «ДМС», ГК «ЭкоНива», «Дамате», «МолСиб», «Вимм-Билль-Данн» и многие другие. Союзмолоко традиционно представит доклад по подробному разбору законодательных инициатив, которые в ближайшие годы будут отражаться на затратах молочных заводов и животноводческих предприятий. Отдельной темой обсуждения традиционно станет введение обязательной маркировки молочной продукции.



Генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев представит рейтинг самых быстрорастущих компаний на рынке.



«Молочные сессии» - это ежеквартальные встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний, организованные ИА Milknews и «Союзмолоко». В рамках сессий ведущие отечественные и мировые эксперты обсуждают совместно с бизнесом глобальные тренды в производстве, переработке и спросе, а также делятся опытом работы на внутреннем и внешних рынках.



Подробная программа и регистрация — по ссылке http://sessions.milknews.ru/

