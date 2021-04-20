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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

«Цензор Макс, МКЭ»: защита от злаков по максимуму!

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

Компания «Щелково Агрохим» провела «перезагрузку» хорошо известного граминицида «Цензор, КЭ». И теперь российским аграриям доступна его обновленная и усовершенствованная версия — «Цензор Макс, МКЭ»!

«Цензор Макс, МКЭ» - высокоэффективный инструмент для защиты широкого спектра широколистных культур от однолетних и многолетних злаковых сорняков (включая пырей ползучий).

От классического препарата «Цензор, КЭ» его отличают следующие характеристики:

  • инновационная масляная формуляция. Масляный концентрат эмульсии (МКЭ) обеспечивает отличное покрытие, лучшее проникновение действующего вещества в ткани сорняков и высокую эффективность. Как результат, химикам компании удалось снизить норму внесения клетодима на гектар без ущерба гербицидной эффективности. Таким образом, «Цензор Макс, МКЭ» станет частью технологии «ЭкоПлюс», одна из задач которой — снижение пестицидной нагрузки на почву и окружающую среду.

  • меньшая концентрация действующего вещества в составе нового «Цензор Макс, МКЭ» - 120 г/л клетодима. Это в два раза меньше, чем в предшественнике — граминициде «Цензор, КЭ»(240 г/л клетодима). 

  • отсутствие необходимости в совместном применении с адъювантами. Новая  формуляция «Цензор Макс, МКЭ» в своем составе уже содержит необходимые адъюванты, а значит, позволяет отказаться от использования в баковой смеси препаратов, содержащих ПАВ. Напомним: в случае с препаратом «Цензор, КЭ» это было обязательным условием!

  • расширенная регистрация. «Цензор Макс, МКЭ» будет зарегистрирован не только на сахарной свекле, луке-репке и сое, как его предшественник «Цензор, КЭ», но и на льне масличном и льне-долгунце, а также люпине.

Препарат «Цензор Макс, МКЭ» находится на финальной стадии регистрации. Нормы его расхода составят 0,6-0,7 л/га против однолетних и 1,4-1,6 л/га против многолетних злаковых сорняков. 

Новинка придет на смену граминициду «Цензор, КЭ», регистрация которого завершается в декабре 2021 года. 

«Щелково Агрохим» 

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