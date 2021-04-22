«Ценовые ножницы» на молочном рынке и рост себестоимости обсудили участники «Молочных сессий-10»

«Союзмолоко»

В Москве прошли десятые, юбилейные «Молочные сессии», в ходе которых владельцы и руководители крупнейших предприятий отрасли обсудили ситуацию на рынке, спрос на молочные продукты и прогнозы производства до конца года. Официальным спонсором сессий остается компания «Кизельманн», спонсорами сессий также стали компании «Павлов», 3 М, «Энвиро Хеми» и «Бассон»

Как отметил в своем докладе генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов, производство сырого молока сохраняет положительную динамику, однако повышение себестоимости производства способствует замедлению темпов роста сырьевого сектора и обуславливает необходимость расширения мер и объемов поддержки всей отрасли. При этом, по его словам, рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы роста цен на сырое молоко и темпы роста потребительских цен на готовую молочную продукцию. В свою очередь, рост себестоимости производства готовой молочной продукции будет иметь отложенный характер из-за влияния конъюнктурных факторов в сырьевом сегменте и слабого платежеспособного потребительского спроса.



Эксперты отрасли сошлись во мнении, что оптимизация затрат и снижение себестоимости остаются ключом к успеху для работы в секторе. Руководитель направления по развитию бизнеса NielsenIQ Светлана Боброва в своем докладе отметила, что предприятиям стоит обратить внимание на тренды рынка FMCG и приспосабливать их под себя. Так, продажи увеличивают домашние категории продуктов и алкоголь, и, соответственно, продукты, подходящие в качестве закуски к спиртным напиткам. Кроме того, 91% респондентов считают важным вести здоровый образ жизни, что целесообразно использовать в маркетинге.







Аналитик мирового аналитического агентства Euromonitor Екатерина Третьякова подчеркнула, что в связи с пандемией усилилось внимание к гигиене, и это привело к росту спроса на сыры в упаковке. Меры предосторожности со стороны потребителей, в частности ограничение числа походов в магазин и места скопления людей, повысило привлекательность товаров с длительным сроком годности. В связи с этим наибольший рост демонстрируют продажи твердого сыра в упаковке. Также вырос рынок мягкого сыра, который стал популярным домашним снеком. Росту продаж способствовал выпуск новых продуктов в высокой ценовой категории.



Презентацию рейтинга крупнейших сыродельных предприятий России провел генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. Лидерами индустрии эксперты назвали компании ГК «Фудлэнд», АО «Вимм-Билль-Данн» (Рубцовский молочный завод) и «Юговской комбинат молочных продуктов». Онлайн-презентация рейтинга с участием аналитиков, отраслевых и федеральных СМИ, а также компаний — лидеров индустрии прошла 21 апреля на площадке Zoom.

