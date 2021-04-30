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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

В презентации рейтинга крупнейших сыроделов России приняли участие более 200 компаний

Партнёрский материал


«Союзмолоко»

«Союзмолоко»

Первый рейтинг крупнейших сыродельных компаний России представили 21 апреля Streda Consulting и информационное агентство Milknews совместно с «Союзмолоком». Проект поддержали мировые лидеры индустрии: генеральным партнером рейтинга стала компания «Тетра Пак», официальными партнерами — компании «Кизельманн» и DMP. ООО «Сельмаш Молочные Машины» - партнер рейтинга

«Производство сыров в России растет, и ключевые производители показывают неплохие темпы роста. За последние четыре года среднегодовые темпы роста составляли около 8%. Сейчас в России производится более 550 тыс. т сыров», — подчеркнул генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. 

Лидерами рейтинга стали ГК «Фудлэнд», «Вимм-Билль-Данн» и ГК «Юговской КМП». В пятерку крупнейших игроков также вошли СК «Ичалки» / СЗ «Сармич» и компания «Киприно».

По мнению генерального директора Streda Consulting Алексея Груздева, игроки топ-20 будут занимать все большую долю рынка.

«Для России сегмент твердых и полутвердых сыров является основной категорией по объемам производимой продукции. Здесь мы наблюдаем как наибольший масштаб игроков, так и наивысший уровень конкуренции. На сегодняшний день только в твердых сырах на ближайшие два-три года заявлен целый ряд проектов, реализация которых позволит вывести на рынок порядка 150 тыс. т продукции», — отметил эксперт.

В дискуссии о ситуации на рынке приняли участие директор по развитию группы компаний «Фудлэнд» Андрей Дахнович, директор по развитию «ПиР-ПАК»  Юрий Власенко, генеральный директор «Валио» Елена Кипенева, генеральный директор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. Мероприятие в онлайн-формате посетили более 200 участников рынка, в том числе представители компаний Savencia, «Агрокомплекс им. Н. Ткачева», «Приневское», Danone, «Белое озеро», PepsiCo, «Эфко», «ЭкоНива», ведущих отраслевых институтов — ВНИМИ, ВНИИМС, а также ЕЭК, ЦБ РФ, органов управления АПК регионов России, средств массовой информации.  

Более подробно с рейтингом можно ознакомиться на сайте top. milknews.ru 

«Союзмолоко» 

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