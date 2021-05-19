М. Стулов

18 мая состоялся Всероссийский форум по маркировке молочной продукции. В нем приняли участие представители Центра развития перспективных технологий, Минпромторга России, Минсельхоза России, Россельхознадзора, Молочного союза, ассоциации «Союзмолоко», производители молочной продукции, а также интеграторы, представители торговых сетей и типографий

«По состоянию на сегодняшний день практически все производители сыров и мороженного зарегистрированы в системе „Честный знак“», — заявил заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Владимир Скворцов. По его словам, меры поддержки государства позволяют сократить затраты производителей. Минсельхоз разработал ряд механизмов господдержки — это возможность получения краткосрочных кредитов сроком до года для приобретения упаковки с уже нанесенной маркировкой, для нанесения штрих-кодов, содержание и обслуживание программно-аппаратного комплекса.



В продолжение темы господдержки руководитель Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева отметила, что для хозяйствующих субъектов, которые участвуют в системе маркировки, уже сегодня существует возможность получить льготный заем от 50 до 100 млн рублей под ставку 1%. В рамках проекта по цифровизации промышленности можно получить 20-100 млн рублей сроком на пять лет под 1-3%. А под проект маркировки Фонд развития промышленности предоставляет возможность получить от 5 до 50 млн рублей под 1%.



Как заметил в свою очередь заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, уже длительное время ведется серьезная работа по обеспечению готовности типографий для нанесения кодов DataMatrix. Сегодня уже 46 типографий полностью готовы обеспечить потребность производителей. Обращение за маркировкой в типографии снимет с производителей необходимость осуществлять дополнительные инвестиции по приобретению дорогостоящего оборудования. Он призвал производителей активнее размещать заказы на маркировки, чтобы к 1 июня все были готовы, поскольку переноса сроков не будет.



«На сегодня 46 типографий подключены к системе, они могут печатать код маркировки. При этом производители не очень активно размещают свои заказы на этих площадках, что тормозит процесс», — сказала в свою очередь руководитель проекта ЦРПТ Варвара Михайлова.



«На сегодня мы профессионально можем печатать и изготавливать довольно много упаковки. Это и покрывная пленка, и крышка под запайку, и наклейки с кодом DataMatrix, и другие решения. Мы готовы!» — заявил представитель типографии «Вайт», владелец товарного знака «Хэппи Пластикс» Николай Степанов.



Руководитель рабочей группы по прослеживаемости и маркировке товаров Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова также подчеркнула, что розница готова к маркировке молочной продукции. Что касается трансграничной торговли, то важной она назвала синхронизацию требований к маркировке в Беларуси и России.



Общий статус внедрения маркировки представила руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина. «Молочная отрасль активно готовится, динамика все выше и выше, и показатель растет, производители активно заказывают упаковку. Типографии тоже готовы к процессу», — сказала она. Кузьмина порекомендовала производителям до 1 июня протестировать весь процесс, подписать типовой договор, описать свою продукцию в Национальном каталоге товаров.



Оценку «Союзмолока» представил менеджер по работе с органами власти Любомир Панов: «Все готовятся к маркировке, все в силе». По его словам, важно сохранить предоставление льготных кредитов при введении маркировки.



Заместитель директора по информатизации ФГБУ «ВНИИЗЖ» Александр Осьминин представил процесс взаимодействия систем маркировки и системы ветеринарной сертификации «Меркурий». «Интеграция ГИС МТ и ВетИС — это первый шаг к созданию единой системы прослеживаемости в России. Это инструмент, который позволяет собрать все данные, которыми располагают и контролирующие органы, и участники оборота. Эта система должна стать одним из основных элементов национальной системы управления качеством пищевой продукции в России», — казал он.



Проект подготовки компании Valio к маркировке начался в 2019 году, сообщил IT-директор компании Valio Евгений Калинин. «Нашей целью было достичь полной автоматизации процесса. Мы проработали процесс маркировки, включая агрегацию. Активно участвовали в рабочей группе, что было очень полезным», — сказал он, добавив, что компания готова и уже маркирует свою продукцию.



Как заявил, менеджер проектов «Метро Кэш энд Керри», они работают с ЦРПТ уже более трех лет, и это сотрудничество очень эффективное. «У нас уже есть удачные наработки по другим категориям товаров. Маркировка в формате DataMatrix легко считывается и легко раскладывается на составные части. Так как маркировка вводится поэтапно, то в обороте может оказаться продукция как с маркировкой, так и без маркировки. Мы свои кассы уже научили с этим работать, и здесь никаких проблем нет», — подчеркнул он.