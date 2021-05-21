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Агроконсалтинг

Сенаторы Совета Федерации и руководство «Ростсельмаша» обсудили вопросы АПК

Партнёрский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Вопросы технического обеспечения села и возможности отечественного машиностроения по его развитию рассмотрели сегодня сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания РФ на площадке «Ростсельмаша» (Ростов-на-Дону)

21 мая Ростовскую область посетили председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко,  заместители председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко и Владимир Лебедев, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов. 

В рамках визита сенаторы побывали на промышленной площадке «Ростсельмаша». Они ознакомились с технологическим циклом производства сельхозтехники и обсудили с генеральным директором  компании Валерием Мальцевым актуальные вопросы модернизации российского села.  Стороны отметили, что в последние годы, в том числе благодаря государственной поддержке в России, прослеживается устойчивая динамика в развитии АПК и  аграрного машиностроения. Так, «Ростсельмаш» в 2020 году увеличил поставки самоходных машин на 42% по отношению к 2019 году. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году. В то же время доля старой техники в машинно-тракторном парке остается высокой, что сдерживает дальнейшее развитие отрасли. Парламентарии и руководство «Ростсельмаша» обменялись мнениями по данной ситуации и необходимым мерам. 

В ходе визита сенаторов на «Ростсельмаш» генеральный директор Валерий Мальцев представил гостям основные направления развития компании, реализация которых позволит повысить энергообеспеченность российских сельхозпредприятий, обеспечить их надежной и  качественной отечественной техникой.  Инвестпрограмма «Ростсельмаша» с бюджетом в 28,5 млрд руб. рассчитана до 2024 года и предполагает расширение продуктовой линейки, внедрение передовых гибких технологий на предприятии и организацию новых производств.

На промышленной площадке «Ростсельмаша» парламентарии ознакомились с первыми результатами инвестпрограммы. Они посетили завод трансмиссий, стартовавший летом 2020 года. Для компании это новая компетенция, которую она освоила в рамках развития тракторной линейки, реализации программы импортозамещения и требований федерального постановления № 719. Также сенаторы ознакомились с современным производством российских тракторов, побывали в сборочных цехах комбайнов, где в эти дни идет запуск новых зерно- и кормоуборочных машин.

На демоплощадке сенаторы смогли лично протестировать легкую управляемость современных российских агромашин и оценить еще одно направление развития «Ростсельмаша» - создание электронных систем, направленных на повышение автономности техники, увеличение ее производительности и эффективности агробизнеса в целом. Им был презентован в действии комбайн высокой степени автоматизации. Без механизатора в кабине, только при помощи электронных систем зерноуборочный Torum 785 двигался по заданной траектории, останавливался перед препятствием, поднимал и опускал жатку. Первые умные машины «Ростсельмаша» уже протестированы в полях, а в этом сезоне «Ростсельмаш» выводит электронные системы на рынок.

«Ростсельмаш» 

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