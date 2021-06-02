Специалисты «Августа» оценили, как аномальный май-2021 повлиял на посевы

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Минувший май оказался нетипичным для многих российских регионов. Для ряда из них он был аномально жарким: воздух прогревался до +35 °C и выше, было побито множество локальных температурных рекордов. При этом где-то жара сопровождалась засухой, но далеко не везде. Посевы главных житниц страны — южных регионов и Центрального Черноземья — из-за обильных майских осадков, зачастую превышавших среднегодовые нормы, могут пострадать от сорняков и болезней. Эксперты компании «Август» и ее агроконсалтинговых лабораторий оценили риски, которые принес отечественным земледельцам последний месяц капризной весны 2021-го

Ростовская область в 2020 году стала регионом-рекордсменом по урожаю зерновых в России, и в нынешнем году она вполне может сохранить этот статус. Как отмечает агроном лаборатории «Агроанализ-Дон» в городе Азов Ростовской области Татьяна Новикова, май в регионе не был аномально жарким: выпало полторы месячной нормы осадков, а температуры держались на уровне ниже среднего.



«Развитие озимой пшеницы идет нормально, она выбросила колос и на данный момент в некоторых районах области перешла в фазу налива колоса. Влаги для посевов достаточно, и уже можно предположить, что урожай в нашем регионе может быть выше, чем в засушливом 2020-м», — считает специалист.



Дожди в Ростовской области частично осложнили ситуацию с яровыми культурами: например, во многих хозяйствах к началу июня все еще не был посеян подсолнечник, тогда как посевная кампания в регионе, как правило, полностью завершается к 10 мая в южных районах и к 20 мая в северных. Отставание наблюдается и у овощеводов: так, обычно к концу мая в области уже копают ранний картофель, но в 2021 году он в это время только подходил к фазе бутонизации, и собирать урожай оказалось рано. Другие овощи открытого грунта тоже развиваются и зреют медленнее — это говорит в первую очередь о том, что сроки их уборки несколько сдвинутся. Однако с точки зрения количественных показателей прогнозы урожая по овощным культурам также благоприятные.



«Одновременно важно отметить, что из-за постоянных осадков многие сельхозтоваропроизводители не смогли вовремя провести гербицидные обработки, и это может обострить проблему с сорняками. Кроме того, если в июне влажность и температурные условия останутся примерно такими же, как и в мае, то нужно будет остерегаться вспышек бактериальных и грибных болезней растений», — предупреждает Татьяна Новикова.



Как констатирует руководитель лаборатории «Агроанализ-Центр» в городе Грязи Липецкой области Вячеслав Красин, в Центральном Черноземье озимые вследствие холодного апреля и образовавшихся на полях ледяных корок перезимовали плохо, и сейчас большая их часть либо уже пересеяна яровыми пшеницей и ячменем, либо пересеивается техническими культурами. Аграрии при этом надеются, что худшее уже позади.



«Высокие стабильные температуры середины второй и третьей декады мая благоприятствовали очень быстрому развитию оставленных посевов озимой пшеницы. Сейчас важно обеспечить защиту растений, так как дефицита влаги не наблюдается, чему способствовали обильные майские осадки, — говорит Вячеслав Красин. — С яровыми зерновыми ситуация складывается весьма позитивно — благодаря повышенным температурам и влажности почвы. Развитие и пшеницы, и ячменя идет очень быстро, особенно у тех хозяйств, которые позаботились о достаточном питании и защите от сорняков. При этом в последние выходные мая в ночные часы температура воздуха снижалась до +6 °C в сочетании с осадками, поэтому земледельцам сейчас необходимо внимательнее следить за вредителями и болезнями. Мы со своей стороны стараемся им в этом помогать».



«На юге нынешней весной в целом было действительно прохладно, — резюмирует начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов. — Что касается Центральной России, то, несмотря на теплую погоду, из-за значительного количества осадков мы наблюдаем „заплывшие“ поля в Курской, Белгородской, Орловской областях. Таким образом, осложняется обработка полей средствами защиты растений и подкормка удобрениями».



Похожая ситуация сложилась в Ставрополье и на Кубани, отмечает эксперт: зерновые перерастают, и защитить их до фазы колошения аграрии не успевают. В то же время ряд других территорий (например, Самарская область, регионы Поволжья) оказался под влиянием повышенных температур и дефицита осадков. Посевы здесь испытали температурный стресс, часть из них получила термические ожоги.



«Если говорить в целом, в 2021 году ситуация с погодой в России сложилась очень интересная и разнообразная. Фактор высоких температур неодинаково проявил себя в разных регионах, аномальное потепление далеко не везде сопровождалось засухой, а земледельцы главных житниц страны озабочены в текущем сезоне не дефицитом влаги, а возможностями защитить и сохранить достаточно высокий в потенциале урожай», — отмечает Дмитрий Белов.

