ГК «Шанс»: проблемы и перспективы мелиорации в России

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Известно, что Минсельхоз планирует ввести в оборот за 10 лет 13 млн га земель. В связи с этим большое внимание будет уделяться мелиорации

Руководитель агрономической службы группы компаний «Шанс» Илья Добренко отмечает, что при отсутствии мелиорации невозможно осваивать новые земли, особенно выращивать на них сельскохозяйственные культуры. «В оборот будут браться земли, находящиеся в бесхозном состоянии, заросшие древесно-кустарниковой растительностью, находящиеся под избыточным увлажнением и требующие коренных улучшений. Если у необрабатываемых земель есть собственник и он не ухаживает за этими землями, то в таком случае участки будут изыматься через суд и передаваться в муниципальную и региональную собственность. И уже муниципальная собственность будет предоставляться на праве аренды сельхозпроизводителям. Такой механизм запущен государством при освоении сельхозземель», — комментирует Илья.



Мелиорация — это комплекс мероприятий, направленных на улучшение свободных земель для внедрения их в сельхозоборот, сопровождающихся применением технологий, повышающих плодородие почвы.



ГК «Шанс» рассказывает об основных направлениях мелиорации.



К ним относятся культуртехническая, осушительная, оросительная, противопаводковая, геомелиорация, лесомелиорация. Культуртехническая мелиорация направлена на выкорчевку древесно-кустарной растительности, переработку древесины в мульчу, уборку камней и мусора с поля. При культуртехнической мелиорации встает вопрос борьбы с многолетними сорняками. Такую землю сложно обрабатывать, ее не всегда может полноценно брать плуг (оборачивать пласт), особенно когда присутствуют корнеотпрысковые сорняки — там применяются гербициды сплошного действия на основе глифосата и на основе диквата.



Бывает, что огромные территории находятся под избыточным увлажнением и болотами, обладают низко-западинным рельефом, где часто происходит накопление воды, что приводит к замоканию территории и сельхозкультур. Эти признаки связаны с механическим составом почвы, как правило, это тяжелые суглинистые почвы, имеющие глинистый упорный горизонт, который препятствует уходу лишней влаги с поверхности территории. И на помощь приходит осушительная мелиорация, направленная на закладку дренажных систем в виде пластиковых труб. Помимо дренажных систем, есть еще и открытые дренажные системы, это, по сути, каналы, куда лишняя влага отводится с поля. А уже с помощью каналов вода поступает в запруды, водоемы и т. д. В летний период аккумулированная в запрудах вода может применяться для полива по мере необходимости.



На землях с волнистым рельефом с закочкаренной поверхностью, склоновых, эрозионно опасных территориях на помощь приходит геомелиорация. Она заключается в выравнивании земли, в возведении противоэрозионных гидродинамических валов при контурно-мелиоративном подходе на склоновых землях. Выполняются данные мероприятия с помощью грейдеров, бульдозеров и т. д.



Лесомелиорация также направлена на защиту поля от господствующих ветров и эрозионных процессов. Для этого по периметру поля, а также вдоль оврагов и балок высаживаются лесополосы из разных пород деревьев и кустарников. Деревья, в свою очередь, защищают поля от распространения овражно-балочной сети, которая ежегодно может выводить из оборота до 10 000 га пашни в мире.



В засушливых регионах жесткий вопрос встает с поливом. Вода является лимитирующим фактором при формировании высоких урожаев. Поэтому, чтобы компенсировать нехватку влаги в засушливых зонах, как правило, проводят орошение. Закладка орошения часто может пересекаться с земляными работами для строительства дамб и формирования запруд в крупных балках. Запруды, в свою очередь, аккумулируют талые воды в весенний период, а также воду атмосферных осадков. Помимо возведения запруд, орошение сопровождается монтажом на поле дождевальных машин и оросительных агрегатов, с помощью которых вода из запруд подается прямо в поле на возделываемую культуру.



Часто в пойменных землях мелиорация включает комплекс разных мероприятий, направленных на предотвращение паводков и защиту сельхозугодий от затопления. К таким мероприятиям можно отнести земснарядные работы в руслах рек. Если река имеет извилистые русла (меандры), то может из года в год заиливаться. Когда повышается уровень ила на дне, то точка воды повышается и вода начинает заболачивать либо затапливать близлежащие территории. И чтобы такого не произошло, занимаются чисткой русел рек, то есть проводят специализированные земснарядные работы, поднимают ил и песок со дна и намывают его на берега. Весной при таянии снегов и обильных атмосферных осадках, если уровень воды в русле реки поднимается, вода беспрепятственно заполняет русло и не затапливает близлежащие территории, тому же способствует выравнивание русла реки с его углублением.



Проблема мелиорации

Как отмечают в ГК «Шанс» , основная проблема мелиорации — это отсутствие юридического статуса у мелиоративных систем. Мелиоративная система состоит из системы водоотводных каналов и дренажных систем. На одной мелиоративной системе может находиться несколько собственников, что приводит к нарушению ее целостности и ответственности за обслуживание. Далеко не каждый собственник может позволить выполнять какие-то ремонтные обслуживающие работы на мелиоративных системах. И, соответственно, эта система в дальнейшем приходит в негодность. Если начинать осваивать мелиоративные системы, которые имеются с советских времен, нужно определить их статус: есть внутрихозяйственные каналы и межхозяйственные. Внутрихозяйственные должны быть либо в муниципальной, либо в региональной собственности, как и вся земля, прилегающая к этой территории. И уже муниципалитеты или региональные власти должны нести ответственность за их состояние. А сейчас мелиоративные системы находятся в фактически бесхозном состоянии — в руках частников, у которых нет денег на их обслуживание.



На сегодняшний день мелиорация идет медленными темпами, потому что у сельхозпроизводителей нет определенности насчет получения субсидии. Это довольно сложный процесс: сначала нужно подготовить проект, защитить, провести мелиорацию, и только после этого можно будет получить хоть какую-то субсидию. Данная система прорабатывается государством. Мелиорацией могут заниматься инженеры-мелиораторы, которые способны оценить обстановку территории, перспективность земли и определить ее качество для оправдания затрат, которые чаще всего несоизмеримы с затратами на выращивание сельскохозяйственной продукции. Сами мелиоративные мероприятия — это дорогое удовольствие, высокозатратное, и, как правило, такие затраты являются по большей части инвестицией в будущее, однако при современной капиталистической системе сельхозтоваропроизводитель должен получать прибыль каждый сезон. Особенно это касается мелиорации с осушением. Осушительная мелиорация может обойтись до 800 тыс. руб. за га. И здесь сельхозтоваропроизводителю не обойтись без государственной поддержки.

