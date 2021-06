Kverneland обновил линейку высокопроизводительных пресс-подборщиков с изменяемой камерой

Kverneland Group

Обновления в техническом оснащении, а также в экстерьере пресс-подборщиков линейки Kverneland 6600-6700 Plus с изменяемой камерой прессования направлены на увеличение производительности и снижение стоимости владения техникой. Новинки уже появились на российском рынке

С развитием животноводства, распространением дорогих пород КРС и необходимостью качественного пересмотра традиций организации кормовой базы на отечественном рынке получили распространение модели пресс-подборщиков с изменяемыми камерами прессования, которые позволяют сельхозпроизводителям более гибко подходить к процессу кормопроизводства. При этом фокус конструкторов сельхозмашиностроительных предприятий направлен в первую очередь на дальнейшее повышение производительности таких машин.



«Префикс Plus в названии обновленной линейки Kverneland 6600-6700 Plus появился не случайно, — комментирует Владимир Жуков, руководитель направления кормозаготовительной техники компании «Квернеланд Груп СНГ». — От проведенного инженерами Kverneland Group апгрейда эти пресс-подборщики прибавили в производительности, в возможностях формировать более плотные и тяжелые рулоны, а также в сроке службы. При этом ряд технических изменений позволил снизить нагрузку на трансмиссию, сделать эти машины более надежными и экономичными в обслуживании».



В первую очередь конструкторами был модернизирован подборщик. При сохраненной ширине подбора 2,2 м усилили приводные цепи; длина зубьев и ширина направляющих пластин между ними были увеличены, чтобы улучшить поток убираемой культуры, а также повысить ресурс и производительность машин. При этом новая длина зубьев позволяет установить подборщик выше и при работе на неровной местности или засоренных камнями полях избежать его ударов, одновременно сохранив качество подбора. Увеличенная ширина направляющих пластин призвана обеспечить еще более чистый подбор заготавливаемой культуры.



В новых пресс-подборщиках линейки Kverneland 6600-6700 Plus прижимной ролик, расположенный над подборщиком, также получил усовершенствованную конструкцию. Увеличенный ход наверх позволяет ему лучше подпрессовывать валок и обеспечивать его движение точно в камеру. При этом боковые опоры, которые удерживают ролик, стали более мощными.



Диаметр подшипников, расположенных внутри камеры прессования на роликах, по которым движутся ремни, стал на 45% больше, чем на моделях-предшественниках. Это позволило увеличить надежность пресс-подборщиков. Сплошной вал внутри ролика увеличивает его прочность и уменьшает нагрузку на подшипники. Так, новые модели могут формировать еще более тяжелые и плотные тюки при сниженных пиковых нагрузках. При этом подшипники не требуют обслуживания, что положительно сказывается на стоимости владения техникой.



В экстерьере изменения коснулись в первую очередь приборов наружного освещения. Теперь на модели пресс-подборщиков Kverneland 6600-6700 Plus устанавливаются светодиодные фонари не внизу, а вверху машины. Это позволило снизить вероятность их повреждения, а также загрязнения, что, в свою очередь, повышает безопасность транспортировки техники по дорогам общего пользования.



Складная стойка хранения ВОМ теперь оснащена удобным местом для хранения шлангов и кабелей. А легкодоступная задняя крышка механизма отбора мощности упрощает техническое обслуживание новинок.



Система 3D-плотности рулонов, позволяющая в зависимости от кондиции прессуемой массы задавать плотность отдельно сердцевины, среднего кольца и оболочки рулона для оптимальных условий хранения той или иной культуры, а также система обвязки шпагатом и сеткой PowerBind остались без изменений.



Модели серии Kverneland 6600 Plus поставляются без системы измельчения, поэтому оптимально подойдут для заготовки сена и соломы. На старшей серии, Kverneland 6700 Plus, доступна система измельчения SuperCut с 14 и 25 ножами, что делает ее оптимальным выбором для заготовки не только сена и соломы, но и сенажа. Еще одно отличие между сериями — это устройство ремней. Если на Kverneland 6600 Plus представлены ремни с замком, то модели Kverneland 6700 Plus поставляются с беззамковыми ремнями, что позволяет им выдерживать еще более высокие нагрузки. Поэтому старшая серия подойдет для эксплуатации в крупных агрохолдингах.