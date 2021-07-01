Обеззараживание помещений: как качество обработки зависит от подготовки помещения и последующих работ

«Первая фумигационная компания»

Обеззараживание помещений, куда впоследствии будет загружаться продовольствие, является необходимым условием правильного хранения зерна и продуктов его переработки

В результате грамотно проведенной процедуры все насекомые-вредители, которые могли бы снизить качество продукции и угрожать ее целостности, погибают. При этом уничтожаются как обычные амбарные клещи и долгоносики, так и карантинные объекты (капровый жук). Гибнут даже куколки и личинки. Вот почему акт, подтверждающий проведение обеззараживания, входит в число обязательных для получения карантинного сертификата документов.



На что же нужно обратить внимание владельцу помещения, чтобы фитосанитарное обеззараживание было не только эффективным, но и безопасным?



Подготовительный этап фумигации помещения

Для каждого типа помещений (склады, зернохранилища, элеваторы и пр.), в которых проводится фумигация, характерны свои особенности. До начала работ специалисты всегда проверяют уровень зараженности объекта, проводят тщательный осмотр, рассчитывают, сколько потребуется вещества и как долго нужно проводить обработку. В процессе подготовки также определяются факторы, которые могут снизить эффективность препаратов, и делается все необходимое, чтобы минимизировать их воздействие.



1. Механическая очистка помещения перед фумигацией

Перед приемкой новой партии продукции в помещении для хранения всегда проводится уборка. Остатки старого зерна и весь скопившийся мусор собирают и уничтожают. Подобный сор является прекрасной средой для развития вредителей, и если его оставить в помещении, насекомые заселят привезенное продовольствие и начнут его поедать.



2. Ремонт помещения перед карантинным фитосанитарным обеззараживанием

Все ремонтные работы лучше производить после окончания фумигации, т. к. в заделанных и закрытых трещинах и иных дефектах конструкции могут сохраниться имаго насекомых или их личинки. В этом случае препарат для обеззараживания уже не сможет просочиться внутрь и отравить вредителей.



3. Герметизация помещения перед фумигацией

Герметичность помещения — основа успешной фумигации. Чтобы уничтожить насекомых, нужно закрыть пространство и выдержать в течение нескольких дней эффективную дозу препаратов. Если же вещества начнут улетучиваться сквозь щели в конструкциях или трещины, процедура фумигации будет грубо нарушена, а насекомые в результате практически не пострадают (их попросту нечем будет травить). Поэтому перед обработкой нужно найти и заклеить или надежно промазать все отверстия, через которые из помещения может происходить утечка фумиганта.







Завершающий этап обеззараживания помещения

После того, как прошло отведенное для обеззараживания время, фумигация завершается. Она считается успешной, если в помещении удалось обеспечить такую концентрацию веществ, которая необходима для эффективного уничтожения вредителей. Однако любая обработка, производимая в помещениях, где будет храниться продовольствие, должна быть не только эффективной, но и безопасной.



1. Дегазация

Дегазация после обработки не менее важна, чем само обеззараживание. Именно от нее зависит, насколько безопасными окажутся условия, в которых будет храниться продукция.



По истечении срока фумигации двери и окна обработанного помещения открывают, и высокотоксичные вещества начинают улетучиваться. Время, которое требуется для дегазации, зависит от типа препарата, применявшегося при обеззараживании, и может составлять несколько суток. Чтобы вещество полностью выветрилось и впоследствии нигде не обнаруживалось его следов, помещение нужно проветривать в течение всего указанного специалистом времени. Пренебрежение рекомендациями и поспешная загрузка продукции могут привести к тому, что невыветрившиеся ядовитые вещества вступят во взаимодействие с товарами, которые после этого уже не удастся реализовать.







2. Предотвращение заражения после обработки помещения

Проведенное по всем правилам обеззараживание помещения избавляет от насекомых-вредителей. Однако по окончании дегазации применявшиеся препараты улетучиваются. Это значит, что процедура обеззараживания является однократной и не защищает от насекомых длительное время. Впоследствии при хранении продукции все так же потребуется соблюдать температурный режим, не допускать повышенной влажности, вовремя уничтожать грызунов и т. д. Если же вы ищете способ, как надолго обезопасить хранящуюся продукцию и избежать убытков от деятельности вредителей, внедрите на объекте программу пест-контроля. Эта услуга отвечает современным стандартам качества и повсеместно применяется в западных странах.



Эффективность работ по обеззараживанию напрямую зависит от качества подготовки и следования всем указаниям специалистов на завершающем этапе.



«Первая фумигационная компания» обладает многолетним опытом работы в области обеззараживания. Мы всегда поможем вам провести качественную фумигацию помещений и продукции.



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