На корма и масло. Перспективы производства и переработки рапса

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В сезоне-2020/21 цены на рапс в России демонстрировали рекордные уровни, и это несмотря на самый высокий урожай за всю историю возделывания этой масличной культуры: в 2020 году отечественные аграрии собрали почти 2,6 млн т

Увеличению цен способствовало сокращение мирового производства рапса. По данным Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в 2019 и 2020 годах глобальный валовой сбор составил соответственно 69,1 млн т и 71,5 млн т, что было на 2,2 млн т и 1,8 млн т меньше объемов потребления и привело к уменьшению конечных запасов культуры до 5,65 млн т в текущем сезоне.



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Согласно июньскому прогнозу FAS USDA, урожай рапса в мире в 2021/22 сельхозгоду увеличится на 2,55 млн т и превысит 74 млн т при потреблении 73,9 млн т. Если ожидания аналитиков оправдаются, то это позволит рынку восстановить запасы и приведет к снижению цен после уборки. Объемы производства рапсового масла и шрота, по оценке американского ведомства, увеличатся до 29,2 млн т (в 2020/21-м — 28,9 млн т) и 41,2 млн т (40,8 млн т) соответственно.



Валовой сбор рапса в России в этом году тоже, вероятнее всего, продемонстрирует новый рекорд. Эксперты рынка весной говорили о прибавке площадей под культурой (озимого и ярового сева) примерно в 100 тыс. га. Согласно информации Минсельхоза на 18 июня, сев ярового рапса превысил план на 11% (или на 193 тыс. га), составив 1,4 млн га.



В 2020 году средняя по стране рентабельность рапса, по данным Росстата, была более 20%. Его цена в сезоне-2020/21 на максимуме в среднем по России превышала 40 тыс. руб./т, что является рекордным показателем. Стимулирует высокие ценовые уровни хороший спрос на внутреннем и внешнем рынках. Рапс активно закупают Китай и страны Евросоюза, где уже два года подряд получают очень низкий урожай этой культуры. На внутреннем рынке одними из главных драйверов потребления стали рост объемов переработки и увеличивающиеся потребности животноводства.



Повышению интереса к выращиванию рапса способствуют и новые меры государственной поддержки. Правительство России направит на стимулирование производства масличных культур 3,42 млрд руб., которые распределят между 40 регионами. Конечными получателями поддержки станут в том числе предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием рапса и его переработкой.



Ценные продукты переработки

Рапс — ценная масличная и кормовая культура. Являясь источником масла и одновременно кормового белка, он занимает важное место в решении проблем протеинового питания животных. Особенно повысилась значимость этой культуры после создания современных безэруковых и низкоглюкозинолатных сортов. Рапсовые жмыхи и шроты также являются хорошими поставщиками минеральных веществ. Согласно информации Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины (СПбГАВМ), по содержанию кальция, фосфора, магния, меди и марганца они превосходят соевый шрот, доступность кальция составляет 68%, фосфора — 75%, магния — 62%, марганца — 54%, меди — 74%, цинка — 44%. Рапсовый шрот содержит значительное количество холина, рибофлавина, фолиевой кислоты и тиамина, но меньше пантотеновой кислоты в сравнении с соевым шротом. Масло же, полученное из рапса, — источник незаменимых жирных кислот, содержит большое количество витамина Е. Оно богато полиненасыщенными жирными кислотами (линолевой, линоленовой), которые способствуют укреплению стенок сосудов и снижению уровня холестерина в крови.



Получить насыщенную полезными элементами продукцию переработки можно только из качественного сырья. А вырастить качественное сырье можно, выбирая только современные семена. В портфеле компании KWS есть несколько гибридов озимого рапса. Каждый из них имеет определенные характеристики, подходящие для выращивания в тех или иных условиях, и обеспечивает гарантированный результат. Так среднеспелые гибриды Гордон КВС и Фактор КВС обладают быстрым осенним развитием и высокой засухоустойчивостью. В свою очередь, Гордон КВС показывает быстрый стартовый рост и дает высокий выход масла с гектара (масличность — до 55%) при раннем цветении. Фактор КВС имеет повышенную устойчивость к растрескиванию стручков и зимостойкость. Гибрид Кристиано КВС является эталоном по зимостойкости и подходит для поздних сроков сева. А Алваро КВС демонстрирует отличную урожайность — более 57 ц/га при среднераннем вегетационном периоде.



В этом году KWS предложила российскому рынку еще два гибрида озимого рапса. Альберик КВС - раннеспелый полукарликовый гибрид с высокой устойчивостью к абиотическим стрессам (засухе, перепадам температур, дефициту элементов минерального питания и др.), превосходной зимостойкостью и урожайностью (более 55 ц/га), подходящий для всех зон выращивания озимого рапса. И КВС Кирилл КЛ, который сбалансирован по характеристикам для выращивания по системе Clearfield. Это среднеранний гибрид, демонстрирующий хорошую скорость развития как осенью, так и весной и дающий высокий выход масла с гектара.



Полезная культура

Выращивание рапса благоприятно влияет на фитосанитарное состояние почвы на полях, подавляя развитие возбудителей корневых гнилей, что делает его хорошим предшественником для зерновых культур. Кроме того, рапс повышает плодородие почвы: культура оставляет до 4 т пожнивных остатков на каждом гектаре. Если их рационально использовать, они могут заменить внесение 15 т навоза на каждый гектар.

