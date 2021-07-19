Системный подход в свиноводстве: как повысить показатели в опоросном отделении?

Nedap Livestock Management

Новые технологические разработки в свиноводстве для повышения продуктивности в опоросном отделении были представлены компаниями Nedap и Aco Funki на открытом совместном вебинаре, прошедшем 27 мая в Москве. Руководители агрохолдингов и свинокомплексов смогли получить ответы на актуальные вопросы по оптимизации и усовершенствованию текущих процессов на производстве

«Наблюдая за процессами в свиноводческих комплексах длительное время и получая обратную связь, мы видим реальное положение дел и стараемся отвечать на потребности наших партнеров. Разработанные решения меняют образ жизни людей в профессиональной сфере и затем масштабируются нами во всем мире», — отметил во вступительном слове Тон ван ден Аккер, руководитель направления развития Восточной Европы и РФ Nedap Livestock.



Технологический подход компании Nedap основан на групповом содержании поголовья с индивидуальным вниманием к потребностям отдельной особи. Для селекционно-гибридных центров компания предлагает оборудование ProSense для тестирования максимальной продуктивности животных. На основании коэффициента конверсии корма, привеса и поведения отбираются животные с лучшей генетикой.



Для супоросных свиноматок Nedap разработал систему кормления в станках SowSense, при которой животные употребляют максимум необходимого корма в соответствии со своим рационом. За счет точного отслеживания веса на протяжении всего периода супоросности поддерживается оптимальное состояние тела свиноматок. В опоросном отделении рационы кормления направлены на рост и выработку молока при регулярном порционном потреблении корма.



PorkTuner — современная программа для повышения рентабельности производства свинины за счет эффективного кормления животных в соответствии с их весом и потребностями на откорме. Когда животные достигают целевого веса и готовы к забою, система автоматически сортирует их по весу для отгрузки.



Особенности контроля кормления

«Сегодня мы поговорим о нашем решении для свиноматок Nedap SowSense, а конкретнее — о кормлении в опоросном отделении Nedap Farrowing Feeding, — продолжил Тон ван ден Аккер. — Ежедневно вы отслеживаете ключевые показатели эффективности, такие как живорождаемость, мертворожденные, падеж, индекс цикла, количество поросят на отъеме. Но есть и показатели, недоступные в режиме реального времени. Расходы на корм можно оценивать только по результатам прошедшего времени, а не в текущий период. Но это оказывает огромное воздействие не только на финансовые показатели, но и на продуктивность каждой свиноматки. Именно поэтому мы ведем разработки в данном направлении, чтобы точно понимать ситуацию и знать, сколько корма фактически требуется конкретному животному».



Одна из основных задач, стоящих перед фермером, — это увеличение потребления корма супоросными свиноматками. При традиционной системе кормления животным подается слишком много корма, следовательно, они переедают или происходит закисание корма в корыте. Также при использовании обычных кормушек возникают сложности следования установленному плану кормления.



Тон ван ден Аккер обратил внимание участников вебинара на то, что соотношение поросят к свиноматкам меняется, количество живорожденных поросят постоянно увеличивается. Если в 1995 году в среднем на одну свиноматку приходилось 22-23 поросенка, то к 2025 году генетические компании прогнозируют потенциал в 37 поросят на свиноматку.



«Таким образом, за последние 20-30 лет показатели увеличились на 12 поросят при отъеме в год. Но есть и другая задача — производство молока. Если вы видите, что в те же 1990-1995 годы ежедневно нужно было порядка 11 л молока на свиноматку, чтобы прокормить поросят, то, судя по нынешним показателям и размерам помета, свиноматка должна производить 16 л молока. Сегодня за 28 дней лактации свиноматке необходимо производить на 5 л больше, итого на 140 л больше по сравнению с прошлыми годами».



При традиционном кормлении в обычных кормушках подача корма настраивается два раза в день. По данным исследований, свиноматки со слишком быстрым увеличением потребления корма в начале лактации потеряют аппетит через 7-10 дней, соответственно, прекращается выработка молока. Перерасход корма — одна из основных проблем, с которой в настоящее время сталкивается фермер (см. график 1).







«Исследуя эти процессы, мы в Nedap стали задумываться о решении этой задачи. Наш стратегический подход заключается в индивидуальном кормлении лактирующих свиноматок с учетом их потребностей и в автоматической порционной подаче небольшого количества корма в течение дня и ночи, чтобы улучшить пищеварение животных. И, как следствие, увеличивается выработка молока, — рассказал Тон ван ден Аккер. — Наше решение устроено так, что свиноматка сама запускает датчик Nedap Activator, когда проголодается. Животное получает корм согласно плану кормления, его употребление регистрируется. Снижение активности кормящих свиноматок определяется на ранних стадиях. Потери корма сокращаются, а также снижаются трудозатраты — больше нет необходимости часто чистить кормушки».



Систему Nedap Farrowing Feeding легко установить как в новых, так и в действующих опоросных отделениях. Панель управления проста в использовании и выдает данные в режиме реального времени: количество корма, запросов корма, его распространение, настройка кормления под особь, неактивные свиноматки и пр. Система позволяет предложить две разные диеты, кормление разными типами кормов, управление возможно в том числе и через мобильный интерфейс. Датчик определяет активность свиноматки на опоросе. Беспроводной активатор дозирует и регистрирует порции корма в зависимости от активности свиноматки и доступен для любого принципа содержания животных.



Опыт пользователей:



— у свиноматок стабильная и высокая выработка молока;



— снижение смертности в опоросных станках;



— у свиноматок быстро наступает следующая охота;



— осеменение свиноматок происходит на один день раньше;



— следующий опорос увеличивается до 10%;



— поросята на отъеме прибавляют в весе до 750 г.



После опоросного отделения животные переводятся на осеменение, оптимальная кондиция для которого достигается через 5-6 дней. Система Nedap способна поддерживать тело свиноматок в оптимальном, ресурсном состоянии и весе, который был заявлен поставщиком генетики.



По данным исследований в университетах Дании и США, была выявлена положительная корреляция между временем последнего кормления и количеством мертворожденных поросят. Если последнее употребление корма было менее чем за 18 часов до опороса, количество мертворожденных может вырасти до 10%. А если время последнего кормления было менее чем за шесть часов, то их число не более 3,3%. Таким образом, вы получаете разницу в 6,7% мертворожденных поросят. При кормлении свиноматки несколько раз в день шансы достичь максимальных показателей на опоросе значительно выше.



«Наш партнер из Испании, обеспечивая корм выше среднего и улучшая надои молока, снизил смертность на 5%. Улучшились показатели и на доращивании. В следующем помете появилось больше поросят. По словам других клиентов, например из Бельгии, — они получили на 2,5 живорожденных поросят больше на свиноматку в год», — заметил спикер.



Немаловажную роль разработки Nedap играют и в решении вопроса биобезопасности фермы. Сотрудникам не нужно заходить в секцию, чтобы проверить кормушки. С помощью планшета они могут дистанционно увеличивать или уменьшать количество выдаваемого корма.







Концепция многолетнего успеха

«Строительство родильного отделения — самая дорогостоящая часть фермы, ни одно помещение не стоит таких денег и не имеет такого влияния на конечный результат всего производства. Его правильная концепция может предопределить экономику свиноводческого комплекса на ближайшие 10-15 лет, — рассказал в рамках своего доклада Карел Ликар, доктор с.-х. наук, дипломированный инженер Aco Funki. — Особенно важен температурный режим в родильном помещении свинарника, поскольку до 21-го дня жизни у маленьких поросят не налажена система терморегуляции».



Специалист подробно остановился на аспектах строительства современных свиноводческих комплексов и новых трендах в этой отрасли. Он отметил, что компания Aco Funki не только производит и поставляет новейшее оборудование, но и занимается созданием проектов ферм.



«Родильное отделение может иметь несколько вариантов. Один из них, на мой взгляд, лучший, это помещение с центральным коридором, — рассказал Карел Ликар. — Из него можно попасть в отдельные секции. Эта система позволяет тщательно контролировать микроклимат, иметь высокий уровень гигиены и биобезопасности, легко перегонять животных и производить очистку секций, а также использовать УФ-дезинфекцию в центральном коридоре».



Для соблюдения норм биобезопасности специалист рекомендовал предусматривать только один въезд на территорию фермы, двойное ограждение вокруг нее и так называемую «черную зону», где хранятся отходы производства.



При строительстве родильного отделения в 90% случаев сегодня применяются металлоконструкции. Здание имеет внешние колонны, стены высотой 1,2 м преимущественно из бетона. Внутренние поверхности гладкие, без пористых материалов, перегородки — из пластиковых или сэндвич-панелей.



«Наши заказчики спрашивают, какая высота помещения и потолок оптимальны. Могу сказать, что в родильном отделении наилучшим решением всегда является горизонтальный потолок, потому что обмен воздуха и объем должны быть во всех частях помещения примерно одинаковыми. Высота помещения рассчитывается по мощности вентиляции и количеству воздухообмена в час. В последнее время, это связано с проблемой АЧС, в Америке и Китае строятся большие моноблоки с позитивной вентиляцией, где весь воздух проходит фильтрацию. Это самая высокая степень защиты от передачи болезней, но подобная фильтрация воздуха и строительство достаточно затратны. Здание должно быть стопроцентно герметичным».



Новый тренд в технологиях

Карел Ликар детально рассказал о технологических особенностях станков для опороса, производимых компанией Aco Funki. Станок Funki, выпускаемый компанией уже более 50 лет, по его мнению, является лучшим в линейке на рынке. Конструкция позволяет изменять ширину и длину, последнюю — до 3 м. Для его изготовления могут использоваться ПВХ-панели, пластмасса, нержавеющая сталь или полимер-бетон. Предусмотрены функция наклона задней панели для безопасного опороса, большая климатическая берложка, боковой вход.



Преимущества станка Inn-O-Crate заключаются в том, что в нем можно содержать свиноматок и поросят до достижения ими большого веса. Бокс опороса адаптирован к анатомии свиноматки и может быть отрегулирован в соответствии с ее размерами. Дизайн станка обеспечивает безопасный процесс опороса и свободный доступ поросят к свиноматке. Регулируемые разделяющие дуги станка минимизируют риск задавливания поросят свиноматкой.



Станок опороса Funki Faiber разработан с применением волокнистых панелей толщиной 10 мм — прочного и долговечного материала, снижен риск возникновения инфекции.



В климатические зоны с высокой температурой в летний период компания Aco Funki поставляет открытые станки с решетами. В них легко циркулирует воздух, конструкция прочна и функциональна.



«Станки для опороса для свободных животных — это новый тренд в технологиях. Компания производит два вида таких станков: Welsafe и FT-30. Различие их в том, что у второго вы можете держать маленьких поросят до достижения веса 25 кг и не переводить на доращивание, — отметил Карел Ликар. — Выгода применения Welsafe заключается в том, что фермер получает значительно больший вес при отъеме маленьких поросят. Результаты испытаний показывают вес на 1 кг больше при отъеме на 25-28-й день. Станок можно установить как в новые, так и в существующие свинарники».



FT-30 логично устанавливать там, где невозможно построить секцию доращивания. Станок изготавливается из ПВХ-панелей 35 мм или волокнистых панелей 10 мм. Для каждого станка для опороса рекомендованы климатические берложки, это дает гарантию того, что температура в них может быть на 4-5 °C выше. В современных станках созданы наиболее благоприятные условия для появления большего числа живорожденных поросят, вес которых при отъеме увеличивается в среднем от 0,5 до 1 кг.



Системы кормления, вентиляции и обогрева Funki

Карел Ликар презентовал аудитории оборудование Aco Funki для вентиляции, кормления и обогрева в свинокомплексах. Компания разработала два типа систем кормления: кормовые (объем регулируется при передвижении заслонки) и электронные дозаторы (кормление небольшими порциями под потребности). Система фазового кормления Multi Phase Dry позволяет с одного вида кормовой смеси переходить на другой. Новая автоматическая система Baby Car обеспечивает постоянный доступ к молоку всем поросятам в станке.



«Система жидкого кормления Aco Funki оснащена компьютерным управлением и обеспечивает высокие рационы питания с оптимальным содержанием сухого вещества, что является основным условием для новых генотипов свиней. На этой системе можно использовать около 25% сухого вещества. Она имеет целый ряд преимуществ: прежде всего, более высокое потребление корма и рост, лучшая конверсия корма, чем при сухом кормлении, снижение расходов на него, автоматическое управление распределением корма. Возможна установка системы Residual-Free с повышенной гигиеной, промывкой труб. Снижается риск появления сальмонеллы и бактерий. При использовании нашей системы уменьшается употребление корма до 10%, а еженедельный прирост увеличивается на 6%», — заметил спикер.



Один из видов выпускаемых систем вентиляции, подрешеточная, достаточно успешно используется в тех странах, где существует большая температурная разница зимой и летом. Система снижает затраты на отопление до 40%. В зоне нахождения животных — всегда свежий воздух. Вентиляторы можно вставлять в шахты, стены или крышу, комбинировать с системой охлаждения воздуха.



Потолочная, или диффузная, вентиляция проходит под крышей, через потолок, и хорошо подходит для климатических зон, где температура воздуха не поднимается выше 24 °C. Это идеальная система для скандинавских стран, часто используется в Дании, Швеции, где не бывает больших перепадов температур.



«В России мы нередко используем систему комбинированной вентиляции. Зимой воздух поступает через потолочные или стеновые клапаны. Система проста и дешева в эксплуатации, имеет множество комбинаций работы, подходит для большинства свинокомплексов. Для родильных помещений я всегда рекомендую использовать именно потолочные клапаны, поскольку стеновые клапаны имеют некоторые сложности в применении», — рассказал Карел Ликар.



Также компания создала широкую линейку оборудования для обогрева помещений свинокомплексов. Например, обогреватели Master Heater экономят электроэнергию, равномерно распределяют тепло, водонепроницаемы, легко эксплуатируемы, имеют низкую степень пожароопасности. Система обогрева IQ дает возможность изменять температуру в гнезде с поросятами, инфракрасный сенсор регистрирует изменения температуры в нем и регулирует актуальную подачу тепла от лампы. Датчик измеряет температуру тела поросят и пола, обеспечивая оптимальные условия для роста. Aco Funki является поставщиком решений Nedap в РФ и может сделать технологический расчет проекта.



Таким образом, Nedap и Aco Funki, на сегодняшний день ведущие компании по производству инновационного оборудования для свиноводства, предлагают своим партнерам наиболее актуальные решения для выращивания здорового поголовья и достижения высоких экономических показателей.



Статья опубликована в журнале «Эффективное животноводство», №5, июнь, 2021 г.



Чтобы посмотреть запись вебинара, перейдите по ссылке .



Подробную информацию об оборудовании Nedap могут предоставить специалисты:



Тон ван ден Аккер, e-mail: ton.vandenakker@nedap.com



Анастасия Дашкевич, e-mail: livestock-ru@nedap.com



nedap.com/pigfarming

