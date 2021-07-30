Приведи друга и получи скидку на продукцию ГК «Шанс»

ГК «Шанс»

1 августа 2021 года ГК «Шанс» запускает акцию «Приведи друга». Все клиенты компании, по чьей рекомендации друзья и знакомые приобретут продукцию компании, получат скидку 5% от суммы заказа нового клиента

Скидку можно получить за каждого приведенного клиента. Чем больше друзей приведет клиент, тем больше будет скидка. По условиям программы новый клиент должен полностью оплатить заказ.



Акция продлится до 31 декабря 2021 года.



Скидку можно использовать на все виды продуктов, предоставляемых ГК «Шанс»: СЗР, микроудобрения, элитные семена.



Подробнее об условиях акции читайте здесь .

