Новый урожай снижает цены на «набор для борща»

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Из-за засушливой погоды во многих аграрных регионах России в прошлом сезоне урожай картофеля, моркови и свеклы был невысоким. Место на прилавках заняла импортная продукция, что повлекло за собой взрывной рост цен на «набор для борща». Его стоимость начала снижаться по мере поступления на рынок партий отечественной продукции нового урожая. Эксперты компании «Август», крупнейшего российского производителя химических средств защиты растений, рассказали, от каких рисков аграриям приходится беречь овощные культуры в 2021 году

Картофель. «В настоящий момент мы питаемся ранним картофелем, поставляемым из Египта, Пакистана, Израиля. К нему добавился иранский картофель, который выращивается на стопроцентно орошаемых площадях. Он поступает на рынок как раз в тот период, когда может легко конкурировать по ценам с картофелем, произведенным в России, но прошедшим период хранения, — объясняет Дмитрий Белов, начальник отдела развития продуктов компании «Август». — Кроме того, он превосходит по органолептическим показателям отечественный картофель, несколько месяцев пролежавший на складе. Следом за „заморским“ поспевает картофель из Южного федерального округа, а также „почти родной“ азербайджанский. Цены на ранний картофель всегда премиальные: так, в закупке в этом году они стартовали с 50 рублей за килограмм, а затем в зависимости от калибра клубней стали снижаться до 20 рублей».



Импорт пока является необходимостью, так как в России в 2020 году картофеля собрали относительно немного — по данным Минсельхоза, 19,5 млн т (против 22,1 млн т в 2019 году). Причиной стали как погодные условия, так и сокращение посевных площадей под культурой. А это, в свою очередь, стало следствием затоваривания рынка в 2019-м, когда из-за избытка картофеля и низких цен на него потребители почти не ощутили сезонных колебаний стоимости. Решающую роль в этих процессах играет дефицит мощностей хранения у всех производителей, который не дает стабильно и без рисков полностью обеспечивать российский рынок качественным отечественным овощем.



В 2021 году посадка картофеля во многих регионах была поздней, что еще сильнее увеличило цену на урожай ранних сортов. В основной зоне развития картофелеводства Центрального федерального округа — Московской, Тульской, Нижегородской, Брянской областях — культура сейчас отстает в росте примерно на одну-две недели. «Картофель, который удалось посеять пораньше, чувствует себя нормально, а вот часть того, с которым немного опоздали, испытала на себе температурный стресс, когда в жаркую погоду проросток, доходя до раскаленного верхнего слоя почвы, загибается, не выходя на поверхность», — отмечает Дмитрий Белов.



Из-за задержки вегетации и засушливых погодных условий в июне и июле 2021 года несколько запаздывают обработки картофеля от фитофтороза. Значительной части посевов традиционно угрожают бактериальные болезни, активизировался и главный вредитель — колорадский жук. Однако в целом состояние посевов картофеля большого беспокойства не вызывает, констатируют эксперты «Августа». Особенно благоприятны перспективы у картофеля на поливе — его урожайность в расчете на гектар в нынешних условиях может вдвое превысить урожайность культуры, выращиваемой обычным методом.



Свекла. В возделывании столовой свеклы традиционно большую роль играет приобретение средств химической защиты и минеральное питание. Тенденции на рынках пестицидов и удобрений скажутся на его стоимости. Пока по стране посевы столовой свеклы находятся в достаточно неплохом состоянии. Однако риски при ее возделывании те же, что и у сахарной свеклы: вполне вероятное ухудшение погоды (где-то угрозой для культуры может стать провоцирующий развитие корневых гнилей переизбыток осадков, а где-то, наоборот, засуха), болезни — рамуляриоз и церкоспороз, вредитель — свекольный долгоносик, вспышки численности которого наблюдаются в этом году в Южном федеральном округе.



Морковь. Эту культуру в 2021 году успешно растят многие хозяйства, но тем не менее в ряде регионов и засуха, и избыточные осадки отрицательно повлияли на всходы. На многих полях образовалась земляная корка, мешающая развитию проростков. Кроме того, развитие посевов моркови в 2021-м могут ухудшить переросшие сорняки, так как из-за осадков во многих регионах не получилось вовремя провести гербицидные обработки. Сохраняется угроза корневых гнилей. Морковь — традиционно недорогая в выращивании культура при благоприятных погодных условиях, но если они отсутствуют, то она сохраняет хорошую урожайность только в хозяйствах с качественным технологическим оснащением. И такие агрофирмы назначают за свой продукт соответствующую цену.



Капуста. Стоимость этого овоща в рознице в 2021 году также динамично росла, но к настоящему времени она значительно снизилась — благодаря поставкам ранней капусты из регионов Кавказа, которые этим летом идут без перебоев. Для сравнения, по-другому ситуация складывалась в 2020 году, когда из-за пандемии и нарушенных логистических цепочек свежую капусту невозможно было доставить потребителям, и зачастую ее приходилось просто утилизировать. Экстремальных вспышек вредителей — таких как капустная совка, капустная белянка, капустная моль — в 2021 году не наблюдается, хотя в умеренном количестве эти насекомые присутствуют, а обработки против них проводятся в обычном режиме. Что касается болезней, то в сезоне 2021 года капусте может нанести ущерб сосудистый бактериоз, особенно опасный для той части урожая, которая предназначается для хранения на складах до весны.



В целом, отмечают эксперты, ситуация с овощами в 2021 году может сложиться лучше, чем в 2020-м, а шансы на получение нормального среднего урожая по ключевым культурам достаточно высоки. К осени цены на овощи должны приблизиться к своим минимальным значениям: аграрии в это время постараются как можно скорее реализовать продукцию нового урожая, не предназначенную для закладки на хранение.



«Однако это не значит, что картофель и морковь в течение всего следующего года обязательно будут дешевле бананов и апельсинов, — констатирует Дмитрий Белов. — Не все овощи из „набора для борща“ можно назвать простыми в выращивании. На ценообразовании так или иначе должны сказаться рост стоимости семян и удобрений в 2021 году, а также дефицит рабочей силы в АПК, сложившийся в том числе из-за ограничений трудовой миграции во время пандемии. Кроме того, климатические условия меняются, и вслед за погодными аномалиями аграриев встречают очередные вызовы, которые требуют использования более устойчивых сортов, применения новых агротехнологий и затрат на перевооружение. Но сейчас самым главным фактором, оказывающим влияние на рост цен, является система посредников в цепочке „производство — сбыт“. Организация консолидированного хранения растениеводческой продукции должна внедряться на уровне национальных проектов: тогда будут обеспечены приемлемые цены, здоровое питание населения, развитие фермерства, малого предпринимательства и сельских территорий в целом».

