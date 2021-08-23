разделы

реклама

журналы

USD

74.095 (-0,24%)

EUR

86.866 (-0,03%)

MOEX

3867.65 (0,91%)

BRENT

67.14 (3,01%)

Пшеница

725.2 (1,54%)

Сахар

19.58 (-1,06%)

USD

74.095 (-0,24%)

EUR

86.866 (-0,03%)

MOEX

3867.65 (0,91%)

BRENT

67.14 (3,01%)

Пшеница

725.2 (1,54%)

Сахар

19.58 (-1,06%)

USD

74.095 (-0,24%)

EUR

86.866 (-0,03%)

MOEX

3867.65 (0,91%)

BRENT

67.14 (3,01%)

Пшеница

725.2 (1,54%)

Сахар

19.58 (-1,06%)

USD

74.095 (-0,24%)

EUR

86.866 (-0,03%)

MOEX

3867.65 (0,91%)

BRENT

67.14 (3,01%)

Пшеница

725.2 (1,54%)

Сахар

19.58 (-1,06%)

USD

74.095 (-0,24%)

EUR

86.866 (-0,03%)

MOEX

3867.65 (0,91%)

BRENT

67.14 (3,01%)

Пшеница

725.2 (1,54%)

Сахар

19.58 (-1,06%)

Russian Crop Production — 2021/22

Белоруссия превысила на 48% плановые поставки сыров в 2021 году

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

В январе — мае 2021 г. импорт молочной продукции из Белоруссии в молочном эквиваленте вырос на 7%, из других стран — снизился на 15%. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Milknews. Страна остается ключевым внешним поставщиком молочной продукции в Россию с долей в 72%

Импорт сыров и творога превысил зафиксированный в прогнозных балансах поставок объем для первых 5 месяцев текущего года на 48%, концентрированного молока — на 9%, СЦМ — на 11%.

Подробнее о ситуации на рынке Союзного государства эксперты отрасли поговорят в ходе онлайн-презентации первого рейтинга крупнейших молочных компаний Белоруссии, которая состоится 26 августа в 10.00 на площадке Zoom.

Авторы рейтинга — Национальный союз производителей молока Союзмолоко»), консалтинговая компания Streda Consulting и информационное агентство Milknews.

В программе — доклад «Союзмолока» об импортно-экспортных отношениях России и Белоруссии, презентация рейтинга Streda Consulting, дискуссия игроков рынка. На мероприятие приглашены представители Минсельхозпрода РБ, а также компании — лидеры отрасли. 

Регистрация на презентацию проекта.

Проект поддержала компания Huesker. ООО "Хюскер" - производитель первоклассных вентиляционных штор для коровников. Компания производит скручивающиеся вентиляционные шторы, ворота, фронты и другие ветрозащитные и световентиляционные системы для современных коровников и комфортного содержания КРС.

«Союзмолоко» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов