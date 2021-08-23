Белоруссия превысила на 48% плановые поставки сыров в 2021 году

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В январе — мае 2021 г. импорт молочной продукции из Белоруссии в молочном эквиваленте вырос на 7%, из других стран — снизился на 15%. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Milknews. Страна остается ключевым внешним поставщиком молочной продукции в Россию с долей в 72%

Импорт сыров и творога превысил зафиксированный в прогнозных балансах поставок объем для первых 5 месяцев текущего года на 48%, концентрированного молока — на 9%, СЦМ — на 11%.



Подробнее о ситуации на рынке Союзного государства эксперты отрасли поговорят в ходе онлайн-презентации первого рейтинга крупнейших молочных компаний Белоруссии, которая состоится 26 августа в 10.00 на площадке Zoom.



Авторы рейтинга — Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), консалтинговая компания Streda Consulting и информационное агентство Milknews.



В программе — доклад «Союзмолока» об импортно-экспортных отношениях России и Белоруссии, презентация рейтинга Streda Consulting, дискуссия игроков рынка. На мероприятие приглашены представители Минсельхозпрода РБ, а также компании — лидеры отрасли.



Регистрация на презентацию проекта .



Проект поддержала компания Huesker. ООО "Хюскер" - производитель первоклассных вентиляционных штор для коровников. Компания производит скручивающиеся вентиляционные шторы, ворота, фронты и другие ветрозащитные и световентиляционные системы для современных коровников и комфортного содержания КРС.

