Сублимация в АПК. Метод сушки, позволяющий сохранить всю ценность продукта

ООО "СХ Техника"

Последние 3-4 года все большую популярность набирает забытая технология консервации сельскохозяйственной продукции — сублимационная сушка. Про сублимацию знает далеко не каждый сельхозпроизводитель, так как еще недавно стоимость этого вида консервации была крайне высока. Однако с появлением новых технологий и развитием отечественной промышленности в этом направлении данный способ становится все более доступным и рентабельным

Большая экспериментальная работа по сублимации биопрепаратов и продуктов сельского хозяйства была проведена еще в советское время в 1936 году. Постепенно прогрессивный метод сушки стали использовать для обезвоживания самых разнообразных продуктов питания, и вскоре сублимация вышла из лабораторий и заняла прочное место в промышленности.



Первые крупные советские заводы по сублимации пищевой продукции появились еще во второй половине ХХ века. Сублимированные продукты были широко распространены в армии, службе геологической разведки, использовались полярниками, космонавтами и вахтовиками, работающими в северо-восточной части России. Каждое предприятие перерабатывало от 100 до 800 т агропродукции в месяц и оказывало тем самым существенную поддержку сельскому хозяйству в виде скупки мало- и неликвидных товаров сектора.



В конце 1980-х и 1990-х годах в мире повсеместно стали создаваться заводы по сублимированию продуктов питания, в особенности на территории Европы и США. Однако в России с развалом СССР технология была забыта, и ее возрождение началось только во второй половине 2010-х годов.







Суть метода

Процесс сублимации пищевых продуктов происходит следующим образом: продукт замораживают, затем отправляют в сублимационную камеру, где в условиях глубокого вакуума и нагрева полок до 40-50 °С происходит процесс перехода воды из твердого состояния (льда) сразу в газообразное, минуя жидкое состояние. Таким образом получается сохранить изначальную форму продукта, все его вкусовые качества и полезные свойства, а вес продукта уменьшить в 5-10 раз. После завершения процесса сублимации продукт достают из камеры и герметично упаковывают.



Например, если замороженную клубнику поместить в камеру и начать процесс сублимации, вся влага, находящаяся в ней, покинет ягоду через капилляры в виде пара, не изменив структуры и формы ягоды. При этом ягода сохранит не только форму, но и все питательные вещества, включая хрупкие молекулы витаминов, белков и аромат. Это возможно благодаря тому, что нагрев продукта при сублимации, в отличие от сушки, осуществляется без перегрева, а в камере поддерживается глубокий вакуум и не происходит окисление продукта кислородом.



Сублимация — один из самых продвинутых способов консервации. Причем этот метод не требует никакой химии или консервантов, и в зависимости от вида упаковки сублимированные продукты могут храниться в среднем до 5-10 лет, а при использовании специальных видов упаковки — до 50 лет. Многие сублимированные продукты можно восстановить — достаточно полить их водой, и они примут исходную форму и вкус.







Области применения

Метод сублимации в первую очередь будет интересен тем, кто занимается производством, сбором и поставкой фруктов и ягод. Из-за отсутствия достаточного количества современных мощностей для хранения и холодильников производители часто несут потери, поскольку не успевают реализовать урожай в свежем виде. Сублимированные же фрукты и ягоды могут ждать своего клиента годами, хранить их (как и другие сублимированные продукты) можно при любой температуре — от -50 до +50 °С.



Используется сублимированная продукция для производства мюслей, чая, шоколада, добавок в кондитерские изделия, быстрозавариваемых каш, снеков. Подойдет сублимация и для других продуктов. Производители мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей, даже готовых продуктов вроде борща или запеканки могут использовать этот способ для сохранения своей продукции.



Впрочем, сублимировать можно не только продукты питания, но и вакцины, суспензии, композитные материалы и даже кровь. На сублимацию крови все больше внимания обращают производители мяса, потому что для них кровь животных — отход, который нужно куда-то реализовать или потратить на утилизацию значительные средства. Сублимированную кровь животного можно продавать — это отличный компонент для комбикорма, богатый белком. По аналогии сублимация подойдет и для сушки скисших молочных продуктов, которые также будут являться питательной добавкой для кормления скота.



Отечественные продукты сублимационной сушки пользуются большим спросом и на зарубежных рынках как экологически чистые и полезные продукты, в особенности сублимированные дикоросы и травы. Вероятно, в ближайшие годы этот натуральный вид консервации продуктов станет все более распространен на российском рынке вследствие мирового тренда на здоровое и быстрое питание.

