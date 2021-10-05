5 передовых методик применения средств защиты растений

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Технология применения средств защиты растений развивается с каждым годом. Во многом этот успех обусловлен использованием технологий, которые повышают качество работы и обеспечивают большую безопасность для всех участников процесса

В этой статье вы ознакомитесь с пятью передовыми методиками обращения с машинами и применения пестицидов. Узнайте больше о важности выбора правильного опрыскивателя и о том, что следует учитывать при планировании работ по опрыскиванию!



Технология применения средств защиты растений



Целью технологии применения является повышение качества работы и улучшение безопасности фермера и окружающих его людей. Кроме того, она направлена на то, чтобы производитель мог достичь поставленной цели наиболее эффективным и экономичным способом.



В отрасли существует множество технологических тенденций, которые уже дали фантастические результаты, помогая производителю не только в ведении хозяйства, но и в принятии стратегических решений. Мы перечислим здесь некоторые из этих технологий.



Пофорсуночный контроллер секций

Это технология способствует более равномерному, точному внесению препаратов, а также снижает потери и уменьшает воздействие на окружающую среду.



Для такой точности снова в ход идет система GPS-навигации.



С ее помощью компьютер составляет карту всего участка, выключает форсунку, когда машина покидает зону обработки или проходит точку, где препарат уже был внесен. Благодаря этому можно значительно сократить перекрытия при опрыскивании.



Система обеспечивает более высокую точность внесения, при этом экономия пестицидов составляет около 10% и, соответственно, снижается воздействие на окружающую среду.



Телеметрия

Телеметрия — это метод, в котором используются различные технологии для дистанционного сбора и обмена данными о сельскохозяйственном оборудовании и технике. Для этого вам нужен набор подключенных устройств, таких как датчики температуры, относительной влажности и давления масла, а также GPS.



Эта система сообщает, что было сделано, когда и где были проведены работы. Она производит диагностику оборудования и предоставляет фермеру важную информацию для управления работами и принятия решений о будущих. Все это наглядно отображается в ежедневных отчетах о работе всего парка опрыскивателей на экране компьютера, смартфона или планшета.



Eletrovortex

Eletrovortex — это технология, сочетающая в себе методы вихревого потока воздуха и электростатического заряда капель, цель которой — улучшить опрыскивание. Она позволяет пестициду достигать даже самых нижних частей культуры.



Это происходит потому, что когда капли проходят через электрод, они приобретают отрицательный заряд. Поскольку растения имеют нейтральный заряд, отрицательно заряженные капли притягиваются нейтральными зарядами растений. Таким образом, препарат лучше оседает на поверхности листа.



Опрыскивание становится более эффективным и точным, так как улучшается распределение фитосанитарных препаратов, особенно в случае с высоким индексом листовой поверхности. Благодаря использованию технологии EletroVortex снос уменьшается до 35%.



ШИМ

ШИМ (широтно-импульсная модуляция) — это технология, используемая в электронных клапанах, которая, по сути, управляет их открытием очень быстро и измеряется в герцах (например, 30 герц означает, что клапан открывается и закрывается 30 раз в секунду). ШИМ нужна для того, чтобы не было огрехов при опрыскивании, и имеет основную функцию — повышение точности контроля пропускной способности форсунок, сохраняя размер капель даже при изменении скорости передвижения опрыскивателя.



В результате повышается эксплуатационная эффективность. Кроме того, система позволяет сохранять большую однородность капель во время обработки.



Автономная сельскохозяйственная техника (АСТ)

Автономная техника — это машины, способные самостоятельно выполнять процесс опрыскивания. Это звучит как технология будущего, но уже сегодня существуют такие модели, как Arbus 4000 JAV (автономное транспортное средство Jacto), которые работают в полностью автоматизированном режиме, управляются датчиками, системой GPS и камерами, эффективно и безопасно выполняя весь процесс.



Arbus 4000 JAV имеет следующие функциональные возможности: система сканирования растений для оптимизированного анализа окружающей среды; система внесения удобрений с мультивентиляторами и независимым электроприводом; независимое управление потоком воздуха в соответствии с размером растений, что обеспечивает большую энергоэффективность и, следовательно, снижение расхода топлива; «умное» внесение пропорционально размеру растения; конвергентная система внесения пестицидов, которая гарантирует лучшее осаждение и снижает снос; система автоматического анализа наличия растительности для опрыскивания заданной цели. Благодаря всему этому Arbus 4000 JAV является одним из главных трендов в области технологий внесения.



5 передовых методик

Наряду с этими инновациями существуют передовые методики, которые призваны гарантировать наилучшие результаты при применении пестицидов. Об этом мы сейчас и поговорим!



1. Иметь четко регламентированные процессы



Первый момент, который мы хотим подчеркнуть, — это необходимость возобновления передовых методик в поле. К сожалению, многие фермеры совершают обработку без какого-либо регламентированного процесса приготовления рабочего раствора.



Проблемы, возникающие в результате применения средств защиты растений, являются результатом отсутствия надлежащего планирования и профессионального руководства, а также несоблюдения рекомендуемых передовых методик. Таким образом, злодей — это не препарат, который борется с вредителем или болезнью, а неправильный способ его использования.



Методика, которую мы увидим ниже, покажет, как этот процесс должен быть регламентирован, чтобы гарантировать безопасность и эффективность операции.



2. Обучите своих сотрудников



За применением пестицидов стоит множество законов. Это все-таки деликатная тема. Поэтому необходимо, чтобы фермеры повышали свой уровень профессионализма и искали квалифицированных специалистов для осуществления опрыскивания.



Для выполнения этого процесса требуются серьезные знания. Поэтому специалист должен четко понимать, что он делает, чтобы опрыскивание проходило безопасно и с соблюдением уже описанного процесса. Ведь технология применения — это не только машина.



3. Выберите наиболее подходящую машину.



Не существует одной правильной машины, но бывает наиболее подходящая для тех культур, с которыми работает фермер. Например, для кустарниковых культур нужны машины вентиляторного типа, потому что их характеристики соответствуют форме и размеру этого типа растений. Помимо культуры, необходимо оценить размер участка, окно внесения и желаемую урожайность.



4. Откалибруйте опрыскиватель



Калибровка опрыскивателя очень важна для безопасности применения. И это не так уж сложно или недоступно. Любой опрыскиватель, от портативного до самоходного, может быть откалиброван, чтобы обеспечить точное внесение препаратов в соответствии с потребностями фермера.



Для правильной настройки необходимо учитывать несколько аспектов, которые могут повлиять на качество опрыскивания.







Форсунки



Форсунки или распылительные наконечники определяют:



норму расхода;



спектр капель;



возможность сноса;



площадь распределения.



Итак, вы уже видите, что форсунка — один из важнейших элементов регулирования. Есть модели, подходящие для конкретных случаев применения. Это нужно уточнять у производителя при их покупке.







Размеры капель



Идеальная капля будет зависеть от объекта обработки. Размер капель зависит от типа препарата, способа действия и климатических условий. Например:



более мелкие капли гарантируют хорошее покрытие, большее распределение капель и лучшее проникновение при высоком индексе площади листа;



большие капли идеально подходят для применения в условиях риска сноса и при работе с фитосанитарными препаратами системного действия.



Стоит помнить, что чем меньше капля, тем больше вероятность испарения или сноса. Чтобы этого избежать, важно принять во внимание климатические условия во время опрыскивания.



Капли можно классифицировать по размеру, а форсунки разделяются по цвету для облегчения идентификации:



самые мелкие (XF), сиреневый;



очень мелкие (VF), красный;



мелкие (F), оранжевый;



средние (M), желтый;



крупные ©, синий;



очень крупные (VC), зеленый;



самые крупные (XC), белый;



крайне крупные (UC), черный.



Рекомендованный размер капель может быть указан во вкладыше к пестициду для обеспечения большей эффективности.







Нормы расхода рабочей жидкости



Не существует идеальной нормы расхода рабочего раствора, так как она зависит от таких факторов, как объект обработки, форма растения, тип препарата или используемые наконечники.



Обычно, чтобы каждый раз получать идеальную норму расхода, необходимо откалибровать опрыскиватель с использованием техники и инструментов, чтобы проверить, достигает ли струя желаемого места. Это делается для того, чтобы поток не был слишком слабым, чтобы не попасть в требуемое место, или настолько сильным, чтобы препарат стек. И то и другое может привести к неэффективности и напрасной трате ресурсов, не позволяя добиться идеального контроля над вредителями или сорняками.







Климатические факторы



Существуют неблагоприятные климатические условия, которые могут ухудшить результаты опрыскивания. Идеальный сценарий:



скорость ветра от 3 до 10 км/ч;



температура ниже 30 ºC;



относительная влажность не менее 55%.



5. Используйте СИЗ



Средства индивидуальной защиты (СИЗ) являются обязательными при применении пестицидов. К ним относятся перчатки, ботинки, фартук и одежда. Они предотвращают интоксикацию работника при работе с препаратами.



Помните, что симптомы могут проявиться не сразу, но прямой контакт с пестицидами в течение многих лет без надлежащей защиты может нанести непоправимый вред здоровью.



Чтобы узнать больше, скачайте наше Вводное руководство по сельскохозяйственному опрыскиванию .



Компания Jacto способствует развитию технологий и решений по применению средств защиты растений, чтобы эти работы проводились наилучшим и безопасным способом. Если возобновить передовые методики и следить за технологическими тенденциями, опрыскивание в вашем хозяйстве принесет очевидные результаты.

