Спецназ для сои

«Сингента»

Компания «Сингента» в марте этого года зарегистрировала в России биологический инокулянт «Атува®» для применения на сое. Этому препарату нового поколения прочат коммерческий успех

Чем хороша «Атува®»? Чем она отличается от конкурентов? Какую выгоду получит фермер при ее применении? Разобраться в этом помог Василь Голубка, директор направления защиты семян Seedcare®.



В нужный момент

— Василь, многие аграрии до сих пор считают применение инокулянтов своеобразным баловством и предпочитают работать по старинке, обеспечивая сою азотом с помощью ранневесенних подкормок.



— Только треть посевных площадей под соей в России на постоянной основе обрабатывается инокулянтами, предлагаемыми проверенными производителями, еще треть — от случая к случаю, то есть фермер иногда пробует дешевые инокулянты и закономерно получает невнятный результат. Остальные аграрии считают, что лучше азотных удобрений ничего нет.



А теперь по порядку о том, что мы имеем в действительности. Для получения тонны семян сои необходимо 80 кг азота. Соответственно, для трех тонн нужно 240 кг. Треть азота соя усваивает из почвы, в дефиците остается 160 кг действующего вещества, которые необходимы для формирования урожая в 3 т/га. В пересчете на физический вес это 400-500 кг, которые аграрий должен внести в течение роста и развития культуры, причем 80% потребности приходится на период от начала бутонизации до середины цветения. Весенней подкормки хватает на месяц, и в момент наибольшей потребности растение начинает испытывать нехватку питания. При применении инокулянтов видим другую картину: бактерии, содержащиеся в препарате, в течение месяца формируют на корнях азотфиксирующие клубеньки, которые обеспечивают культуру питанием в критические фазы ее развития.



Самый технологичный

— «Атува®» — не первый инокулянт на российском рынке. Тогда зачем и с каким посылом компания «Сингента» регистрирует этот продукт? Чем он отличается от других?



— «Атува®» — самый технологичный инокулянт на российском рынке. Расскажу почему. Первое отличие: препарат содержит два штамма бактерий Bradyrhizobium japonicum последнего поколения — 5079 и 5080. Ученые «Сингенты» на основе диких форм, полученных из российских почв, создали два культурных штамма, которые приспособлены к нашим сложным условиям. Один вид штамма лучше выживает при недостатке влаги, другой — в кислых почвах, когда значение рН достигает 4,7. По сравнению с другими инокулянтами «Атува®» приспособлена для этих условий наилучшим образом. В обычной среде наш препарат будет также работать в полную силу. Конкуренты же многие годы используют один штамм бактерий, и это влияет на эффективность препаратов в целом.



Далее. «Атува®» содержит самый высокий титр бактерий, который только может содержаться в миллилитре жидкости, — 2 х 1010 КОЕ/мл. Иными словами, мы предлагаем двадцать миллиардов бактерий в отличие от препаратов, содержащих десять миллиардов и меньше. И мы говорим только о содержании бактерий в объеме жидкости. Если изучить дозировки различных инокулянтов, имеющихся на рынке, на тонну семян, то с «Атува®» мы получим минимум на 180% больше бактерий.



— Для чего нужен такой высокий титр?



— Высокий титр позволяет решить три задачи.



1. Способствует образованию большего количества клубеньков.



2. Обеспечивает быстрое заселение корневой системы во время всходов.



3. Сохраняет необходимое количество бактерий на семенах при длительном хранении.



Самая главная задача — обеспечить стопроцентное заселение центрального корня: до цели доберется больше бактерий. Инфицирование в центре имеет большее значение по сравнению с боковыми корнями. Примечательно, что раньше в ходу были инокулянты на основе торфа — по 10 млн КОЕ/мл. При появлении «миллиардеров» применение торфяных инокулянтов резко пошло на спад: за три года площади под ними сократились с 450 тыс. га до 100 тыс.



— В чем еще преимущества инокулянта «Атува®»?



— В живучести его бактерий. При выращивании мы применяем специальную технологию «Осмо-Защита», которая включает в себя «закалку» бактерий на этапе их выращивания в специальном реакторе. Бактерии подвергаются стрессам — холоду и тепловому воздействию, меняется рН среды, давление. Кроме этого, добавляем химические препараты для защиты семян, с которыми «выпускники» будут контактировать в дальнейшем. В результате закалки остаются сильные, жизнеспособные микроорганизмы, способные выполнить свою задачу в полевых условиях.



— Вы их прямо как бойцов готовите.



— Точно. Готовим спецназ, который ничего не боится и выживет в сложных условиях: растения без проблем получают инокуляцию. Клеточная стенка становится толще и плотнее, это повышает устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды и химическим препаратам даже в одной баковой смеси. Закалка увеличивает концентрацию бактерий в два раза и повышает срок хранения препарата в оригинальной упаковке — картонной коробке с пластиковыми пакетами, которые пропускают воздух для дыхания. Срок годности препарата «Атува®» — два года. Для сравнения: большинство препаратов хранятся от трех месяцев до года, иногда 18 месяцев.



— Вы сказали о закалке химпрепаратами. О чем идет речь?



— О средствах химической защиты семян компании «Сингента». Инокулянт полностью совместим с такими препаратами, как «Максим® Голд» и «Круйзер® Макс». И, повторюсь, может использоваться в баковых смесях, потому что бактерии уже привыкли к компонентам формуляции данных препаратов еще с завода.







Доказательная база

— Проводились ли опытные испытания?



— «Сингента» провела масштабные производственные опыты по всей стране: на Дальнем Востоке, в Центральной и Южной России. Под опыты отвели 10 тыс. га и собрали доказательную базу эффективности препарата в российских условиях. В октябре предстоит массовый коммерческий запуск продукта для российских потребителей.



— Какие результаты получили?



— По сравнению с другими инокулянтами мы отмечаем увеличение общего количества клубеньков на 30%, а инокуляция центрального корня увеличивается на 70%, что позволяет на 50% увеличить природную азотфиксацию. По сравнению с другими инокулянтами видим среднюю прибавку к урожаю от 1,5 до 5 ц/га.



А у вас слипается?

— Что вам говорили фермеры во время испытаний, какие вопросы задавали?



— Частый вопрос: «А у вас слипается?». Фермеры при использовании других инокулянтов засыпали увлажненные семена в биг-бэги, после чего они схватывались так, что ломом не разобьешь. Неприятность случается при использовании экстендера, который содержит питательные вещества, включая сахара. Бактерии перед вступлением в симбиоз с корнем живут за счет этого набора. Так вот, когда экстендер наносится на семена вместе с инокулянтом, семена слипаются.



Мы же используем современный экстендер «Премакс», который оставляет семена сыпучими: в «Премаксе» подобрано оптимальное сочетание сахаров и солей, а норма его расхода довольно низка — 0,5 л на тонну. Важно, что «Премакс» обладает вспененной структурой: пористое покрытие закрепляет бактерии на семенах, предотвращает их высыхание и гибель, кормит, защищает от солнечного света. Польза «Премакса» умещается в три слова: питает, закрепляет, защищает.



— Какие еще препараты используются при приготовлении рабочего раствора?



— «Максим® Голд» — безопасный фунгицид для защиты от семенной и почвенной инфекций, «Круйзер® Макс» контролирует почвенную и семенную инфекции. Химические препараты имеют формуляцию, безопасную для инокулянтов. На семена сои они наносятся тремя способами: раздельно, совместно-раздельно и совместно. В последнем случае строго соблюдайте инструкцию по смешиванию.



— Можно ли в раствор добавить микроэлементы «для пущей пользы»?



— Не надо этого делать: бактерии хоть и живучие, но не бессмертные. Многие микроэлементы, например молибден, бор, в рабочем растворе для обработки семян обладают антибактериальным эффектом, что критически скажется на сроке жизни бактерий на семенах. Добавление микроэлементов по вегетации или вместе с основными минеральными удобрениями допускается.







В переводе на рубли

— Давайте вернемся к результатам опытов и посчитаем выгоду в рублях.



— При минимальной прибавке в 1 ц/га и средней рыночной цене 50 тыс. руб. за тонну фермер дополнительно получает пять тысяч рублей. При «лишних» пяти центнерах каждый гектар приносит 25 тыс. руб. выручки.



— На ровном месте получить сверху 25 тысяч... А если занято сто гектаров, то четверть миллиона. Неплохо!



— Согласен. Изменение одного элемента в технологии позволяет получить дополнительную прибыль за счет урожая, а кроме того, выход белка с гектара становится выше, что интересно животноводам, для которых важно содержание протеина. При нашем инокулянте и минимальной прибавке к урожаю выход протеина с гектара был выше 45 кг. Значит, животные получают дополнительный питательный корм, а хозяин не тратит на это денег.



— Мы еще не учли выгоду от экономии азотных удобрений...



— Инокулянт обходится в 6-10 раз дешевле, чем покупка минерального азота. Если учесть, что минеральные удобрения постоянно дорожают, то разрыв в затратах будет только увеличиваться. Добавьте к этим затратам еще и стоимость на внесение удобрений в период вегетации.



Спрос будет расти

— Обсудим перспективы соевого рынка. Каковы прогнозы на следующие сезоны?



— Фермеры проявляют большой интерес к культуре, поскольку соя сегодня в цене, а на фоне снижения мировых запасов потребность в ней велика. Минсельхоз России прогнозирует к 2025 году увеличение посевных площадей под соей с 3 до 4,5 млн га.



— Что скажете про рынок инокулянтов?



— Цены на удобрения растут, и поэтому спрос на инокулянты будет повышаться. Прогнозируем, что площади под соей с инокулянтами увеличатся до 70% и составят три миллиона гектаров, так что продукты последнего поколения найдут применение на полях России. Обратная связь с клиентами компании «Сингента» показывает, что аграрии с нетерпением ждут появления инокулянта «Атува®» в нашей стране.

