Регионы наращивают темп. В России стали чаще возрождать производство традиционной сельскохозяйственной продукции

В последние годы отечественные предприятия активно возрождают производство сельскохозяйственной продукции, некогда популярной в регионах. Речь идет о традиционных продуктах, которые в свое время представляли высокую ценность — как для экономики, так и для культуры, но перестали производиться в больших объемах

Каталог уникальной региональной продукции доступен на сайте второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Минсельхозом России.



Производство традиционной локальной продукции сегодня становится настоящим трендом и новым вектором развития для фермеров и хозяйств. Во многом благодаря возникшему спросу: людям стало интересно не просто пробовать новые вкусы, но и узнавать с их помощью культуру и традиции регионов.



«Клиентами „Росагролизинга“ сегодня являются более 15 тыс. представителей АПК, большая часть из которых является сельхозтоваропроизводителями. В каждом регионе есть свои уникальные продукты, которые нигде больше не производятся. Мы видим большой интерес и желание региональных предприятий развивать свои бренды, показывать продукцию жителям всей страны. И мы должны их в этом поддержать. Конкурс „Вкусы России“ — как раз один из инструментов такой поддержки, ведь он знакомит людей по всей стране с уникальной продукцией, повышает ее узнаваемость, помогает ритейлерам найти новых поставщиков», — считает Павел Косов, генеральный директор, член совета директоров АО «Росагролизинг».



Один из примеров традиционной сельскохозяйственной продукции, производство которой недавно было перезапущено — озерский лук. Город Озеры и земли вокруг него всегда славились развитым сельским хозяйством. С 1929 года здесь работало сразу несколько крупных предприятий, а одной из главных выращиваемых культур был лук. В 2005 году местные фермеры поставили себе задачу увеличить объемы выращивания и поставок лука-севка (маленькие луковицы для посева). Для этого здесь был выведен новый сорт, который показывает хорошую урожайность и устойчивость к разным условиям, поэтому подходит для выращивания во многих регионах страны. И сегодня озерский лук составляет 20% от общего оборота лука-севка в России.



Или, к примеру, сурковский чеснок — бренд, который получил широкое развитие в 2018 году. Плодородные черноземные земли села Сурково в Белгородской области издавна способствовали развитию здесь сельского хозяйства, которое с момента основания села (в XVII веке) пережило множество различных периодов — и расцвета, и всевозможных трудностей. Главным достоянием местных жителей всегда был чеснок. Именно эта сельскохозяйственная культура и привлекла в 1997 году внимание одной из местных семей, которая сконцентрировалась на его выращивании и последующей продаже. Очень скоро продукт стал знаменит во всем регионе. В 2018 году здесь был создан кооператив, объединивший усилия местных фермеров по выращиванию и обработке чеснока. С 2020 года продукцию стали выпускать в больших объемах. В ближайшие годы предприятие планирует расширять поставки на территорию нескольких регионов.



По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, поддержка региональных производителей позволит стране получить по-настоящему уникальные продукты, которым нет аналогов в мире.



​«Одна из ключевых задач Россельхозбанка — поддержка локальных сельскохозяйственных проектов, поскольку мы видим большое желание местных производителей расти и развиваться. Многие из них запускают уникальные предприятия. Например, возрождают производство продуктов по старинным рецептам на основе выращиваемых культур.



Зачастую такие гастрономические бренды оказываются единственными в своем роде. А это уже не просто агробизнес, а целый культурный пласт с самобытными традициями, которые нам как банку регионов важно поддержать в интересах и местных жителей, и всей страны», — отметил Борис Листов.



Смоленские конфекты — один из ярчайших примеров того, как местные производители возрождают по-настоящему исторические вкусы. Угощение из XVII века, которое ставили на стол Екатерины II, поставляли в Лондон и Париж в середине XIX века, но практически перестали производить к 1870-м годам. И лишь сейчас нашлись люди, готовые возродить сладкую историю Смоленска и вновь возобновить производство конфект. Способствует этому замыслу многообразие выращиваемых в области фруктов — они-то и служат основой приготовления сладости. Груши, яблоки, персики или абрикосы заливают сахаром, получая уникальное угощение, которое по вкусу не похоже ни на один из привычных десертов.



А в завершение вспомним знаменитые рязанские леденцы, которое продолжают производить на этой земле с 1837 года по рецепту, передаваемому из поколения в поколение. Леденцы изготавливают из местного цветочного меда полностью вручную. Интересно, что рецепт был обнаружен в 1837 году случайно — он был вложен отдельным листом в книгу «Записки комитета сахароваровъ» 1834 года. С этого момента рязанцы и производят угощение. А в 2017 открылся Музей истории рязанского леденца. Сегодня здесь гостям подробно расскажут об истории сладости, культуре местных жителей XIX века и, конечно, дадут попробовать натуральное сладкое угощение.

