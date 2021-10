Claas: новые функции кормоуборочных комбайнов Jaguar 900

Claas

Кормоуборочные комбайны серии Jaguar 900 получили ряд новых функций, повышающих эффективность подающего устройства, зернодробилки и системы дозирования силосных добавок. Кроме того, новые разработки затронули приставки Orbis и Pick up

Самым значительным усовершенствованием в моделях серии Jaguar 900 стало расширение опций при выборе привода приставок. Помимо полностью механического и регулируемого приводов жатки Orbis для уборки кукурузы и подборщика Pick up, теперь также доступен сдвоенный гидравлический привод, который обеспечит особые преимущества при работе подборщика Pick up. В этом варианте консольный шнек по-прежнему приводится в движение при помощи быстроразъемной муфты, а его скорость регулируется в зависимости от длины резки. При этом подборщик оснащен совершенно новым гидравлическим приводом, который позволяет гибко изменять скорость его вращения независимо от консольного шнека. Возможность корректировать скорость вращения подборщика позволяет в первую очередь обеспечить ее автоматическую регулировку в зависимости от скорости движения, то есть чем быстрее движется комбайн, тем с большей частотой работает подборщик. К важным преимуществам данной функции относится повышение эффективности подбора массы при любой скорости движения с минимальным износом: при изменении скорости движения или заданной длины резки частота вращения консольного шнека и подборщика автоматически регулируется в соответствии с текущими условиями работы. При необходимости оператор может отрегулировать обе скорости вручную из кабины с учетом складывающейся ситуации. Таким образом, реагировать на изменения условий уборки можно как автоматически, так и вручную. В результате, что особенно важно при меняющихся параметрах, обеспечивается еще более точная подача растительной массы и более равномерный ее поток. Исследования, проведенные в Калифорнии на Jaguar 990 с подборщиком Pick up при уборке силоса, показали увеличение производительности на 13,7% по сравнению с полностью механическим приводом даже в экстремальных условиях. Такие преимущества всегда проявляются при уборке высокоурожайных культур при низкой скорости движения или низкоурожайных — при очень высокой скорости движения.



Теперь для зернодробилки Multi Crop Cracker Max стало доступно новое износостойкое покрытие BusaCLAD, которое позволяет увеличить срок службы в четыре раза. В ходе полевых испытаний агрегаты MCC Max Cracker с покрытием BusaCLAD обработали более 3100 га кукурузы, причем некоторые из них используются уже четвертый сезон. Превосходная износостойкость значительно снижает не только связанные с этим фактические затраты, но и время, затрачиваемое на установку. Таким образом, фермеры могут быть уверены, что MCC Max обеспечит надежную обработку зерна и растительной массы в ходе нескольких уборочных кампаний. Конструкция MCC Max является уникальной. Зернодробилка работает в чрезвычайно большом диапазоне длины резки и обрабатывает убранную массу не только за счет трения и измельчения, но также за счет сил резания и сдвига. В совокупности эти факторы обеспечивают максимальный результат при работе даже на самых высоких показателях производительности, таких как у Jaguar 990 с двигателем мощностью до 925 л. с.







Фермеры все чаще используют силосные добавки для заготовки зеленой массы с высоким содержанием сухого вещества. Чтобы упростить настройку штатной системы дозирования силосных добавок, компания Claas разработала удобное приложение. Оно помогает оператору подобрать подходящую дозировку и правильные настройки, исходя из культуры, урожайности и информации, предоставленной производителем добавки. Таким образом можно избежать как недостаточной, так и избыточной дозировки дорогостоящего препарата.



При расчете правильной дозировки для конкретного случая в приложении необходимо ввести основные данные:



ожидаемая урожайность с гектара;



площадь поля;



рабочая ширина захвата;



ожидаемая скорость работы;



рекомендуемая дозировка, указанная производителем силосной добавки;



размер контейнера для силосной добавки.



После ввода данных оператор может применить рекомендованные настройки с помощью терминала Cebis. Сначала выбирается источник дозирования: из бака Actisiler 37 или большого бака для воды объемом 375 л. Оператор также устанавливает, в каком формате будет осуществляться дозирование — в л/т или л/ч. В процессе измельчения в любой момент можно изменить все введенные данные, например если машина стала работать быстрее или медленнее, чем предполагалось изначально. Приложение доступно для устройств на базе Android и Apple в Claas Connect.



С помощью второго дополнительного насоса-дозатора можно удвоить впрыск силосных добавок, доведя его до 800 л/ч. Управление системой осуществляется через соответствующее меню в терминале Cebis. Благодаря этому при необходимости высокопроизводительные кормоуборочные комбайны могут вносить добавки в объеме более 2 л/т.



Также новой для Jaguar 900 стала система впрыска воды в особо сложных условиях, например когда речь идет об уборке люцерны и других трав с очень высоким содержанием сахара. Она автоматически впрыскивает воду в подающее устройство, зону направляющих пластин, ускоритель и разгрузочный желоб, когда нет потока растительной массы, например на краю поля или во время переключения прицепов-кормораздатчиков. В результате можно эффективно предотвратить забивание на пути прохождения растительной массы, что обеспечивает сохранение в чистоте и точность работы датчиков сухого вещества, или NIR sensor. Емкость бака для воды составляет 375 л, а управляется вся система через терминал Cebis.



Все без исключения приставки для уборки кукурузы Orbis теперь серийно оснащаются направляющими пластинами из износостойкой стали, которые до сих пор предлагались только опционально. Уже сейчас стандартный ряд Premium Line для кукурузных жаток Orbis усовершенствован за счет нанесения износостойких покрытий на заменяемые комплектующие. Кроме того, и другие элементы комбайна дополнительно защищены от износа новыми деталями.