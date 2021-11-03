Фунгицид Фонтелис™ повысит эффективность защиты яблони

Corteva Agriscience

Несмотря на обострившуюся фитосанитарную обстановку в российских садах в сезоне 2021, фунгицид Фонтелис™ показал высокий уровень контроля парши и мучнистой росы яблони на площади более 18 тыс. га при сниженном риске развития резистентности патогенов

В связи с климатическими условиями сезона парша и мучнистая роса усилили свою вредоносность в Центральном Черноземье. Затяжная прохладная и дождливая весна, которая сменилась достаточно жарким летом с кратковременными, но сильными дождями, увеличила инфекционную нагрузку на сады.



Из-за избыточной влажности усугубилась фитосанитарная обстановка и на юге России. Так, распространение парши в Краснодарском крае в этом сезоне достигло масштабов эпифитотии.



По данным лаборатории защиты и токсикологического мониторинга многолетних агроценозов Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия, влажность в первой половине вегетации в регионе составила 70 %. В проводимых лабораторией опытах распространение парши достигло на необработанных участках восприимчивых сортов 82-96 % при развитии 68-72 %. Распространение мучнистой росы на побегах и листьях восприимчивого сорта в рамках опыта составило 91 % при развитии 68 %.



Несмотря на сложившиеся погодные условия, способствовавшие развитию заболеваний, Фонтелис™, который стал доступен к продаже в портфеле Corteva в 2020 году, показал высокую эффективность контроля парши и мучнистой росы яблони в этом сезоне, одновременно предотвращая развитие резистентности.



Так, в черноморской и центральной зонах Краснодарского края работа Фонтелиса™ оценивалась лабораторией защиты и токсикологического мониторинга многолетних агроценозов в рамках демонстрационных опытов на восприимчивых сортах яблони. Первая обработка проводилась по розовому бутону, вторая — после цветения. При первой обработке на контрольном участке, где фунгициды не применялись, было зафиксировано 20 % поврежденных мучнистой росой побегов. В варианте с Фонтелисом™ контроль заболевания составил 80 %, в варианте сравнения — 60 %. После второй обработки, когда в контрольном варианте было более 15 % пораженных мучнистой росой побегов, 80 % контролировалось после Фонтелиса™ и 73,3 % после обработки препаратом сравнения. По парше разницы в рамках опытов не было отмечено — оба сравниваемых варианта обеспечили 100 % контроль инфекции.



Для защиты садовых культур в России зарегистрировано 12 фунгицидов на основе дифеноконазола. Это эффективное действующее вещество в борьбе с возбудителем парши, однако беспрерывное его использование снижает чувствительность вредных организмов, и может развиться резистентность. А Фонтелис™ разрывает эту цепочку и предотвращает появление невосприимчивости.



Кроме того, препарат решает проблемы, с которыми традиционно используемым дифеноконазол- и флуопирамсодержащим фунгицидам справиться не под силу.



Имея в составе пентиопирад (200 г/л), препарат эффективен в отношении гораздо большего числа инфекций в сравнении с ранее появившимися препаратами класса фунгицидов группы SDHI, ингибиторов активности сукцинат. Так, в Европе он имеет регистрацию против гнилей (коричневой, серой, альтернариозной), которые часто сопутствуют парше и мучнистой росе, а также монилиоза. В отличие от большинства фунгицидов, Фонтелис™ может применяться при более низких температурах — от +3 °С, а также не смывается осадками уже спустя полчаса после проведения обработки.



Фонтелис™ также имеет высокую селективность по отношению к полезным организмам и не оказывает токсического воздействия на плоды, поэтому может применяться для обработки перед уборкой для защиты урожая от болезней хранения. Это, в сочетании со свойством препарата препятствовать развитию резистентности, полностью соответствует Целям устойчивого развития 2030 , реализуемым компанией Corteva Agriscience.



Фунгицидные обработки — неотъемлемая часть стратегии защиты яблоневых садов. Особенно это важно при выращивании восприимчивых к парше или мучнистой росе сортов, многие из которых имеют высокую коммерческую ценность для садоводов в условиях жесткой конкуренции с импортной продукцией. И успешная практика применения Фонтелис™ полностью соответствует стремлению Corteva повысить рентабельность сельхозпроизводителей в русле устойчивых практик растениеводства.

