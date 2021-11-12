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Обрезка яблонь — одна из самых важных операций по выращиванию, которую необходимо выполнять ежегодно, чтобы влиять на вегетативный продуктивный баланс саженцев. Благодаря обрезке мы можем гарантировать высокий и постоянный урожай на протяжении многих лет, получать высококачественные плоды отличного калибра и оптимальной окраски

Для правильной обрезки важно знать почвенные и климатические условия фруктового сада, вегетативное состояние саженца, систему выращивания, принятую схему посадки и подвой.



В первую очередь обрезка делится на два вида: на формировочную обрезку в первые года сада и на производственную обрезку с 4 года сада и далее.



Формировочный метод обрезки имеет целью придать выбранную форму саженцам, поддерживать ее на протяжении многих лет и гарантировать устойчивость дерева, способную позволить ему выдержать вес урожая. С другой стороны, производственная обрезка имеет целью регулировать продуктивность дерева с точки зрения качества и количества, избегая чередования производства.



Важно распознавать ветви и почки. Яблоня дает ростки на ветвях возрастом двух и более лет, называемых ламбурдом. Ламбурд — это очень короткие ветки, всего несколько сантиметров в длину. Такими они остаются на протяжении многих лет, демонстрируя только короткие удлинения или давая начало бриндиллам, начиная с верхушечной смешанной почки. У яблони также есть вегетативный ламбурд, который заканчивается вегетативной почкой и часто через 1-2 года превращается в цветоносный ламбурд, дифференцируя смешанную верхушечную почку. Существуют также разновидности яблонь, которые дают урожай на бриндилли или смешанных ветвях длиной 30-80 см, и имеют смешанную почку в верхушечном положении, а у некоторых разновидностей — также в боковом положении. Производство бриндилли происходит на верхушке этих веток, в то время как сорта, плодоносящие на смешанных ветвях, дают яблоки по всей длине ветки.



Лучшие яблоки рождаются на самых молодых ветвях, поэтому производственная обрезка служит для обеспечения возобновления со временем. Это происходит путем обрезки ветвей, удаления слишком сильнорослых и прореживания лишних плодовых почек.







Системы выращивания фузетто, спиндел и суперспинделя являются так называемыми «плоскими» и рекомендованы Advice&Consulting, поскольку они позволяют получать качественный стабильный урожай в более ограниченных пространствах, гарантируя механизацию таких операций, как обрезка и прореживание, равномерное воздействие света всего производства, повышение скорости ручного прореживания и уборки урожая, повышение эффективности фитосанитарных обработок.



Что касается России, то метод обрезки, рекомендованный Advice&Consulting, относится к интенсивной посадке яблонь, привитых на подвое М9, с веретенообразной формой, которые при полном развитии достигают высоты около 3 метров и ширины около 1,2-1,5 метра. Расстояние посадки между рядами составляет 3,5 метра, а вдоль ряда — 0,8 метра.



Advice&Consulting рекомендует сажать высококачественные, сертифицированные и Virus Free саженцы с присутствием не менее 5-7 ветвей, заканчивающихся цветочными почками.



После посадки саженцев проводится обрезка с целью размножения, когда срезаются слишком низкие ветви и оставляются те, которые образуют первую стадию ветвей. Последняя будет наклонена вниз. Также необходимо обрезать центральную ось на несколько сантиметров, удаляя верхушечную почку, чтобы стимулировать рост.



При обрезке через год после посадки убирают вертикальные приростки и приподнимают верхушку стержня. Таким образом, новая почка станет боковой ветвью, но менее сильнорослой.



С годами остальные побеги и сильнорослые ветви удаляются с помощью обрезки. Кроме того, вершина снова поднимается, направляя ее в конкурирующую ветвь и в противоположном направлении по сравнению с предыдущим годом. На этом этапе жизни дерева мы также вмешаемся с первыми обратными разрезами на основных ветвях, которые постепенно затронут и верхние ветви.



Производственная обрезка проводится ежегодно на всех саженцах, после выбора системы выращивания. Однако собственно сокращение начинается с четвертого года. Это потому, что первые три года — это период возделывания, необходимый для того, чтобы саженец развивался выбранным образом. Возобновление с ограничивающим срезом осуществляется плодовыми ветвями, которые развиваются над трехлетними ветвями. Бриндилли никогда не следует укорачивать, потому что они могут привести к вегетативному возрождению. Поэтому при необходимости их нужно лишь частично проредить.







Лучшим периодом для обрезки яблони, как для формировочной, так и для производственной обрезки, является период вегетативного покоя — в засушливые периоды, а не сразу после осадков. Обрезка яблони должна производиться с осторожностью на профессиональном оборудовании, которое не вызывает разрывов и не делает точных срезов.



Чтобы обеспечить постоянное и сбалансированное производство и позволить яблокам достичь хорошего размера, необходимо продолжить операцию по выращиванию: ручное прореживание плодов, которое будет выполняться летом, после естественного падения — начиная с первого года и в последующие годы. Когда плоды достигают размера с грецкий орех, их прореживают, оставляя по 1 или 2 на группу. Нужно выбирать лучшие плоды, удаляя деформированные или поврежденные. Это повысит качество спелых плодов и осветлит плодоносящие ветви молодых саженцев.



Наконец, очень важен еще один вид обрезки яблони: зеленая обрезка. Этот вид тоже практикуется летом и полезен к применению, в частности, на сильнорослых саженцах. Фактически зеленая обрезка служит для хорошего освещения листвы и уменьшения явления самозатенения. С вмешательством зеленой обрезки сдерживается развитие кроны у саженцев, которые уже приняли свою окончательную форму. Таким образом, с помощью этих разрезов удаляется большая часть новых зеленых ветвей, начиная с тех, которые растут за пределами формы, выбранной для кроны.



Advice&Consulting сопровождают фруктовые компании на пути роста навыков управления садом, помогая им со своими агрономами во время любых мероприятий, таких как обрезка, прореживание, защита и обработка удобрениями, а также проводят специализированное обучение для персонала.



22 ноября Advice&Consulting в сотрудничестве с Союзом «Садоводы Кубани» организует бесплатный практический семинар по технике обрезки для агрономов и технических специалистов (для регистрации свяжитесь с Союзом «Садоводы Кубани» или Advice&Consulting / Whatsapp +39 333 9120060 | электронная почта communication@advice-consulting.it).



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Для информации: Яков Карташов | Директор филиала в России



mob. +7 928 038 7718 | email yk@advice-consulting.it



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