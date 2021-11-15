Три плюса ТЭЦ на отходах переработки агросырья: экономичное энергоснабжение, снижение платежей НВОС, сокращение выбросов СО2

«Первый инженер»

Тарифы на электроэнергию растут, сдерживая темпы развития агропереработки и пищевой промышленности. Но у многих предприятий отрасли есть незадействованный внутренний ресурс — отходы переработки растительного сырья

Используя их в качестве топлива для собственной ТЭЦ, можно не только снизить затраты на энергетику в себестоимости, но и радикально сократить платежи, возникающие при других способах утилизации таких отходов.



О потенциале и экономике проектов энергетической утилизации отходов агропереработки в России рассказывает компания «Первый инженер» (входит в ГК «Ланит»), занимающаяся проектированием и строительством ТЭЦ на биомассе.



Отходы — не проблема, а ресурс

Во время сбора и переработки сельскохозяйственных культур образуются значительные объемы отходов биомассы. Лузга подсолнечника и гречихи, рисовая и овсяная шелуха — в зависимости от технологии производства их количество может достигать 12-20 % от массы перерабатываемого сырья.



Распространенная практика обращения с этими отходами — вывоз и захоронение на мусорных полигонах — дорогое решение. Компаниям-производителям приходится не только оплачивать транспортировку и размещение отходов, но и компенсировать негативное влияние на окружающую среду (посредством платежей НВОС). Суммарно эти расходы оказывают сильное давление на переработчиков агросырья — например, на маслоэкстракционном заводе мощностью переработки 1 тыс. тонн семян подсолнечника в сутки годовые затраты на утилизацию отходов составят более 180 млн рублей.



Использование отходов биомассы в качестве топлива для собственного энергоисточника позволяет радикально сократить эти затраты, обеспечить производство теплом и электроэнергией, а также снизить нагрузку на окружающую среду.



Энергетический потенциал большинства агротоплив сопоставим с углем: теплотворная способность лузги подсолнечника составляет 20 МДж/кг, лузги гречихи — 27 МДж/кг. При этом, в отличие от угля, газа или другого топлива, за отходы биомассы не надо платить поставщику. Поэтому вырабатываемая энергия будет дешевле, чем приобретаемая у внешних поставщиков.



Тепло или электроэнергия — что выбрать

Предприятиям, планирующим сжигать отходы для получения электроэнергии, компания «Первый инженер» предлагает строительство 2 типов энергоисточников:



Собственная котельная на биомассе. Простое и экономичное решение для снабжения производства тепловой энергией. Утилизировать весь объем отходов с помощью котельной не удастся: сжигание 100 % отходов позволяет выработать тепло в объеме, значительно превышающем потребности предприятия в тепловой энергии. По опыту работы компании «Первый инженер» с маслоэкстракционными заводами, собственная котельная, снабжающая только потребителей самого предприятия, сможет утилизировать не более 30-40 % лузги. Преимущества решения — относительно невысокие инвестиции и срок реализации проекта.



ТЭЦ на биомассе - это возможность утилизировать до 100 % отходов и обеспечить до 100 % потребностей в электроэнергии и тепле. Для крупного перерабатывающего предприятия собственная ТЭЦ — это возможность полностью взять затраты на энергоносители под свой контроль. Успех проекта определяют количество отходов (их должно быть достаточно для выработки требуемой мощности) и тарифы в регионе (по мнению экспертов «Первого инженера», проекты собственной генерации экономически оправданны, если тариф на электроэнергию в регионе выше 3,7 рублей за кВт·ч).



Экономика проектов

Топливо из биомассы относится к альтернативным источникам энергии. Однако, в отличие от большинства проектов альтернативной энергетики, строительство ТЭЦ на отходах переработки растительного сырья окупается без внешних дотаций и другой государственной поддержки.



Собственник предприятия возвращает инвестиции за счет:



выработки более дешевой электроэнергии и тепла. Стабильный рост тарифов с каждым годом будет увеличивать разрыв между стоимостью энергии собственной и приобретаемой;



исключения платы за подключение к сетям (особенно весомым для проектов нового строительства при значительном удалении объекта от действующих подстанций);



сокращения затрат, связанных с традиционным захоронением отходов.



Кроме того, если количество отходов при 100-процентной утилизации позволяет построить источник, мощность которого будет превышать собственные потребности, имеет смысл рассматривать перспективу строительства ТЭЦ максимально возможной мощности и продажи энергии внешним потребителям. Такой подход на практике позволяет сократить срок окупаемости проекта.



Дополнительные преимущества

Строительство собственной ТЭЦ - это однозначное повышение устойчивости компании. Прежде всего, за счет повышения надежности энергоснабжения и снижения рисков, связанных с зависимостью от генерирующих и сетевых компаний. Возраст большинства крупных объектов генерации солидный, и проблемы с качеством электроэнергии, к сожалению, не редкость.



Другой плюс — замещение ископаемого топлива углерод-нейтральной биомассой. Например, 1 т подсолнечной лузги, используемой только для теплогенерации, снижает выбросы углекислого газа на 790,10 — 1162,53 кг в зависимости от того, какое топливо замещено лузгой. При выработке электроэнергии положительный эффект усиливается.



Переход на собственную тепло- и электрогенерацию снижает углеродный след компании и повышает ее устойчивость в условиях, когда проблемы климата наконец получили признание на государственном уровне, в связи с чем эксперты все увереннее прогнозируют введение «углеродного налога» и повышение цен на виды ископаемого топлива.

