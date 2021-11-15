Мнение: в качестве мер борьбы с ростом цен на продукты питания, изменением климата и голодом современные химические пестициды необходимы больше прежнего

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Недавний рост цен на продовольствие лишь отчасти связан с проблемами, вызванными пандемией COVID-19





Если вы хотите заглянуть в будущее, посмотрите последние показатели глобального индекса цен на продукты питания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН; он подскочил более чем на 3% в августе, и сейчас почти на 33% выше, чем в это же время в прошлом году.



Аналитики объясняют только часть этого резкого роста цен проблемами, связанными с COVID-19, и нехваткой рабочей силы. Остальное объясняется тем, что мир не производит достаточные объемы продовольствия для удовлетворения потребностей растущего населения. Цены на продукты питания неуклонно росли в течение двух десятилетий, фактически сводя на нет значительный рост производительности и доступности продовольствия, достигнутый во время Зеленой революции в 1960-х и 1970-х годах.



Большая часть политиков, по всей видимости, не осознают, что, по данным ООН, почти 40% мирового населения не могут позволить себе здоровое питание. Вместо этого многие политики полагают, что в сельском хозяйстве в значительной степени решена чрезвычайно сложная проблема производства и поставок продуктов здорового питания в достаточном количестве.



Такое предположение ведет к экологическим требованиям, суть которых заключается в отказе от технологий, которые сделали современное сельское хозяйство столь продуктивным. Как правило, такие предложения сводятся к попыткам запретить генетические модификации, синтетические удобрения и пестициды, а иногда даже и механизацию сельхозпроизводства. Пестициды, как правило, являются основными кандидатами на уничтожение.



На сельское хозяйство приходится около 10% всех выбросов парниковых газов . Это цифра, которую мировому агросообществу необходимо сокращать и дальше, делая сельское хозяйство более эффективным и менее энергоемким, в том числе за счет использования покровных культур и таких методов, как беспахотная обработка почвы, которые способствуют сокращению выбросов основного парникового газа — двуокиси углерода.



И все же, если мы не сможем продолжить повышение продуктивности сельского хозяйства на уже возделываемых землях, у агропроизводителей во всем мире не будет иного выбора, кроме как вырубить еще больше лесов и естественной растительности для производства дополнительных продуктов питания, которые потребуются миру в ближайшие годы. Но вырубка лесов и уничтожение естественной растительности только усугубят проблему климата, потому что леса и другая естественная растительность являются основными природными поглотителями углекислого газа из атмосферы.



Сотни общественных организаций призывают к отмене или резкому сокращению использования пестицидов. При этом, как правило, они не дают советов, чем возместить тот объем урожая, который в результате будет потерян из-за вредителей — до 50% урожая пшеницы, до 70% кукурузы и до 80% риса, — за исключением того, что мы все должны есть меньше.



Иногда звучат высказывания, что если мы не сможем использовать современные методы для повышения урожайности сельскохозяйственных культур на существующих сельскохозяйственных угодьях, глобальный голод может наравне с изменением климата стать жизненно важным вопросом.



Эскалация кампании против современных пестицидов произошла в прошлом году, когда Европейская комиссия объявила, что в качестве важнейшего компонента своей новой сельскохозяйственной политики она ставит задачу сократить количество пестицидов на 50% и утроить количество сельскохозяйственных угодий, занятых органическим производством.



Комиссия, кажется, не заметила, что эти две цели прямо противоречат друг другу. Агропроизводители, выращивающие экологически чистые продукты, активно используют пестициды; но просто предпочитают более старые химические вещества, такие как сульфат меди, которые более токсичны и которые им нужно использовать в гораздо большем количестве из-за меньшей эффективности. Не прозвучало признание того факта, что, поскольку объемы органического земледелия намного меньше в сравнении с традиционными методами — примерно на треть, потребуется превратить гораздо большие площади естественной среды обитания в сельскохозяйственные угодья, чтобы обеспечить европейцев достаточным количеством продуктов питания.



В Европе и Северной Америке когда-то были периоды хронического недоедания, уровень которых сопоставим с сегодняшними беднейшими странами мира. Революцию в повышении урожайности, начавшуюся после Второй мировой войны с помощью современных пестицидов, которые создали изобилие продуктов, многие считают теперь чем-то само собой разумеющимся. Уровень урожайности сельскохозяйственных культур, который оставался практически неизменным в течение предыдущего столетия, после войны резко вырос, и в последующие десятилетия агропроизводители стали выращивать в два, три и даже пять раз больше сельхозкультур на каждом акре земли.



В этом заслуга усовершенствованных гибридов, ГМО и синтетических удобрений. Но без инновационных разработок в области химической защиты растений все прочие достижения просто сделали бы все эти растения более привлекательными для 90 тыс. вредителей и болезней, которые преследовали сельское хозяйство на протяжении всей истории человечества.



В условиях, когда изменение климата стимулирует миграцию вредителей и распространение болезней, а также появление новых угроз, мировые агропроизводители сейчас борются со все более неуловимым множеством вредных организмов.



Даже при использовании современных пестицидов агропроизводители теряют до 40% своих посевов из-за вредителей и болезней. Без пестицидов потери были бы катастрофическими: до 50% пшеницы, почти 70% кукурузы и почти 80% риса.



Вот почему все сельхозпроизводители, начиная с древних шумеров, использовали пестициды. Вот почему сегодня все агропроизводители, которые выращивают продукты питания как предприниматели, используют химические пестициды, а более низкая эффективность органических пестицидов является основной причиной того, что урожаи с органических полей в среднем на 30% ниже, чем при использовании традиционных методов ведения сельского хозяйства.



С экологической точки зрения враждебное отношение к современным технологиям пестицидов не имеет смысла. С 1960-х годов, в качестве ответной меры на озабоченность потребителей, представители химической промышленности усиленно работали с агропроизводителями над сокращением ненужного использования пестицидов. С помощью химических инноваций удалось снизить токсичность пестицидов на 98%, сократить количество внесения пестицидов на акр на 60% и уменьшить устойчивость пестицидов в окружающей среде более чем наполовину.



Исследование пестицидов, используемых в Калифорнии , в штате с разносторонне развитым сельским хозяйством, показало, что 97% из них менее токсичны, чем кофеин в кофе.



Между тем повышение урожайности означает, что американские сельхозпроизводители выращивают в три раза больше продуктов питания, чем в 1950 году, используя при этом на 10% меньше земли и, соответственно, экономя 120 млн акров. Это вдвое больше общей площади всех национальных парков США. А исследование, проведенное учеными из Стэнфорда , показало, что современные сельскохозяйственные технологии также смогли снизить выбросы в атмосферу на 590 Гт эквивалента CO2, что составляет примерно одну треть всех парниковых газов из всех источников в период с 1850 по 2005 год.



10 лет назад мир прекратил делать какие-либо реальные успешные усилия в борьбе с голодом, и теперь число голодающих снова растет. Эта мрачная тенденция предвещает ухудшение здоровья людей, в том числе рост младенческой смертности, задержку роста детей и ослабление иммунной системы, что приводит к целому ряду смертельно опасных заболеваний.



Пока все убеждены в том, что такие страдания в далеких странах — не их проблема, отсутствие продовольственной безопасности порождает политическую и социальную нестабильность в широком масштабе. В 2008 году временные скачки цен на продовольствие вызвали беспорядки в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Как известно, именно высокая стоимость хлеба положила начало «арабской весне» 2011 года и кризису наплыва беженцев, охватившему Европу несколько лет спустя.



По оценкам , к 2050 году нам нужно будет выращивать на 70% больше продуктов питания, чтобы накормить 10 млрд человек, населяющих нашу планету.



Только продолжая разработки инновационных технологий в сельском хозяйстве, мы сможем решить сложные насущные задачи в области окружающей среды и продовольственной безопасности. Такие инновации включают биологические и другие формы защиты растений, точное земледелие с использованием цифровых технологий, генетические методы улучшения растений, новые оптимизированные виды удобрений и, исходя из ситуации, экологически ответственное использование химических пестицидов.

