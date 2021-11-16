Идеи инвестиций в AgroTech. Почему надо делать ставку на агромаркетплейсы

«АгроТаргет»

В настоящее время инвестиции в сельскохозяйственную отрасль в средне- и долгосрочной перспективе считаются привлекательными благодаря устойчивому спросу на сельхозпродукцию

Согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, население мира в 2050 году по среднему варианту достигнет порядка 9,7 млрд человек, что на 20% выше, чем в 2020 году. По оценкам экспертов, чтобы обеспечить достаточным питанием такое число людей, необходимо увеличить объемы сельхозпроизводства на 70%. При этом, согласно прогнозам ООН, количество пахотных земель на душу населения снизится в мире с 0,6 га на человека в 2000 году до 0,2 га к 2050 году. При сегодняшнем приросте урожайности на 1,5% в год такие изменения могут обернуться глобальным недостатком пищи. Немудрено, что национальные государства активно поддерживают сельскохозяйственную отрасль с целью обеспечения продовольственной безопасности, поэтому в плане инвестиций она считается достаточно стабильной с точки зрения финансовой отдачи.



Участникам аграрного рынка ясно, что решение лежит в использовании широкого спектра современных информационных технологий AgroTech, таких как: умное, точное земледелие, нанобиотехнологии, внегрунтовое выращивание растений и вертикальное земледелие, спутниковая навигация, роботы, беспилотные летательные дроны, интернет вещей, блокчейн-технологии, автоматические системы вегетации сельхозкультур и управления молочными фермами, электронные маркетплейсы, технологии дифференцированного внесения удобрений и пестицидов, нейросети искусственного интеллекта и многие другие. Уже первые успехи внедрения технологий AgroTech в США, Канаде, Германии и в других странах в 2010-х годах позволили говорить о настоящей «Аграрной революции 4.0».



Российский аграрный сектор при активной государственной поддержке успешно внедряет и развивает разнообразные технологии AgroTech, в частности нейросети искусственного интеллекта, технологии точного земледелия, дифференцированного внесения удобрений и пестицидов. Однако одной из ключевых проблем российского сельского хозяйства является неразвитость торговых IT-механизмов (что ведет к серьезному диспаритету цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию), а также сильные сезонные колебания цен на сельхозпродукцию. Диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, в свою очередь, приводит к тому, что сельхозпроизводители по итогам продаж не имеют достаточных ресурсов для инвестиций в обновление основных фондов, в итоге неизбежно сокращается производительность и уменьшается доходность. Кроме того, нужно учитывать сезонное колебание цен на зерновые, яйцо, подсолнечник, овощи, бахчевые культуры и другие волатильные сельхозтовары. Цены значительно снижаются во время и сразу после сбора урожая. Разность цен в высокий и низкий по спросу сезон может быть более 60%, в том числе из-за узости информационных каналов и ограниченного времени для заключения договора поставки.



Одним из инструментов преодоления узости информационных каналов и создания возможностей для заключения так называемых смарт-контрактов в аграрном секторе является развитие электронных торговых площадок, или маркетплейсов. Различные проекты электронных торговых площадок создаются и развиваются во многих странах. Это американские Farmers Business Network, AgVend и Indigo Agro, канадский гигант Nutrien, аргентинский Agrofy, бразильский Instaagro, британский YAGRO, индийские eNAM и Vegrow. Примечательно, что наиболее технологическое решение с элементами аукционной формы подачи заявок, обеспечения гарантий в осуществлении сделок и предиктивной аналитики предложила биотехнологическая компания Indigo Agro. В России тоже существует несколько проектов аграрных маркетплейсов: «Электронный фермер», Prod.center, «Агро24» и пр. Минсельхоз России недавно озвучил планы разработать и внедрить до 2030 года онлайн-платформу для продвижения российской сельхозпродукции.



«В целом сегодня на рынке нет оптимального решения для аграрного сектора, поэтому ниша маркетплейса, специализированного для АПК, сегодня в России на национальном уровне относительно свободна. Технические решения существующих проектов достаточно ограничены, поэтому потенциальным инвесторам, в том числе государству, следует обратить внимание на передовые IT-решения в области электронной торговли», — заявил Дмитрий Лебедев, основатель аграрного IT-холдинга «АгроТаргет», резидента фонда «Сколково».



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В частности «АгроТаргет» разрабатывает цифровую платформу Agro.Broker , которая поддерживает процессы торговли на условиях аукционных продаж. Продукт позволяет организовывать торги по сельскохозяйственной продукции и участвовать в них, проводя «прозрачные» сделки с минимальными трудовыми и временными затратами. В то же время сделки совершаются с проверенными контрагентами (получившими ЭЦП и внесшими обеспечительный платеж). Одновременно гарантом расчетов будут банковские инструменты и организация расчетов через эскроу-счета. Это программно-техническое решение наряду с аукционной формой подачи заявок, обеспечением гарантий в осуществлении сделок и применением ЭЦП включает в себя предиктивную аналитику на основе машинного обучения (Machine Learning) и искусственного интеллекта (AI). Заложенный в системе алгоритм ФОССТИС (формирования спроса и стимулирования сбыта) предоставляет каждому участнику комплекс маркетинговых коммуникаций, максимально информирующий потенциальных контрагентов о предлагаемых товарах и услугах. Agro.Broker включает в себя серию отраслевых решений для следующих сельскохозяйственных рынков: яйцо столовое, зерновые, сахарная свекла, фрукты и овощи, агроперевозки.



Инвестиции в создание специализированных аграрных маркетплейсов на основе новейших IT-решений в области электронной торговли не только принесут хороший доход инвесторам, но станут залогом создания цивилизованных условий для взаимоотношений на рынке АПК посредством удобного инструмента хозяйствования для рынка сельскохозяйственной продукции и его контрагентов, представителей смежных сегментов рынка. Объем инвестиций в создание аналогичных решений с нуля может достигать порядка $10-15 млн. Например, инвестиции в индийскую платформу Vegrow составили $13 млн на этапе первичной разработки. Вот почему использование уже созданных IT-решений позволит в разы снизить объем первичных инвестиций в запуск отечественных агромаркетплейсов. Таким образом, инвестиции в AgroTech, в особенности в области электронной торговли, в течение ближайших 2-3 лет выглядят очень перспективными, учитывая взрывной рост электронной коммерции в условиях пандемии.

