Малая генерация в пищевой промышленности без затрат на топливо

«Первый инженер»

Стабильный рост тарифов на электроэнергию заставляет производителей искать способы оптимизации затрат и стимулирует рост спроса на технологии распределенной генерации. Перспективный путь — выработка электроэнергии с применением пара, вырабатываемого в собственной котельной для использования в технологических процессах. Компания «Первый инженер» (входит в ГК ЛАНИТ) рассказывает об энергетических установках, позволяющих вырабатывать электроэнергию для собственных нужд без дополнительных затрат на топливо

Скрытый потенциал

Пищевая промышленность использует много пара. Котельные заводов вырабатывают пар с давлением 12-13 ати (а некоторые и до 25 ати), но большинство технологических процессов требуют пара давлением не выше 5-6 ати.



Для понижения параметров пара устанавливаются редукционные либо редукционно-охладительные установки. Но, избавляясь от «избыточного» давления и температуры, РУ и РОУ избавляют своих владельцев и от «излишков энергии», весьма немалых. Эти потери есть везде и считаются неизбежными, однако это не так.



Эффективная альтернатива — совместить процесс редуцирования с выработкой электроэнергии.



Михаил Баклыгин, генеральный директор компании «Первый инженер» , занимающейся разработкой и реализацией проектов собственной генерации на промышленных предприятиях, говорит: «Система электрогенерации на базе паровых турбин, работающая параллельно с редукционными установками, позволяет вырабатывать электрическую энергию, одновременно снижая давление пара. Чем больше расход пара и перепад давления, тем больше электроэнергии возможно вырабатывать. Без дополнительных затрат на топливо».



Турбина для пищевого производства

В основе систем генерации от «Первого инженера» паровые турбины. Сегодня они активно используются во всем мире в составе когенерационных решений для предприятий пищевой промышленности и агропереработки. Мощность собственной генерации может быть различной — от 100 кВт до 25 МВт. Но независимо от масштаба турбина — оборудование, требующее от изготовителя специальных материалов, безукоризненной точности и качества, а потому дорогое в производстве. Длительный срок службы (до 40 лет) полностью оправдывает инвестиции, но лишает права на ошибку при выборе, поскольку любые просчеты на долгой дистанции могут полностью изменить экономику проекта.



Начать стоит с оценки параметров теплоносителя и требуемой мощности на объекте. Если они точно совпадают с характеристиками турбин одного или нескольких производителей, то выбор стандартной модели одного из них (с учетом критериев, перечисленных ниже), вероятно, станет оптимальным по стоимости решением.



Но чаще на практике потребности в электроэнергии, а главное, параметры теплоносителя — пара — не соответствуют характеристикам конкретных моделей, а попадают в интервал между ними. Например, для выбора доступны только турбины 15 или 30 МВт, а предприятие рассчитывает вырабатывать 20 МВт электроэнергии в соответствии со своими потребностями и параметрами теплоносителя.



Ошибочный подход в этом случае — выбор турбины большей мощности, который влечет:



неоправданное завышение бюджета проекта, так как стоимость такой турбины выше;



увеличение срока окупаемости, потому что турбина будет работать не на полную мощность;



повышенные затраты на строительно-монтажные работы;



при значительном отклонении характеристик турбины от стандартных — дополнительные затраты на доработку производителем для занижения мощности (габариты и масса при этом останутся прежними, поэтому снизить цену за счет материалов не получится).



В результате главное преимущество стандартной модели — меньшая цена — будет полностью утрачено. Надежность же измененной конструкции и ее КПД окажутся ниже.



Наилучшим решением в данной ситуации может стать заказ турбины , изготовленной конкретно под предприятие. Такой подход позволяет получить более компактную установку с более удобным обслуживанием, несколько дороже серийной турбины от крупного поставщика, но значительно дешевле индивидуального исполнения от него же.



«У каждого производителя турбин свои плюсы, преимущества и ограничения, — говорит Михаил Баклыгин. — Наша задача — найти оптимальное соотношение затрат и эффективности, поэтому в своих предпроектных разработках мы всегда сравниваем предложения нескольких производителей. В случаях, когда требуемая мощность и параметры теплоносителя отличаются от характеристик стандартных моделей (а в нашей практике это 9 из 10 случаев), “кастомизированные” турбины позволяют обеспечить максимальную выработку и минимальные сроки возврата инвестиций».



Инвестиции. Не только капитальные затраты

За несколько десятилетий эксплуатационные издержки будут сопоставимы с ценой закупки оборудования. Специалисты «Первого инженера» рекомендуют учитывать и следующие факторы.



Периодичность и стоимость сервисного обслуживания



Срок окупаемости турбины — 5-7 лет, и если необходимость в капитальном ремонте выпадает на этот период, то экономика проекта неизбежно пострадает.



Сроки проведения ремонтных работ



Если проведение ремонтных работ требует остановки турбины, важно учитывать сроки их завершения. Ремонт за одну неделю может обойтись дороже, чем за три, но в деньгах из-за вынужденного простоя производства предприятие потеряет больше.



Выбор партнера

Что выгоднее — работать напрямую с производителем или найти исполнителя, который реализует проект под ключ?



Принимая решение с позиции цены, важно понимать: изготовитель предоставляет ограниченное количество услуг — он не будет заниматься расчетом совместимости турбины с котельным и технологическим оборудованием, а также решать задачи по специфическому применению установки. Для этого придется привлекать за дополнительную плату сторонних проектировщиков и строительно-монтажные компании — стоимость их услуг стоит учесть при выборе поставщика, и не исключено, что разрыв в цене с предложением от инжиниринговой компании , готовой реализовать проект под ключ, резко сократится.



Другой принципиальный вопрос — зона ответственности поставщика. Производитель предоставит гарантию только на работу турбины, а другие исполнители будут отвечать исключительно за свои участки работ. По условиям контракта под ключ компания-исполнитель будет нести ответственность за работу оборудования в целом, что позволит решать любые возникшие проблемы оперативно и без лишних усилий.



По словам Михаила Баклыгина, «оптимальным решением для предприятия, приобретающего турбину, является долгосрочный сервисный контракт с поставщиком. Регулярное обслуживание турбины позволит поддерживать ее в отличном состоянии и продлить общий срок службы установки. А готовность взять на себя такие обязательства — хороший показатель надежности потенциального партнера».

